https://ria.ru/20221206/rabota-1836641395.html

В ГД подготовили проект о снятии ограничений для женщин на работу пожарными

В ГД подготовили проект о снятии ограничений для женщин на работу пожарными - РИА Новости, 06.12.2022

В ГД подготовили проект о снятии ограничений для женщин на работу пожарными

Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" подготовили законопроект, предлагающий снять для женщин ограничения на работу пожарными, машинистами, укладчиками,... РИА Новости, 06.12.2022

2022-12-06T13:27

2022-12-06T13:27

2022-12-06T13:27

россия

госдума рф

общество

сардана авксентьева

партия "новые люди"

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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" подготовили законопроект, предлагающий снять для женщин ограничения на работу пожарными, машинистами, укладчиками, водолазами и на возможность вести работы в нефтехимической, добывающей, металлургической промышленности, документ имеется в распоряжении РИА Новости."Представляются необоснованными запреты для женщин работать пожарными, машинистами, укладчиками, водолазами и на других профессиях. Для женщин это ограничения на развитие в профессии и доступ к высокооплачиваемой работе. Для мужчин – публично заявляемые неравные условия заботы о здоровье граждан со стороны государства", - указывают авторы в пояснительных материалах.Законопроектом предлагается признать утратившей силу статью 253 Трудового кодекса РФ, которой "запрещается применение труда женщин на работах, связанных с подъемом и перемещением вручную тяжестей, превышающих предельно допустимые для них нормы". Кроме того, с пакетом документов прилагается перечень актов Минтруда РФ, которые также предлагается признать утратившими силу. Среди них - приказ министерства об утверждении перечня производств, работ и должностей с вредными и (или) опасными условиями труда, на которых ограничивается применение труда женщин.Среди таких отраслей в приказе перечислены некоторые работы на химических производствах, подземные и горные работы, черная металлургия и ряд других работ."Перечень запрещенных профессий – это неэффективная забота о здоровье женщин. Многим из них приходится работать в сложных условиях по профессиям, которые традиционно считаются женскими. Например, в законе вводится запрет для женщин поднимать и перемещать грузы больше 10 килограмм. Но медсестры и санитарки перекладывают лежачих больных, которые весят намного больше, а получают за свою работу зачастую сильно меньше, чем мужчины на работах из "запрещенного перечня", - добавляют депутаты.Как сообщила в ходе выступления в Госдуме депутат от партии Сардана Авксентьева, документ будет внесен в Думу во вторник.

https://ria.ru/20221205/mrot-1836487485.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, госдума рф, общество, сардана авксентьева, партия "новые люди"