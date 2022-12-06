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Медведев заявил, что предстоит большая работа по новым регионам - РИА Новости, 06.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221206/regiony-1836771640.html
Медведев заявил, что предстоит большая работа по новым регионам
Медведев заявил, что предстоит большая работа по новым регионам - РИА Новости, 06.12.2022
Медведев заявил, что предстоит большая работа по новым регионам
Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев призвал сделать все, чтобы жители новых регионов себя чувствовали "нашими людьми", по его словам, работа предстоит РИА Новости, 06.12.2022
2022-12-06T18:42
2022-12-06T18:52
специальная военная операция на украине
дмитрий медведев
общество
луганская народная республика
донецкая народная республика
херсонская область
запорожская область
россия
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев призвал сделать все, чтобы жители новых регионов себя чувствовали "нашими людьми", по его словам, работа предстоит еще очень большая."Это наши люди. Все мы это понимаем. Все, кто там живет - и в Мариуполе, и в Херсоне. Все, что нужно, для того, чтобы они себя чувствовали нашими людьми, должны сделать. Еще очень многого не сделано", - сказал Медведев на встрече с активистами "Молодой гвардии "Единой России" и "Волонтерской роты".Он добавил, что большую поддержку оказывают добровольцы и "масса других людей". "Но работа предстоит еще очень большая", - заключил председатель партии.
https://ria.ru/20221201/regiony-1835656687.html
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дмитрий медведев, общество, луганская народная республика, донецкая народная республика, херсонская область , запорожская область, россия, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Дмитрий Медведев, Общество, Луганская Народная Республика, Донецкая Народная Республика, Херсонская область , Запорожская область, Россия, Ситуация в ДНР и ЛНР
18:42 06.12.2022 (обновлено: 18:52 06.12.2022)
 
Медведев заявил, что предстоит большая работа по новым регионам

Медведев: предстоит работа, чтобы жители новых регионов себя чувствовали нашими людьми

© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в медиабанкЗампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 06.12.2022
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев призвал сделать все, чтобы жители новых регионов себя чувствовали "нашими людьми", по его словам, работа предстоит еще очень большая.
"Это наши люди. Все мы это понимаем. Все, кто там живет - и в Мариуполе, и в Херсоне. Все, что нужно, для того, чтобы они себя чувствовали нашими людьми, должны сделать. Еще очень многого не сделано", - сказал Медведев на встрече с активистами "Молодой гвардии "Единой России" и "Волонтерской роты".
Он добавил, что большую поддержку оказывают добровольцы и "масса других людей". "Но работа предстоит еще очень большая", - заключил председатель партии.
Путин об интеграции новых территорий России в научную среду - РИА Новости, 1920, 01.12.2022
1 декабря, 17:17Специальная военная операция на Украине
Новым регионам нужно врасти в российскую действительность, заявил Путин
 
Специальная военная операция на УкраинеДмитрий МедведевОбществоЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаХерсонская областьЗапорожская областьРоссияСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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