https://ria.ru/20221206/rebenok-1836722977.html

В Красноярске нашли ребенка, сбежавшего из детского сада

В Красноярске нашли ребенка, сбежавшего из детского сада - РИА Новости, 06.12.2022

В Красноярске нашли ребенка, сбежавшего из детского сада

Шестилетний ребенок перелез через забор и сбежал из прогимназии в Железнодорожном районе Красноярска, на поиски поднят личный состав полиции, сообщили... РИА Новости, 06.12.2022

2022-12-06T16:38

2022-12-06T16:38

2022-12-06T16:48

красноярск

происшествия

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156008/18/1560081856_0:0:3078:1731_1920x0_80_0_0_6a29fc6418c6b71dc499ff468e09fb39.jpg

КРАСНОЯРСК, 6 дек - РИА Новости. Шестилетний ребенок перелез через забор и сбежал из прогимназии в Железнодорожном районе Красноярска, на поиски поднят личный состав полиции, сообщили журналистам в краевом главке ГУМВД.По ее данным, в полицию поступило сообщение о том, что с территории прогимназии, расположенной на улице Красномосковская, 36, ушел мальчик 2016 года рождения."Предварительно установлено, что в 17.50 ребенок перелез через забор учреждения и ушел в неизвестном направлении. В настоящее время на розыск малолетнего подняты сотрудники полиции, созданы специальные поисковые группы из числа участковых уполномоченных полиции, инспекторов ПДН, сотрудников уголовного розыска. Ориентировка на мальчика разослана всем нарядам полиции", - сообщает пресс-служба.Приметы разыскиваемого: на вид 5-6 лет, худощавого телосложения. Был одет: темный пуховик с опушкой, штаны черного цвета, шапка-ушанка светлая. Полиция просит звонить по телефону +7 (391) 2214455 или 102.По данным пресс-службы, ребенок уже найден. "Ребёнка привела в участковый пункт полиции неравнодушная красноярка. Его жизни ничего не угрожает", - сообщили в главке.

https://ria.ru/20221205/moroz-1836538174.html

красноярск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

красноярск, происшествия, министерство внутренних дел рф (мвд россии)