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Путин поздравил главу "Деловой России" с переизбранием на пост - РИА Новости, 06.12.2022
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Путин поздравил главу "Деловой России" с переизбранием на пост
Путин поздравил главу "Деловой России" с переизбранием на пост - РИА Новости, 06.12.2022
Путин поздравил главу "Деловой России" с переизбранием на пост
Президент РФ Владимир Путин на встрече с главой "Деловой России" Алексеем Репиком поздравил его с переизбранием на этот пост и предложил поговорить об... РИА Новости, 06.12.2022
2022-12-06T19:04
2022-12-06T19:28
политика
деловая россия
владимир путин
россия
алексей репик
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на встрече с главой "Деловой России" Алексеем Репиком поздравил его с переизбранием на этот пост и предложил поговорить об инвестиционной деятельности в стране."Прежде всего поздравляю вас с переизбранием в качестве председателя "Деловой России". Это важное объединение, которое объединяет по интересам предпринимателей, работающих в самых разных отраслях. Но в каких бы отраслях они ни работали, одна тема, которую мы обсуждали на встрече с вашими коллегами в феврале - она всегда является актуальной и важной, а сегодня в особенности - это инвестиционная деятельность. Вот может быть с этого и начнем", - сказал Путин, открывая встречу.
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политика, деловая россия, владимир путин, россия, алексей репик
Политика, Деловая Россия, Владимир Путин, Россия, Алексей Репик
19:04 06.12.2022 (обновлено: 19:28 06.12.2022)
 
Путин поздравил главу "Деловой России" с переизбранием на пост

Путин поздравил Репика с переизбранием на пост главы "Деловой России"

© РИА Новости / Алексей Бабушкин / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 06.12.2022
© РИА Новости / Алексей Бабушкин
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на встрече с главой "Деловой России" Алексеем Репиком поздравил его с переизбранием на этот пост и предложил поговорить об инвестиционной деятельности в стране.
"Прежде всего поздравляю вас с переизбранием в качестве председателя "Деловой России". Это важное объединение, которое объединяет по интересам предпринимателей, работающих в самых разных отраслях. Но в каких бы отраслях они ни работали, одна тема, которую мы обсуждали на встрече с вашими коллегами в феврале - она всегда является актуальной и важной, а сегодня в особенности - это инвестиционная деятельность. Вот может быть с этого и начнем", - сказал Путин, открывая встречу.
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