https://ria.ru/20221206/rossiya-1836712772.html

Матвиенко заявила о готовности многих стран сотрудничать с Россией

Матвиенко заявила о готовности многих стран сотрудничать с Россией - РИА Новости, 06.12.2022

Матвиенко заявила о готовности многих стран сотрудничать с Россией

Несмотря на крайне непростую международную обстановку, целый ряд государств готов продолжать совместную с Россией работу по множеству направлений, и наша страна РИА Новости, 06.12.2022

2022-12-06T16:10

2022-12-06T16:10

2022-12-06T16:10

политика

россия

валентина матвиенко

совет федерации рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1d/1752268909_0:0:2770:1559_1920x0_80_0_0_0b63fd42f3f0384e74d84cf3f2362185.jpg

МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Несмотря на крайне непростую международную обстановку, целый ряд государств готов продолжать совместную с Россией работу по множеству направлений, и наша страна готова к сотрудничеству, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко."Несмотря на глобальную турбулентность, наша страна ни от кого не закрылась, не отгородилась. Россия, как и прежде, настроена на равноправное партнёрство, основанное на взаимном уважении. Мы видим, что дружественные нам страны готовы продолжать совместную работу, в том числе и по женской повестке", - заявила она на расширенном заседании совета Евразийского женского форума (ЕЖФ).Спикер подчеркнула, что за прошедший год с небольшим с последнего ЕЖФ в корне изменилась и международная политическая обстановка, и подходы к ведению диалога на мировой арене. Вместе с тем, развивается плодотворное сотрудничество России не только с другими странами, но и с авторитетными международными организациями, заявила Матвиенко. "Об этом наглядно свидетельствует значительное расширение представительства Евразийского женского форума и совета форума на крупных международных мероприятиях. Так, на более качественный уровень вышло наше взаимодействие с "женской двадцаткой", - подчеркнула она.Спикер напомнила, что инициативы участниц ЕЖФ нашли отражение в рекомендациях лидерам G29, в частности, учтены предложения о расширении прав и возможностей женщин в образовании, участии в научно-технической сфере, в сельском хозяйстве, здравоохранении.Помимо этого, большая работа ведётся в рамках Женского делового альянса БРИКС, а также с коллегами из стран СНГ, в том числе, на платформе "Диалог женщин государств Центральной Азии и России". "Считаю это направление очень перспективным", - сказала Матвиенко.

https://ria.ru/20221206/rossiya-1836570547.html

https://ria.ru/20220629/briks-1798819396.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

политика, россия, валентина матвиенко, совет федерации рф