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Читателей "Гуаньча" поразила скорость восстановления Крымского моста - РИА Новости, 06.12.2022
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Читателей "Гуаньча" поразила скорость восстановления Крымского моста
Читателей "Гуаньча" поразила скорость восстановления Крымского моста - РИА Новости, 06.12.2022
Читателей "Гуаньча" поразила скорость восстановления Крымского моста
Читатели китайской газеты "Гуаньча" высоко оценили видео, на котором президент России Владимир Путин проехал за рулем автомобиля по восстановленной после... РИА Новости, 06.12.2022
2022-12-06T17:11
2022-12-06T17:11
в мире
россия
украина
владимир путин
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Читатели китайской газеты "Гуаньча" высоко оценили видео, на котором президент России Владимир Путин проехал за рулем автомобиля по восстановленной после теракта полосе Крымского моста. "Мост действительно очень важен. Восстановительные работы прошли так быстро!" — написал один из комментаторов. "Путин проехал по мосту, чтобы показать, что он придает большое значение этой дороге и хочет, чтобы мост действительно был отремонтирован должным образом", — поддержал другой."Боюсь, что единственные, кто достаточно храбры в мире, это Россия и ее лидер!" — написал еще один."Отныне мир вступает в новую эпоху, в которой Соединенные Штаты не смогут делать все, что хотят, и унижать других, если они не хотят начать войну против этой страны!" — поделился мнением пользователь. "НАТО расширялась на Восток пять раз подряд, а Украина стала американской пешкой и местным бандитом", — заявил юзер."Это битва между медведем и стаей волков!" — заключили читатели.Утром 8 октября на Крымском мосту взорвался грузовой автомобиль, после чего загорелись топливные цистерны из состава, следовавшего по железнодорожной части моста. В результате частично обрушились два автомобильных пролета, но опоры арки для прохода судов не пострадали. В ФСБ заявили, что теракт организовало Главное управление разведки Минобороны Украины и лично его руководитель Кирилл Буданов.К вечеру того же дня на мосту запустили реверсивное автомобильное сообщение для легковушек, а затем восстановили и железнодорожное движение. В середине октября строители начали демонтировать поврежденные пролеты правой части, после чего приступили к установке новых. Восстановить второй путь на железнодорожной части предполагается в течение шести-семи месяцев.
https://ria.ru/20221203/peregovory-1836005720.html
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в мире, россия, украина, владимир путин, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
В мире, Россия, Украина, Владимир Путин, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
17:11 06.12.2022
 
Читателей "Гуаньча" поразила скорость восстановления Крымского моста

Читатели китайской газеты Гуаньча отметили высокую скорость восстановления Крымского моста

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкЛегковые автомобили на Крымском мосту
Легковые автомобили на Крымском мосту - РИА Новости, 1920, 06.12.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Легковые автомобили на Крымском мосту. Архивное фото
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МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Читатели китайской газеты "Гуаньча" высоко оценили видео, на котором президент России Владимир Путин проехал за рулем автомобиля по восстановленной после теракта полосе Крымского моста.

"Мост действительно очень важен. Восстановительные работы прошли так быстро!" — написал один из комментаторов.
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Запад опять заговорил о переговорах по Украине
"Путин проехал по мосту, чтобы показать, что он придает большое значение этой дороге и хочет, чтобы мост действительно был отремонтирован должным образом", — поддержал другой.
"Боюсь, что единственные, кто достаточно храбры в мире, это Россия и ее лидер!" — написал еще один.
"Отныне мир вступает в новую эпоху, в которой Соединенные Штаты не смогут делать все, что хотят, и унижать других, если они не хотят начать войну против этой страны!" — поделился мнением пользователь.

"НАТО расширялась на Восток пять раз подряд, а Украина стала американской пешкой и местным бандитом", — заявил юзер.
"Это битва между медведем и стаей волков!" — заключили читатели.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 06.12.2022
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Утром 8 октября на Крымском мосту взорвался грузовой автомобиль, после чего загорелись топливные цистерны из состава, следовавшего по железнодорожной части моста. В результате частично обрушились два автомобильных пролета, но опоры арки для прохода судов не пострадали.

В ФСБ заявили, что теракт организовало Главное управление разведки Минобороны Украины и лично его руководитель Кирилл Буданов.
К вечеру того же дня на мосту запустили реверсивное автомобильное сообщение для легковушек, а затем восстановили и железнодорожное движение. В середине октября строители начали демонтировать поврежденные пролеты правой части, после чего приступили к установке новых. Восстановить второй путь на железнодорожной части предполагается в течение шести-семи месяцев.
Путин за рулем автомобиля проехал по Крымскому мосту - РИА Новости, 1920, 05.12.2022
Вчера, 17:11
Путин проехал по восстановленному после теракта Крымскому мосту
 
В миреРоссияУкраинаВладимир ПутинФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
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