https://ria.ru/20221206/rak-1836612480.html

Российские препараты от рака в разы дешевле аналогов, заявил Мурашко

Российские препараты от рака в разы дешевле аналогов, заявил Мурашко - РИА Новости, 06.12.2022

Российские препараты от рака в разы дешевле аналогов, заявил Мурашко

Стоимость российских лекарственных препаратов и оборудования для борьбы с онкологией в несколько раз ниже европейских и американских аналогов, заявил министр... РИА Новости, 06.12.2022

2022-12-06T12:14

2022-12-06T12:14

2022-12-06T12:14

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здоровье - общество

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МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Стоимость российских лекарственных препаратов и оборудования для борьбы с онкологией в несколько раз ниже европейских и американских аналогов, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.Как сообщили в пресс-службе министерства, он провел встречу с первой леди Зимбабве Ауксилией Мнангагвой."Есть российские компании, которые производят оборудование для диагностики онкозаболеваний. Стоимость российских лекарственных препаратов и оборудования часто в несколько раз ниже, чем европейские и американские аналоги. Активно развивается в России и производство инновационных радиофармапрепаратов", – сказал Мурашко, слова которого привели в пресс-службе.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, здоровье - общество, михаил мурашко, зимбабве, россия