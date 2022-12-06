https://ria.ru/20221206/pytki-1836715009.html

Прихожан УПЦ пытали в районах, занятых ВСУ, заявили правозащитники

Прихожан УПЦ пытали в районах, занятых ВСУ, заявили правозащитники - РИА Новости, 06.12.2022

Прихожан УПЦ пытали в районах, занятых ВСУ, заявили правозащитники

Российская ассоциация защиты религиозной свободы (РАРС) заявила о пытках и издевательствах над прихожанами канонической Украинской православной церкви в районах РИА Новости, 06.12.2022

2022-12-06T16:17

2022-12-06T16:17

2022-12-06T16:48

специальная военная операция на украине

владимир зеленский

петр порошенко

россия

украина

совет национальной безопасности и обороны украины

верховная рада украины

русская православная церковь

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МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Российская ассоциация защиты религиозной свободы (РАРС) заявила о пытках и издевательствах над прихожанами канонической Украинской православной церкви в районах проведения спецоперации, перешедших под контроль украинских войск."Имеются свидетельства проведения карательных операций, так называемых чисток, в результате которых множество людей, замеченных в каком бы то ни было взаимодействии с российскими военнослужащими и государственными служащими, были казнены, десятками исчисляются пропавшие без вести, многие, в том числе священнослужители и прихожане общин УПЦ, подвергаются пыткам и издевательствам", — говорится в заявлении совета РАРС по поводу решений властей Украины, направленных на дискриминацию верующих крупнейшей конфессии страны.На прошлой неделе президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о запрете деятельности в стране религиозных организаций, которые считаются аффилированными с Россией. В РАРС отметили, что это решение свидетельствует о прямом нарушении киевским режимом норм Всеобщей декларации прав человека, Международного пакта о гражданских и политических правах, Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации и других документов, защищающих права человека в области свободы совести, вероисповедания и культуры.Весной в Верховную раду внесли законопроект о запрете деятельности канонической Украинской православной церкви, изъятии ее недвижимости и другого имущества, но закон так и не приняли. В ноябре в парламент внесли еще один документ — о запрете Русской православной церкви. В законопроекте, в частности, говорится, что религиозная организация может включать в свое именование слово "православный", только если в канонических и организационных вопросах она подчинена раскольнической Православной церкви Украины.ПЦУ создали в конце 2018 года по инициативе тогдашнего президента Петра Порошенко и патриарха Константинопольского Варфоломея. После этого начались гонения на каноническую УПЦ, усилившиеся с началом военной спецоперации. Националисты и сторонники ПЦУ захватывают храмы, нападают на духовенство и верующих УПЦ, а власти в разных регионах Украины периодически принимают решения о запрете деятельности канонической церкви на своих территориях.

https://ria.ru/20221206/plennye-1836700587.html

https://ria.ru/20221205/sanktsii-1836455156.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

владимир зеленский, петр порошенко, россия, украина, совет национальной безопасности и обороны украины, верховная рада украины, русская православная церковь