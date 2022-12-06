https://ria.ru/20221206/rak-1836612480.html
Российские препараты от рака в разы дешевле аналогов, заявил Мурашко
Российские препараты от рака в разы дешевле аналогов, заявил Мурашко - РИА Новости, 06.12.2022
Российские препараты от рака в разы дешевле аналогов, заявил Мурашко
Стоимость российских лекарственных препаратов и оборудования для борьбы с онкологией в несколько раз ниже европейских и американских аналогов, заявил министр... РИА Новости, 06.12.2022
2022-12-06T12:14
2022-12-06T12:14
2022-12-06T12:14
общество
здоровье - общество
михаил мурашко
зимбабве
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155147/18/1551471875_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_4ec6852c378be94cb88c1d86362fb1e8.jpg
МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Стоимость российских лекарственных препаратов и оборудования для борьбы с онкологией в несколько раз ниже европейских и американских аналогов, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.Как сообщили в пресс-службе министерства, он провел встречу с первой леди Зимбабве Ауксилией Мнангагвой."Есть российские компании, которые производят оборудование для диагностики онкозаболеваний. Стоимость российских лекарственных препаратов и оборудования часто в несколько раз ниже, чем европейские и американские аналоги. Активно развивается в России и производство инновационных радиофармапрепаратов", – сказал Мурашко, слова которого привели в пресс-службе.
https://ria.ru/20221130/ultraflesh-1835099370.html
зимбабве
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155147/18/1551471875_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_020839ffe611541e19bb7ce7b544b710.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, здоровье - общество, михаил мурашко, зимбабве, россия
Общество, Здоровье - Общество, Михаил Мурашко, Зимбабве, Россия
Российские препараты от рака в разы дешевле аналогов, заявил Мурашко
Мурашко: российские препараты для лечения рака в несколько раз дешевле западных аналогов