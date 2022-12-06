https://ria.ru/20221206/razgrom-1836550589.html

В Китае пригрозили США разгромом из-за вмешательства в конфликт на Украине

В Китае пригрозили США разгромом из-за вмешательства в конфликт на Украине - РИА Новости, 06.12.2022

В Китае пригрозили США разгромом из-за вмешательства в конфликт на Украине

Вмешательство Вашингтона в конфликт на Украине и стремление США извлечь из него максимальную выгоду показали необходимость разгрома американской гегемонии,... РИА Новости, 06.12.2022

2022-12-06T05:35

2022-12-06T05:35

2022-12-06T13:43

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МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Вмешательство Вашингтона в конфликт на Украине и стремление США извлечь из него максимальную выгоду показали необходимость разгрома американской гегемонии, написало китайское издание Global Times.В статье отмечается, что настоящий международный порядок должен преследовать цель построения человеческого сообщества с общим будущим, а не основанного на подчинении Вашингтону."Если предстоящее десятилетие и должно стать решающим для чего-то, то оно должно быть связано с разгромом жестокой гегемонии Вашингтона и установлением подлинного мирового равенства и справедливости", — резюмировал автор.Западные страны столкнулись с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции из-за введения санкций против Москвы и курса на отказ от российского топлива.На фоне подорожания горючего, прежде всего газа, промышленность в Европе во многом лишилась конкурентных преимуществ. Также США и страны ЕС столкнулись с рекордной за десятилетия инфляцией.Президент России Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.

https://ria.ru/20221130/vozmuschenie-1835160753.html

https://ria.ru/20221129/prognoz-1834919529.html

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Максим Горбачев

евросоюз, украина, европа, в мире, сша, россия, китай