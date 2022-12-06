https://ria.ru/20221206/putin-1836781052.html

Путин поздравил главу "Деловой России" с переизбранием на пост

Путин поздравил главу "Деловой России" с переизбранием на пост - РИА Новости, 06.12.2022

Путин поздравил главу "Деловой России" с переизбранием на пост

Президент РФ Владимир Путин на встрече с главой "Деловой России" Алексеем Репиком поздравил его с переизбранием на этот пост и предложил поговорить об... РИА Новости, 06.12.2022

2022-12-06T19:04

2022-12-06T19:04

2022-12-06T19:28

политика

деловая россия

владимир путин

россия

алексей репик

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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на встрече с главой "Деловой России" Алексеем Репиком поздравил его с переизбранием на этот пост и предложил поговорить об инвестиционной деятельности в стране."Прежде всего поздравляю вас с переизбранием в качестве председателя "Деловой России". Это важное объединение, которое объединяет по интересам предпринимателей, работающих в самых разных отраслях. Но в каких бы отраслях они ни работали, одна тема, которую мы обсуждали на встрече с вашими коллегами в феврале - она всегда является актуальной и важной, а сегодня в особенности - это инвестиционная деятельность. Вот может быть с этого и начнем", - сказал Путин, открывая встречу.

https://ria.ru/20220809/trud-1808199354.html

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политика, деловая россия, владимир путин, россия, алексей репик