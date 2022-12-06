https://ria.ru/20221206/royzman-1836668338.html
Защита Ройзмана* обжаловала взыскание 565 тысяч рублей в пользу полиции
Защита Ройзмана* обжаловала взыскание 565 тысяч рублей в пользу полиции - РИА Новости, 06.12.2022
Защита Ройзмана* обжаловала взыскание 565 тысяч рублей в пользу полиции
Решение суда о взыскании в пользу полиции 565 тысяч рублей с экс-мэра Евгения Ройзмана* и еще четверых жителей Екатеринбурга обжаловано, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 06.12.2022
2022-12-06T14:33
2022-12-06T14:33
2022-12-06T14:39
происшествия
евгений ройзман
екатеринбург
свердловский областной суд
иноагенты
россия
полиция
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 дек — РИА Новости. Решение суда о взыскании в пользу полиции 565 тысяч рублей с экс-мэра Евгения Ройзмана* и еще четверых жителей Екатеринбурга обжаловано, сообщил РИА Новости адвокат Ройзмана Владислав Идамжапов."В связи с тем, что это решение не отвечает требованиям закона, сегодня была подана апелляционная жалоба, которую рассмотрит Свердловский областной суд", — сказал собеседник агентства.В конце июля региональный главк МВД подал гражданский иск из-за сверхурочной работы своих сотрудников и оплаты их труда на несогласованной акции в Екатеринбурге 31 января 2021 года. Ответчики — Ройзман и еще четыре горожанина, которые, по мнению полиции, в соцсетях призывали к участию в протестах.В ноябре Октябрьский районный суд Екатеринбурга взыскал 565 тысяч рублей в пользу свердловского управления МВД. На итоговом заседании представитель истца уточнил, что для охраны общественного порядка в нерабочее время в качестве дополнительного состава были привлечены 1527 сотрудников внутренних дел, которым была выплачена денежная компенсация за сверхурочную работу — 499 тысяч 223 рубля. А расходы на горюче-смазочные материалы для транспорта обошлись в 65 тысяч 918 рублей."В суде представитель МВД подтвердил, что в материалах дела нет документов, подтверждающих несение затрат на горюче-смазочные материалы, в связи с чем взыскание в этой части незаконно", — заявил Идамжапов.Требование оплатить сверхурочные полицейским адвокат считает "незаконным изначально", поскольку между размещением в интернете поста с призывом пойти на акцию и понесенными МВД затратами нет причинно-следственной связи, полагает адвокат."В целом такие затраты и так были заложены в бюджет и не подлежат взысканию с налогоплательщиков", — пояснил он.* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.
https://ria.ru/20221205/inoagenty-1836400263.html
https://ria.ru/20221202/yashin-1835937658.html
https://ria.ru/20221205/inoagenty-1836464059.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, евгений ройзман, екатеринбург, свердловский областной суд, иноагенты, россия, полиция
Происшествия, Евгений Ройзман, Екатеринбург, Свердловский областной суд, иноагенты, Россия, Полиция
14:33 06.12.2022 (обновлено: 14:39 06.12.2022)
Защита Ройзмана* обжаловала взыскание 565 тысяч рублей в пользу полиции
Адвокат Ройзмана Идамжапов подал жалобу на взыскание 565 тысяч рублей в пользу полиции
ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 дек — РИА Новости. Решение суда о взыскании в пользу полиции 565 тысяч рублей с экс-мэра Евгения Ройзмана* и еще четверых жителей Екатеринбурга обжаловано, сообщил РИА Новости адвокат Ройзмана Владислав Идамжапов.
"В связи с тем, что это решение не отвечает требованиям закона, сегодня была подана апелляционная жалоба, которую рассмотрит Свердловский областной суд
", — сказал собеседник агентства.
В конце июля региональный главк МВД подал гражданский иск из-за сверхурочной работы своих сотрудников и оплаты их труда на несогласованной акции в Екатеринбурге 31 января 2021 года. Ответчики — Ройзман и еще четыре горожанина, которые, по мнению полиции, в соцсетях призывали к участию в протестах.
В ноябре Октябрьский районный суд Екатеринбурга взыскал 565 тысяч рублей в пользу свердловского управления МВД. На итоговом заседании представитель истца уточнил, что для охраны общественного порядка в нерабочее время в качестве дополнительного состава были привлечены 1527 сотрудников внутренних дел, которым была выплачена денежная компенсация за сверхурочную работу — 499 тысяч 223 рубля. А расходы на горюче-смазочные материалы для транспорта обошлись в 65 тысяч 918 рублей.
"В суде представитель МВД подтвердил, что в материалах дела нет документов, подтверждающих несение затрат на горюче-смазочные материалы, в связи с чем взыскание в этой части незаконно", — заявил Идамжапов.
Требование оплатить сверхурочные полицейским адвокат считает "незаконным изначально", поскольку между размещением в интернете поста с призывом пойти на акцию и понесенными МВД затратами нет причинно-следственной связи, полагает адвокат.
"В целом такие затраты и так были заложены в бюджет и не подлежат взысканию с налогоплательщиков", — пояснил он.
* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.