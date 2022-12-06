https://ria.ru/20221206/royzman-1836668338.html

Защита Ройзмана* обжаловала взыскание 565 тысяч рублей в пользу полиции

Защита Ройзмана* обжаловала взыскание 565 тысяч рублей в пользу полиции - РИА Новости, 06.12.2022

Защита Ройзмана* обжаловала взыскание 565 тысяч рублей в пользу полиции

Решение суда о взыскании в пользу полиции 565 тысяч рублей с экс-мэра Евгения Ройзмана* и еще четверых жителей Екатеринбурга обжаловано, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 06.12.2022

2022-12-06T14:33

2022-12-06T14:33

2022-12-06T14:39

происшествия

евгений ройзман

екатеринбург

свердловский областной суд

иноагенты

россия

полиция

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 дек — РИА Новости. Решение суда о взыскании в пользу полиции 565 тысяч рублей с экс-мэра Евгения Ройзмана* и еще четверых жителей Екатеринбурга обжаловано, сообщил РИА Новости адвокат Ройзмана Владислав Идамжапов."В связи с тем, что это решение не отвечает требованиям закона, сегодня была подана апелляционная жалоба, которую рассмотрит Свердловский областной суд", — сказал собеседник агентства.В конце июля региональный главк МВД подал гражданский иск из-за сверхурочной работы своих сотрудников и оплаты их труда на несогласованной акции в Екатеринбурге 31 января 2021 года. Ответчики — Ройзман и еще четыре горожанина, которые, по мнению полиции, в соцсетях призывали к участию в протестах.В ноябре Октябрьский районный суд Екатеринбурга взыскал 565 тысяч рублей в пользу свердловского управления МВД. На итоговом заседании представитель истца уточнил, что для охраны общественного порядка в нерабочее время в качестве дополнительного состава были привлечены 1527 сотрудников внутренних дел, которым была выплачена денежная компенсация за сверхурочную работу — 499 тысяч 223 рубля. А расходы на горюче-смазочные материалы для транспорта обошлись в 65 тысяч 918 рублей."В суде представитель МВД подтвердил, что в материалах дела нет документов, подтверждающих несение затрат на горюче-смазочные материалы, в связи с чем взыскание в этой части незаконно", — заявил Идамжапов.Требование оплатить сверхурочные полицейским адвокат считает "незаконным изначально", поскольку между размещением в интернете поста с призывом пойти на акцию и понесенными МВД затратами нет причинно-следственной связи, полагает адвокат."В целом такие затраты и так были заложены в бюджет и не подлежат взысканию с налогоплательщиков", — пояснил он.* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.

https://ria.ru/20221205/inoagenty-1836400263.html

https://ria.ru/20221202/yashin-1835937658.html

https://ria.ru/20221205/inoagenty-1836464059.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, евгений ройзман, екатеринбург, свердловский областной суд, иноагенты, россия, полиция