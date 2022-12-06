https://ria.ru/20221206/rakety-1836573695.html

Запад признал, что Россия продолжает производить крылатые ракеты

Запад признал, что Россия продолжает производить крылатые ракеты - РИА Новости, 06.12.2022

Запад признал, что Россия продолжает производить крылатые ракеты

Россия продолжает создавать крылатые ракеты, несмотря на санкции, введенные против оборонной промышленности, пишет New York Times со ссылкой на доклад... РИА Новости, 06.12.2022

2022-12-06T10:14

2022-12-06T10:14

2022-12-06T11:28

специальная военная операция на украине

юрий борисов (роскосмос)

денис шмыгаль

дмитрий медведев

киев

украина

россия

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МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Россия продолжает создавать крылатые ракеты, несмотря на санкции, введенные против оборонной промышленности, пишет New York Times со ссылкой на доклад британской исследовательской группы Conflict Armament Research (CAR).Еще весной украинские и американские СМИ утверждали, что у российских военных заканчиваются боеприпасы. При этом в апреле вице-премьер Юрий Борисов заявлял, что ВПК полностью обеспечивает потребности вооруженных сил в высокоточном оружии. Зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев подчеркивал, что противник напрасно надеется на истощение возможностей.В свою очередь, в докладе говорится, что боеприпасы, которые вооруженные силы применили для ударов по военным целям на Украине, выпустили не более чем за два месяца до этого.Такие выводы британские специалисты сделали, изучив обломки двух ракет, обнаруженных в Киеве. Как заявлял Запад, Россия атаковала украинскую столицу 23 ноября. При этом в Минобороны отметили, что в этот день вооруженные силы нанесли массированный удар только по системе военного управления противника и связанным с ней объектам энергетики.В британском докладе утверждается, что обнаруженные обломки принадлежат используемым российскими силами боеприпасам. На них есть маркировка, указывающая, что вооружение произвели в период с июля по сентябрь или с октября по ноябрь этого года. Специалисты нашли фрагменты и других боеприпасов, которые были выпущены несколько лет назад.Удары по украинским объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Россия начала наносить 10 октября — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке Кремля, стоят спецслужбы противника.С тех пор воздушную тревогу в регионах страны объявляют каждый день, иногда — по всей стране. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что уже почти половина энергетической системы выведена из строя.

https://ria.ru/20221206/rossiya-1836570547.html

https://ria.ru/20221205/popytka-1836522906.html

https://ria.ru/20221206/rzm-1836479079.html

киев

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юрий борисов (роскосмос), денис шмыгаль, дмитрий медведев, киев, украина, россия