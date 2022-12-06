16:17 06.12.2022 (обновлено: 16:48 06.12.2022)
Прихожан УПЦ пытали в районах, занятых ВСУ, заявили правозащитники
Правозащитники РАРС заявили, что в районах, занятых ВСУ, пытали прихожан УПЦ
Софийский собор в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Российская ассоциация защиты религиозной свободы (РАРС) заявила о пытках и издевательствах над прихожанами канонической Украинской православной церкви в районах проведения спецоперации, перешедших под контроль украинских войск.
"Имеются свидетельства проведения карательных операций, так называемых чисток, в результате которых множество людей, замеченных в каком бы то ни было взаимодействии с российскими военнослужащими и государственными служащими, были казнены, десятками исчисляются пропавшие без вести, многие, в том числе священнослужители и прихожане общин УПЦ, подвергаются пыткам и издевательствам", — говорится в заявлении совета РАРС по поводу решений властей Украины, направленных на дискриминацию верующих крупнейшей конфессии страны.
На прошлой неделе президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о запрете деятельности в стране религиозных организаций, которые считаются аффилированными с Россией. В РАРС отметили, что это решение свидетельствует о прямом нарушении киевским режимом норм Всеобщей декларации прав человека, Международного пакта о гражданских и политических правах, Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации и других документов, защищающих права человека в области свободы совести, вероисповедания и культуры.
Весной в Верховную раду внесли законопроект о запрете деятельности канонической Украинской православной церкви, изъятии ее недвижимости и другого имущества, но закон так и не приняли. В ноябре в парламент внесли еще один документ — о запрете Русской православной церкви. В законопроекте, в частности, говорится, что религиозная организация может включать в свое именование слово "православный", только если в канонических и организационных вопросах она подчинена раскольнической Православной церкви Украины.
ПЦУ создали в конце 2018 года по инициативе тогдашнего президента Петра Порошенко и патриарха Константинопольского Варфоломея. После этого начались гонения на каноническую УПЦ, усилившиеся с началом военной спецоперации. Националисты и сторонники ПЦУ захватывают храмы, нападают на духовенство и верующих УПЦ, а власти в разных регионах Украины периодически принимают решения о запрете деятельности канонической церкви на своих территориях.