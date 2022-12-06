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В Китае пригрозили США разгромом из-за вмешательства в конфликт на Украине - РИА Новости, 06.12.2022
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В Китае пригрозили США разгромом из-за вмешательства в конфликт на Украине
В Китае пригрозили США разгромом из-за вмешательства в конфликт на Украине - РИА Новости, 06.12.2022
В Китае пригрозили США разгромом из-за вмешательства в конфликт на Украине
Вмешательство Вашингтона в конфликт на Украине и стремление США извлечь из него максимальную выгоду показали необходимость разгрома американской гегемонии,... РИА Новости, 06.12.2022
2022-12-06T05:35
2022-12-06T13:43
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в мире
сша
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МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Вмешательство Вашингтона в конфликт на Украине и стремление США извлечь из него максимальную выгоду показали необходимость разгрома американской гегемонии, написало китайское издание Global Times.В статье отмечается, что настоящий международный порядок должен преследовать цель построения человеческого сообщества с общим будущим, а не основанного на подчинении Вашингтону."Если предстоящее десятилетие и должно стать решающим для чего-то, то оно должно быть связано с разгромом жестокой гегемонии Вашингтона и установлением подлинного мирового равенства и справедливости", — резюмировал автор.Западные страны столкнулись с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции из-за введения санкций против Москвы и курса на отказ от российского топлива.На фоне подорожания горючего, прежде всего газа, промышленность в Европе во многом лишилась конкурентных преимуществ. Также США и страны ЕС столкнулись с рекордной за десятилетия инфляцией.Президент России Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.
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евросоюз, украина, европа, в мире, сша, россия, китай
Евросоюз, Украина, Европа, В мире, США, Россия, Китай
05:35 06.12.2022 (обновлено: 13:43 06.12.2022)
 
В Китае пригрозили США разгромом из-за вмешательства в конфликт на Украине

Global Times: вмешательство США в конфликт на Украине показало необходимость их разгрома

© AP Photo / Nariman El-MoftyФлаг США в Киеве
Флаг США в Киеве - РИА Новости, 1920, 06.12.2022
© AP Photo / Nariman El-Mofty
Флаг США в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Вмешательство Вашингтона в конфликт на Украине и стремление США извлечь из него максимальную выгоду показали необходимость разгрома американской гегемонии, написало китайское издание Global Times.

"В конфликте на Украине Вашингтон постоянно призывает Европу выступать против России и, с другой стороны, провоцирует жестокую конкуренцию, направленную на ухудшение европейской экономики. В результате доверие к США со стороны их союзников и международного сообщества продолжает падать, как и их гегемония, которая маскируется под "международный порядок", основанный на правилах", — отметила газета.

В статье отмечается, что настоящий международный порядок должен преследовать цель построения человеческого сообщества с общим будущим, а не основанного на подчинении Вашингтону.
"Если предстоящее десятилетие и должно стать решающим для чего-то, то оно должно быть связано с разгромом жестокой гегемонии Вашингтона и установлением подлинного мирового равенства и справедливости", — резюмировал автор.
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На фоне подорожания горючего, прежде всего газа, промышленность в Европе во многом лишилась конкурентных преимуществ. Также США и страны ЕС столкнулись с рекордной за десятилетия инфляцией.
Президент России Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.
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