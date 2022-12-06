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Российская ПВО за сутки перехватила 15 снарядов украинских РСЗО HIMARS
Российская ПВО за сутки перехватила 15 снарядов украинских РСЗО HIMARS - РИА Новости, 06.12.2022
Российская ПВО за сутки перехватила 15 снарядов украинских РСЗО HIMARS
Российские средства ПВО за сутки перехватили 15 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и "Ураган" в ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, также... РИА Новости, 06.12.2022
2022-12-06T14:46
2022-12-06T14:46
2022-12-06T14:56
специальная военная операция на украине
в мире
запорожская область
херсонская область
луганская народная республика
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Российские средства ПВО за сутки перехватили 15 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и "Ураган" в ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, также сбиты две американские противорадиолокационные ракеты HARM, сообщило министерство обороны РФ."Перехвачено 15 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и "Ураган" в районах населенных пунктов Комиссаровка Луганской Народной Республики, Богдановка Херсонской области, Токмак и Мелитополь Запорожской области. В районе населенного пункта Морозовка Херсонской области сбиты две американские противорадиолокационные ракеты HARM", - говорится в сводке военного ведомства.Отмечается, что средствами противовоздушной обороны за сутки уничтожено 6 беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Ольховатка Харьковской области, Житловка, Стельмаховка ЛНР, Васильевка, Сладкое Запорожской области.
запорожская область
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в мире, запорожская область, херсонская область , луганская народная республика
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14:46 06.12.2022 (обновлено: 14:56 06.12.2022)
Российская ПВО за сутки перехватила 15 снарядов украинских РСЗО HIMARS
Минобороны: российская ПВО за сутки перехватила 15 снарядов РСЗО HIMARS и "Ураган"