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Российская ПВО за сутки перехватила 15 снарядов украинских РСЗО HIMARS

Российская ПВО за сутки перехватила 15 снарядов украинских РСЗО HIMARS - РИА Новости, 06.12.2022

Российская ПВО за сутки перехватила 15 снарядов украинских РСЗО HIMARS

Российские средства ПВО за сутки перехватили 15 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и "Ураган" в ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, также... РИА Новости, 06.12.2022

2022-12-06T14:46

2022-12-06T14:46

2022-12-06T14:56

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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Российские средства ПВО за сутки перехватили 15 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и "Ураган" в ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, также сбиты две американские противорадиолокационные ракеты HARM, сообщило министерство обороны РФ."Перехвачено 15 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и "Ураган" в районах населенных пунктов Комиссаровка Луганской Народной Республики, Богдановка Херсонской области, Токмак и Мелитополь Запорожской области. В районе населенного пункта Морозовка Херсонской области сбиты две американские противорадиолокационные ракеты HARM", - говорится в сводке военного ведомства.Отмечается, что средствами противовоздушной обороны за сутки уничтожено 6 беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Ольховатка Харьковской области, Житловка, Стельмаховка ЛНР, Васильевка, Сладкое Запорожской области.

запорожская область

херсонская область

луганская народная республика

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