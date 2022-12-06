05:35 06.12.2022 (обновлено: 13:43 06.12.2022)
В Китае пригрозили США разгромом из-за вмешательства в конфликт на Украине
Global Times: вмешательство США в конфликт на Украине показало необходимость их разгрома
© AP Photo / Nariman El-MoftyФлаг США в Киеве
© AP Photo / Nariman El-Mofty
Флаг США в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Вмешательство Вашингтона в конфликт на Украине и стремление США извлечь из него максимальную выгоду показали необходимость разгрома американской гегемонии, написало китайское издание Global Times.
"В конфликте на Украине Вашингтон постоянно призывает Европу выступать против России и, с другой стороны, провоцирует жестокую конкуренцию, направленную на ухудшение европейской экономики. В результате доверие к США со стороны их союзников и международного сообщества продолжает падать, как и их гегемония, которая маскируется под "международный порядок", основанный на правилах", — отметила газета.
В статье отмечается, что настоящий международный порядок должен преследовать цель построения человеческого сообщества с общим будущим, а не основанного на подчинении Вашингтону.
"Если предстоящее десятилетие и должно стать решающим для чего-то, то оно должно быть связано с разгромом жестокой гегемонии Вашингтона и установлением подлинного мирового равенства и справедливости", — резюмировал автор.
Западные страны столкнулись с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции из-за введения санкций против Москвы и курса на отказ от российского топлива.
На фоне подорожания горючего, прежде всего газа, промышленность в Европе во многом лишилась конкурентных преимуществ. Также США и страны ЕС столкнулись с рекордной за десятилетия инфляцией.
Президент России Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.