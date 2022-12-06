13:57 06.12.2022 (обновлено: 15:12 06.12.2022)
YouTube заблокировал канал RT Balkan
YouTube заблокировал RT Balkan, редакция назвала это признаком несвободы СМИ на Западе
Логотип видеохостинга YouTube. Архивное фото
МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Видеохостинг YouTube заблокировал RT Balkan, сообщил сам телеканал в Telegram.
"Их (YouTube. — Прим. ред.) действия говорят в первую очередь о несвободе СМИ на Западе. <...> Они решают не только для себя, а даже для публики страны, которая с радостью приняла новость о нашем открытии", — приводится мнение главреда Елены Милинчич.
"Запад испугал контент RT на сербском языке?" — задалась вопросом журналистка.
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После начала специальной военной операции на Украине против Москвы применили тысячи ограничительных мер, включая блокировку ресурсов агентства Sputnik и телеканалов RT. Страницы этих СМИ недоступны для европейских пользователей поисковой системы Google, цензуре подвергнуты их каналы в YouTube и на платформах Meta*.
Многие зарубежные журналисты, сотрудничающие с отечественными изданиями, получили ярлыки "СМИ, аффилированные с российским правительством".
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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