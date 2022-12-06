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Матвиенко заявила о готовности многих стран сотрудничать с Россией - РИА Новости, 06.12.2022
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Матвиенко заявила о готовности многих стран сотрудничать с Россией
Матвиенко заявила о готовности многих стран сотрудничать с Россией - РИА Новости, 06.12.2022
Матвиенко заявила о готовности многих стран сотрудничать с Россией
Несмотря на крайне непростую международную обстановку, целый ряд государств готов продолжать совместную с Россией работу по множеству направлений, и наша страна РИА Новости, 06.12.2022
2022-12-06T16:10
2022-12-06T16:10
политика
россия
валентина матвиенко
совет федерации рф
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Несмотря на крайне непростую международную обстановку, целый ряд государств готов продолжать совместную с Россией работу по множеству направлений, и наша страна готова к сотрудничеству, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко."Несмотря на глобальную турбулентность, наша страна ни от кого не закрылась, не отгородилась. Россия, как и прежде, настроена на равноправное партнёрство, основанное на взаимном уважении. Мы видим, что дружественные нам страны готовы продолжать совместную работу, в том числе и по женской повестке", - заявила она на расширенном заседании совета Евразийского женского форума (ЕЖФ).Спикер подчеркнула, что за прошедший год с небольшим с последнего ЕЖФ в корне изменилась и международная политическая обстановка, и подходы к ведению диалога на мировой арене. Вместе с тем, развивается плодотворное сотрудничество России не только с другими странами, но и с авторитетными международными организациями, заявила Матвиенко. "Об этом наглядно свидетельствует значительное расширение представительства Евразийского женского форума и совета форума на крупных международных мероприятиях. Так, на более качественный уровень вышло наше взаимодействие с "женской двадцаткой", - подчеркнула она.Спикер напомнила, что инициативы участниц ЕЖФ нашли отражение в рекомендациях лидерам G29, в частности, учтены предложения о расширении прав и возможностей женщин в образовании, участии в научно-технической сфере, в сельском хозяйстве, здравоохранении.Помимо этого, большая работа ведётся в рамках Женского делового альянса БРИКС, а также с коллегами из стран СНГ, в том числе, на платформе "Диалог женщин государств Центральной Азии и России". "Считаю это направление очень перспективным", - сказала Матвиенко.
https://ria.ru/20221206/rossiya-1836570547.html
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политика, россия, валентина матвиенко, совет федерации рф
Политика, Россия, Валентина Матвиенко, Совет Федерации РФ
16:10 06.12.2022
 
Матвиенко заявила о готовности многих стран сотрудничать с Россией

Матвиенко заявила, что многие государства готовы продолжать с Россией совместную работу

© Пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в медиабанкПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
© Пресс-служба Совета Федерации РФ
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Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Несмотря на крайне непростую международную обстановку, целый ряд государств готов продолжать совместную с Россией работу по множеству направлений, и наша страна готова к сотрудничеству, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
"Несмотря на глобальную турбулентность, наша страна ни от кого не закрылась, не отгородилась. Россия, как и прежде, настроена на равноправное партнёрство, основанное на взаимном уважении. Мы видим, что дружественные нам страны готовы продолжать совместную работу, в том числе и по женской повестке", - заявила она на расширенном заседании совета Евразийского женского форума (ЕЖФ).
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Спикер подчеркнула, что за прошедший год с небольшим с последнего ЕЖФ в корне изменилась и международная политическая обстановка, и подходы к ведению диалога на мировой арене. Вместе с тем, развивается плодотворное сотрудничество России не только с другими странами, но и с авторитетными международными организациями, заявила Матвиенко. "Об этом наглядно свидетельствует значительное расширение представительства Евразийского женского форума и совета форума на крупных международных мероприятиях. Так, на более качественный уровень вышло наше взаимодействие с "женской двадцаткой", - подчеркнула она.
Спикер напомнила, что инициативы участниц ЕЖФ нашли отражение в рекомендациях лидерам G29, в частности, учтены предложения о расширении прав и возможностей женщин в образовании, участии в научно-технической сфере, в сельском хозяйстве, здравоохранении.
Помимо этого, большая работа ведётся в рамках Женского делового альянса БРИКС, а также с коллегами из стран СНГ, в том числе, на платформе "Диалог женщин государств Центральной Азии и России". "Считаю это направление очень перспективным", - сказала Матвиенко.
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