https://ria.ru/20221206/rebenok-1836722977.html
В Красноярске нашли ребенка, сбежавшего из детского сада
В Красноярске нашли ребенка, сбежавшего из детского сада - РИА Новости, 06.12.2022
В Красноярске нашли ребенка, сбежавшего из детского сада
Шестилетний ребенок перелез через забор и сбежал из прогимназии в Железнодорожном районе Красноярска, на поиски поднят личный состав полиции, сообщили... РИА Новости, 06.12.2022
2022-12-06T16:38
2022-12-06T16:38
2022-12-06T16:48
красноярск
происшествия
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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КРАСНОЯРСК, 6 дек - РИА Новости. Шестилетний ребенок перелез через забор и сбежал из прогимназии в Железнодорожном районе Красноярска, на поиски поднят личный состав полиции, сообщили журналистам в краевом главке ГУМВД.По ее данным, в полицию поступило сообщение о том, что с территории прогимназии, расположенной на улице Красномосковская, 36, ушел мальчик 2016 года рождения."Предварительно установлено, что в 17.50 ребенок перелез через забор учреждения и ушел в неизвестном направлении. В настоящее время на розыск малолетнего подняты сотрудники полиции, созданы специальные поисковые группы из числа участковых уполномоченных полиции, инспекторов ПДН, сотрудников уголовного розыска. Ориентировка на мальчика разослана всем нарядам полиции", - сообщает пресс-служба.Приметы разыскиваемого: на вид 5-6 лет, худощавого телосложения. Был одет: темный пуховик с опушкой, штаны черного цвета, шапка-ушанка светлая. Полиция просит звонить по телефону +7 (391) 2214455 или 102.По данным пресс-службы, ребенок уже найден. "Ребёнка привела в участковый пункт полиции неравнодушная красноярка. Его жизни ничего не угрожает", - сообщили в главке.
https://ria.ru/20221205/moroz-1836538174.html
красноярск
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
красноярск, происшествия, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Красноярск, Происшествия, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
16:38 06.12.2022 (обновлено: 16:48 06.12.2022)
В Красноярске нашли ребенка, сбежавшего из детского сада
В Красноярске полиция нашла шестилетнего ребенка, сбежавшего из детского сада
КРАСНОЯРСК, 6 дек - РИА Новости. Шестилетний ребенок перелез через забор и сбежал из прогимназии в Железнодорожном районе Красноярска, на поиски поднят личный состав полиции, сообщили журналистам в краевом главке ГУМВД.
По ее данным, в полицию поступило сообщение о том, что с территории прогимназии, расположенной на улице Красномосковская, 36, ушел мальчик 2016 года рождения.
"Предварительно установлено, что в 17.50 ребенок перелез через забор учреждения и ушел в неизвестном направлении. В настоящее время на розыск малолетнего подняты сотрудники полиции, созданы специальные поисковые группы из числа участковых уполномоченных полиции, инспекторов ПДН, сотрудников уголовного розыска. Ориентировка на мальчика разослана всем нарядам полиции", - сообщает пресс-служба.
Приметы разыскиваемого: на вид 5-6 лет, худощавого телосложения. Был одет: темный пуховик с опушкой, штаны черного цвета, шапка-ушанка светлая. Полиция просит звонить по телефону +7 (391) 2214455 или 102.
По данным пресс-службы, ребенок уже найден. "Ребёнка привела в участковый пункт полиции неравнодушная красноярка. Его жизни ничего не угрожает", - сообщили в главке.