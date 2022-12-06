https://ria.ru/20221206/rosseti-1836721069.html
Игорь Маковский: мы уверенно сохраняем вектор развития "Россети Центр"
Игорь Маковский: мы уверенно сохраняем вектор развития "Россети Центр" - РИА Новости, 06.12.2022
Игорь Маковский: мы уверенно сохраняем вектор развития "Россети Центр"
ПАО "Россети Центр" в 2022 году удалось снизить потери электричества, завершить реализацию всех 36 запланированных инфраструктурных проектов и на фоне... РИА Новости, 06.12.2022
2022-12-06T16:32
2022-12-06T16:32
2022-12-06T16:32
россети
новости компаний - экономика
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МОСКВА, 6 дек – РИА Новости. ПАО "Россети Центр" в 2022 году удалось снизить потери электричества, завершить реализацию всех 36 запланированных инфраструктурных проектов и на фоне форс-мажорных ситуаций сохранить чистую прибыль на уровне свыше 14 миллиардов рублей, сообщил журналистам генеральный директор компании Игорь Маковский."2022 год принес глобальные перемены в работу электросетевого комплекса общества. Но это не изменило наши основные принципы работы. Мы беспрерывно проводим масштабную подготовительную работу и уверенно сохраняем вектор развития компании", – подчеркнул Маковский.Под глобальными переменами Маковский подразумевает "два черных лебедя", как он выразился: пандемию и действия недружественных стран.Сегодня две энергосетевые компании, которые управляются ПАО "Россети Центр", – "Россети Центр" и "Россети Центр и Приволжье" ("Россети ЦиП"), обслуживают более 182 тысяч подстанций и распределительных пунктов. Их общая мощность составляет 102 гигавольт-ампера. Компании управляют 711 тысячами километров ЛЭП в 20 регионах России, где проживает пятая часть населения страны.Чтобы столь масштабное хозяйство работало стабильно, потребовались серьезные финансовые вложения. По состоянию на конец текущего года совокупные инвестиции в техобслуживание и модернизацию инфраструктуры превысили 12,4 миллиарда рублей. Эти средства были направлены на то, чтобы привести в порядок 5 тысяч километров ЛЭП."Кроме того, мы расчистили несколько тысяч гектаров просеки, заменили 200 тысяч изоляторов и отремонтировали 11 тысяч опор ЛЭП", – сказал гендиректор ПАО "Россети Центр".Он также отметил, что в 2022 году компании удалось завершить реализацию всех 36 запланированных инфраструктурных проектов. "В их число входит строительство и комплексная реконструкция шести центров питания, а также внедрение технологии распределенной автоматизации, которое привело к созданию 29 новых цифровых районов электрических сетей (РЭС)", – пояснил Маковский.В ответ на вопрос РИА Новости о том, как компании удаётся минимизировать последствия природных катаклизмов, Маковский отметил, что "Россети Центр" и "Россети Центр и Приволжье" системно реализуют свои производственные программы.Программа технического обслуживания и ремонтов 2022 года была реализована в полном объеме во всех филиалах: выполнено более 5 тысяч мероприятий, в физическом выражении средний уровень выполнения составил 109% от плана. Модернизация и своевременные инвестиции в техобслуживание позволили компании выдержать удар мощнейшего циклона в Курской области, где шквальный ледяной дождь лил почти 76 часов, в результате чего наледь на проводах превысила 7 сантиметров в диаметре.Маковский также отметил, что средняя длительность перерывов электроснабжения в сетях 0,4-10 киловольт, то есть линий, непосредственно обслуживающих население, по итогу 10 месяцев 2022 года снижена на 27% относительно аналогичного периода 2018 года. Так, за 10 месяцев 2022 года она составила 1,85 часа, а за аналогичный период 2018 года – 2,53 часа. При этом прогнозируемый уровень потерь электроэнергии в сетях этого класса напряжения к концу года составит 14,4%, что на 3,8 процентных пункта ниже показателя 2018 года. В денежном выражении – это экономия около 1,7 миллиарда рублей в год или 5,6% от общих годовых затрат на потери электроэнергии, которые обусловлены действием недобросовестных потребителей и другими факторами.По итогам года, добавил гендиректор ПАО "Россети Центр", компания выходит примерно на тот же уровень чистой прибыли более, чем в 14 миллиардов рублей, что и в прошлом году. При этом в компании отмечают новый важный тренд: выручка от нетарифной деятельности, то есть от деятельности, не связанной с монопольным положением компании по доставке электроэнергии, в этом году достигнет 6,7 миллиарда рублей. "Из них 4,9 миллиарда рублей – это рыночные услуги, предоставленные на конкурентной основе", – сказал Маковский.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россети, новости компаний - экономика
Россети, Новости компаний - Экономика
МОСКВА, 6 дек – РИА Новости. ПАО "Россети Центр" в 2022 году удалось снизить потери электричества, завершить реализацию всех 36 запланированных инфраструктурных проектов и на фоне форс-мажорных ситуаций сохранить чистую прибыль на уровне свыше 14 миллиардов рублей, сообщил журналистам генеральный директор компании Игорь Маковский.
