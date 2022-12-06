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YouTube заблокировал канал RT Balkan - РИА Новости, 06.12.2022
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YouTube заблокировал канал RT Balkan
YouTube заблокировал канал RT Balkan - РИА Новости, 06.12.2022
YouTube заблокировал канал RT Balkan
Видеохостинг YouTube заблокировал RT Balkan, сообщил сам телеканал в Telegram. РИА Новости, 06.12.2022
2022-12-06T13:57
2022-12-06T15:12
youtube
технологии
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сербия
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МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Видеохостинг YouTube заблокировал RT Balkan, сообщил сам телеканал в Telegram.По ее словам, публикации RT Balkan никак не нарушали правила Google. Одним из последних видео на канале было интервью с послом России в Сербии Александром Боцаном-Харченко."Запад испугал контент RT на сербском языке?" — задалась вопросом журналистка.После начала специальной военной операции на Украине против Москвы применили тысячи ограничительных мер, включая блокировку ресурсов агентства Sputnik и телеканалов RT. Страницы этих СМИ недоступны для европейских пользователей поисковой системы Google, цензуре подвергнуты их каналы в YouTube и на платформах Meta*.Многие зарубежные журналисты, сотрудничающие с отечественными изданиями, получили ярлыки "СМИ, аффилированные с российским правительством".* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20221018/roskomnadzor-1824874482.html
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youtube, технологии, россия, сербия, google, украина
YouTube, Технологии, Россия, Сербия, Google, Украина
13:57 06.12.2022 (обновлено: 15:12 06.12.2022)
 
YouTube заблокировал канал RT Balkan

YouTube заблокировал RT Balkan, редакция назвала это признаком несвободы СМИ на Западе

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанкЛоготип видеохостинга YouTube
Логотип видеохостинга YouTube - РИА Новости, 1920, 06.12.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Логотип видеохостинга YouTube. Архивное фото
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МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Видеохостинг YouTube заблокировал RT Balkan, сообщил сам телеканал в Telegram.

"Их (YouTube. — Прим. ред.) действия говорят в первую очередь о несвободе СМИ на Западе. <...> Они решают не только для себя, а даже для публики страны, которая с радостью приняла новость о нашем открытии", — приводится мнение главреда Елены Милинчич.

По ее словам, публикации RT Balkan никак не нарушали правила Google. Одним из последних видео на канале было интервью с послом России в Сербии Александром Боцаном-Харченко.
"Запад испугал контент RT на сербском языке?" — задалась вопросом журналистка.
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Многие зарубежные журналисты, сотрудничающие с отечественными изданиями, получили ярлыки "СМИ, аффилированные с российским правительством".
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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