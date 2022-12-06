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Российские препараты от рака в разы дешевле аналогов, заявил Мурашко - РИА Новости, 06.12.2022
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Российские препараты от рака в разы дешевле аналогов, заявил Мурашко
Российские препараты от рака в разы дешевле аналогов, заявил Мурашко - РИА Новости, 06.12.2022
Российские препараты от рака в разы дешевле аналогов, заявил Мурашко
Стоимость российских лекарственных препаратов и оборудования для борьбы с онкологией в несколько раз ниже европейских и американских аналогов, заявил министр... РИА Новости, 06.12.2022
2022-12-06T12:14
2022-12-06T12:14
общество
здоровье - общество
михаил мурашко
зимбабве
россия
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МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Стоимость российских лекарственных препаратов и оборудования для борьбы с онкологией в несколько раз ниже европейских и американских аналогов, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.Как сообщили в пресс-службе министерства, он провел встречу с первой леди Зимбабве Ауксилией Мнангагвой."Есть российские компании, которые производят оборудование для диагностики онкозаболеваний. Стоимость российских лекарственных препаратов и оборудования часто в несколько раз ниже, чем европейские и американские аналоги. Активно развивается в России и производство инновационных радиофармапрепаратов", – сказал Мурашко, слова которого привели в пресс-службе.
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общество, здоровье - общество, михаил мурашко, зимбабве, россия
Общество, Здоровье - Общество, Михаил Мурашко, Зимбабве, Россия
12:14 06.12.2022
 
Российские препараты от рака в разы дешевле аналогов, заявил Мурашко

Мурашко: российские препараты для лечения рака в несколько раз дешевле западных аналогов

© РИА Новости / Денис АбрамовВрачи в онкологическом диспансере
Врачи в онкологическом диспансере - РИА Новости, 1920, 06.12.2022
© РИА Новости / Денис Абрамов
Врачи в онкологическом диспансере. Архивное фото
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МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Стоимость российских лекарственных препаратов и оборудования для борьбы с онкологией в несколько раз ниже европейских и американских аналогов, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.
Как сообщили в пресс-службе министерства, он провел встречу с первой леди Зимбабве Ауксилией Мнангагвой.
"Есть российские компании, которые производят оборудование для диагностики онкозаболеваний. Стоимость российских лекарственных препаратов и оборудования часто в несколько раз ниже, чем европейские и американские аналоги. Активно развивается в России и производство инновационных радиофармапрепаратов", – сказал Мурашко, слова которого привели в пресс-службе.
Пациент на сеансе протонной терапии в Медицинском радиологическом научном центре имени А. Ф. Цыба - РИА Новости, 1920, 30.11.2022
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ОбществоЗдоровье - ОбществоМихаил МурашкоЗимбабвеРоссия
 
 
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