"2022 год принес глобальные перемены в работу электросетевого комплекса общества. Но это не изменило наши основные принципы работы. Мы беспрерывно проводим масштабную подготовительную работу и уверенно сохраняем вектор развития компании", – подчеркнул Маковский.
Под глобальными переменами Маковский подразумевает "два черных лебедя", как он выразился: пандемию и действия недружественных стран.
Сегодня две энергосетевые компании, которые управляются ПАО "Россети Центр", – "Россети Центр" и "Россети Центр и Приволжье" ("Россети ЦиП"), обслуживают более 182 тысяч подстанций и распределительных пунктов. Их общая мощность составляет 102 гигавольт-ампера. Компании управляют 711 тысячами километров ЛЭП в 20 регионах России
, где проживает пятая часть населения страны.
Чтобы столь масштабное хозяйство работало стабильно, потребовались серьезные финансовые вложения. По состоянию на конец текущего года совокупные инвестиции в техобслуживание и модернизацию инфраструктуры превысили 12,4 миллиарда рублей. Эти средства были направлены на то, чтобы привести в порядок 5 тысяч километров ЛЭП.
"Кроме того, мы расчистили несколько тысяч гектаров просеки, заменили 200 тысяч изоляторов и отремонтировали 11 тысяч опор ЛЭП", – сказал гендиректор ПАО "Россети Центр".
Он также отметил, что в 2022 году компании удалось завершить реализацию всех 36 запланированных инфраструктурных проектов. "В их число входит строительство и комплексная реконструкция шести центров питания, а также внедрение технологии распределенной автоматизации, которое привело к созданию 29 новых цифровых районов электрических сетей (РЭС)", – пояснил Маковский.
В ответ на вопрос РИА Новости о том, как компании удаётся минимизировать последствия природных катаклизмов, Маковский отметил, что "Россети Центр" и "Россети Центр и Приволжье" системно реализуют свои производственные программы.
Программа технического обслуживания и ремонтов 2022 года была реализована в полном объеме во всех филиалах: выполнено более 5 тысяч мероприятий, в физическом выражении средний уровень выполнения составил 109% от плана. Модернизация и своевременные инвестиции в техобслуживание позволили компании выдержать удар мощнейшего циклона в Курской области
, где шквальный ледяной дождь лил почти 76 часов, в результате чего наледь на проводах превысила 7 сантиметров в диаметре.
Маковский также отметил, что средняя длительность перерывов электроснабжения в сетях 0,4-10 киловольт, то есть линий, непосредственно обслуживающих население, по итогу 10 месяцев 2022 года снижена на 27% относительно аналогичного периода 2018 года. Так, за 10 месяцев 2022 года она составила 1,85 часа, а за аналогичный период 2018 года – 2,53 часа. При этом прогнозируемый уровень потерь электроэнергии в сетях этого класса напряжения к концу года составит 14,4%, что на 3,8 процентных пункта ниже показателя 2018 года. В денежном выражении – это экономия около 1,7 миллиарда рублей в год или 5,6% от общих годовых затрат на потери электроэнергии, которые обусловлены действием недобросовестных потребителей и другими факторами.
По итогам года, добавил гендиректор ПАО "Россети Центр", компания выходит примерно на тот же уровень чистой прибыли более, чем в 14 миллиардов рублей, что и в прошлом году. При этом в компании отмечают новый важный тренд: выручка от нетарифной деятельности, то есть от деятельности, не связанной с монопольным положением компании по доставке электроэнергии, в этом году достигнет 6,7 миллиарда рублей. "Из них 4,9 миллиарда рублей – это рыночные услуги, предоставленные на конкурентной основе", – сказал Маковский.