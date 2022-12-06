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В ГД подготовили проект о снятии ограничений для женщин на работу пожарными - РИА Новости, 06.12.2022
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В ГД подготовили проект о снятии ограничений для женщин на работу пожарными
В ГД подготовили проект о снятии ограничений для женщин на работу пожарными - РИА Новости, 06.12.2022
В ГД подготовили проект о снятии ограничений для женщин на работу пожарными
Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" подготовили законопроект, предлагающий снять для женщин ограничения на работу пожарными, машинистами, укладчиками,... РИА Новости, 06.12.2022
2022-12-06T13:27
2022-12-06T13:27
россия
госдума рф
общество
сардана авксентьева
партия "новые люди"
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" подготовили законопроект, предлагающий снять для женщин ограничения на работу пожарными, машинистами, укладчиками, водолазами и на возможность вести работы в нефтехимической, добывающей, металлургической промышленности, документ имеется в распоряжении РИА Новости."Представляются необоснованными запреты для женщин работать пожарными, машинистами, укладчиками, водолазами и на других профессиях. Для женщин это ограничения на развитие в профессии и доступ к высокооплачиваемой работе. Для мужчин – публично заявляемые неравные условия заботы о здоровье граждан со стороны государства", - указывают авторы в пояснительных материалах.Законопроектом предлагается признать утратившей силу статью 253 Трудового кодекса РФ, которой "запрещается применение труда женщин на работах, связанных с подъемом и перемещением вручную тяжестей, превышающих предельно допустимые для них нормы". Кроме того, с пакетом документов прилагается перечень актов Минтруда РФ, которые также предлагается признать утратившими силу. Среди них - приказ министерства об утверждении перечня производств, работ и должностей с вредными и (или) опасными условиями труда, на которых ограничивается применение труда женщин.Среди таких отраслей в приказе перечислены некоторые работы на химических производствах, подземные и горные работы, черная металлургия и ряд других работ."Перечень запрещенных профессий – это неэффективная забота о здоровье женщин. Многим из них приходится работать в сложных условиях по профессиям, которые традиционно считаются женскими. Например, в законе вводится запрет для женщин поднимать и перемещать грузы больше 10 килограмм. Но медсестры и санитарки перекладывают лежачих больных, которые весят намного больше, а получают за свою работу зачастую сильно меньше, чем мужчины на работах из "запрещенного перечня", - добавляют депутаты.Как сообщила в ходе выступления в Госдуме депутат от партии Сардана Авксентьева, документ будет внесен в Думу во вторник.
https://ria.ru/20221205/mrot-1836487485.html
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россия, госдума рф, общество, сардана авксентьева, партия "новые люди"
Россия, Госдума РФ, Общество, Сардана Авксентьева, Партия "Новые люди"
13:27 06.12.2022
 
В ГД подготовили проект о снятии ограничений для женщин на работу пожарными

В Госдуме подготовили проект о возможности для женщин работать пожарными и водолазами

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в медиабанкЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 06.12.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" подготовили законопроект, предлагающий снять для женщин ограничения на работу пожарными, машинистами, укладчиками, водолазами и на возможность вести работы в нефтехимической, добывающей, металлургической промышленности, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
"Представляются необоснованными запреты для женщин работать пожарными, машинистами, укладчиками, водолазами и на других профессиях. Для женщин это ограничения на развитие в профессии и доступ к высокооплачиваемой работе. Для мужчин – публично заявляемые неравные условия заботы о здоровье граждан со стороны государства", - указывают авторы в пояснительных материалах.
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Законопроектом предлагается признать утратившей силу статью 253 Трудового кодекса РФ, которой "запрещается применение труда женщин на работах, связанных с подъемом и перемещением вручную тяжестей, превышающих предельно допустимые для них нормы". Кроме того, с пакетом документов прилагается перечень актов Минтруда РФ, которые также предлагается признать утратившими силу. Среди них - приказ министерства об утверждении перечня производств, работ и должностей с вредными и (или) опасными условиями труда, на которых ограничивается применение труда женщин.
Среди таких отраслей в приказе перечислены некоторые работы на химических производствах, подземные и горные работы, черная металлургия и ряд других работ.
"Перечень запрещенных профессий – это неэффективная забота о здоровье женщин. Многим из них приходится работать в сложных условиях по профессиям, которые традиционно считаются женскими. Например, в законе вводится запрет для женщин поднимать и перемещать грузы больше 10 килограмм. Но медсестры и санитарки перекладывают лежачих больных, которые весят намного больше, а получают за свою работу зачастую сильно меньше, чем мужчины на работах из "запрещенного перечня", - добавляют депутаты.
Как сообщила в ходе выступления в Госдуме депутат от партии Сардана Авксентьева, документ будет внесен в Думу во вторник.
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