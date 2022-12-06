https://ria.ru/20221206/rt-1836654270.html

YouTube заблокировал канал RT Balkan

YouTube заблокировал канал RT Balkan - РИА Новости, 06.12.2022

YouTube заблокировал канал RT Balkan

Видеохостинг YouTube заблокировал RT Balkan, сообщил сам телеканал в Telegram. РИА Новости, 06.12.2022

2022-12-06T13:57

2022-12-06T13:57

2022-12-06T15:12

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технологии

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сербия

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МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Видеохостинг YouTube заблокировал RT Balkan, сообщил сам телеканал в Telegram.По ее словам, публикации RT Balkan никак не нарушали правила Google. Одним из последних видео на канале было интервью с послом России в Сербии Александром Боцаном-Харченко."Запад испугал контент RT на сербском языке?" — задалась вопросом журналистка.После начала специальной военной операции на Украине против Москвы применили тысячи ограничительных мер, включая блокировку ресурсов агентства Sputnik и телеканалов RT. Страницы этих СМИ недоступны для европейских пользователей поисковой системы Google, цензуре подвергнуты их каналы в YouTube и на платформах Meta*.Многие зарубежные журналисты, сотрудничающие с отечественными изданиями, получили ярлыки "СМИ, аффилированные с российским правительством".* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20221018/roskomnadzor-1824874482.html

https://ria.ru/20221018/youtube-1824799581.html

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youtube, технологии, россия, сербия, google, украина