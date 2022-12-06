https://ria.ru/20221206/regiony-1836771640.html
Медведев заявил, что предстоит большая работа по новым регионам
Медведев заявил, что предстоит большая работа по новым регионам - РИА Новости, 06.12.2022
Медведев заявил, что предстоит большая работа по новым регионам
Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев призвал сделать все, чтобы жители новых регионов себя чувствовали "нашими людьми", по его словам, работа предстоит РИА Новости, 06.12.2022
2022-12-06T18:42
2022-12-06T18:42
2022-12-06T18:52
специальная военная операция на украине
дмитрий медведев
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херсонская область
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев призвал сделать все, чтобы жители новых регионов себя чувствовали "нашими людьми", по его словам, работа предстоит еще очень большая."Это наши люди. Все мы это понимаем. Все, кто там живет - и в Мариуполе, и в Херсоне. Все, что нужно, для того, чтобы они себя чувствовали нашими людьми, должны сделать. Еще очень многого не сделано", - сказал Медведев на встрече с активистами "Молодой гвардии "Единой России" и "Волонтерской роты".Он добавил, что большую поддержку оказывают добровольцы и "масса других людей". "Но работа предстоит еще очень большая", - заключил председатель партии.
https://ria.ru/20221201/regiony-1835656687.html
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РИА Новости
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18:42 06.12.2022 (обновлено: 18:52 06.12.2022)
Медведев заявил, что предстоит большая работа по новым регионам
Медведев: предстоит работа, чтобы жители новых регионов себя чувствовали нашими людьми