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Путин поручил организовать на новых территориях борьбу с коррупцией - РИА Новости, 06.12.2022
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Путин поручил организовать на новых территориях борьбу с коррупцией
Путин поручил организовать на новых территориях борьбу с коррупцией - РИА Новости, 06.12.2022
Путин поручил организовать на новых территориях борьбу с коррупцией
Президент России Владимир Путин поручил до июня 2023 года создать на новых территориях подразделения по профилактике коррупции. РИА Новости, 06.12.2022
2022-12-06T14:48
2022-12-06T15:12
владимир путин
донецкая народная республика
запорожская область
луганская народная республика
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил до июня 2023 года создать на новых территориях подразделения по профилактике коррупции.Соответствующий указ "Об особенностях замещения государственных и муниципальных должностей, должностей государственной и муниципальной службы на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области" опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Этим документом Путин утвердил положение об особенностях замещения государственных и муниципальных должностей на новых территориях."Установить, что при упразднении органом публичной власти Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области, сформированных до 30 сентября 2022 года и продолжающих осуществлять публичные функции до завершения формирования органов публичной власти указанных республик и областей в соответствии с законодательством РФ, выплаты лицам, замещавшим должности в этих органах, осуществляется в размерах и в порядке, которые установлены нормативными правовыми актами Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области, согласованными с правительством РФ", - говорится в указе.Кабмин поручено в месячный срок определить источники финансирования этих выплат."Руководителям федеральных органов исполнительной власти до 1 июня 2023 года обеспечить создание в их территориальных органах, расположенных на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области, подразделений по профилактике коррупционных и иных правонарушений или определить должностных лиц, ответственных за работу по профилактике таких правонарушений, а также обеспечить формирование комиссий по соблюдению требований к служебному поведению федеральных государственных служащих и урегулированию конфликта интересов", - говорится в документе.Согласно документу, временно исполняющим обязанности глав ДНР, ЛНР, Запорожской области и Херсонской области также рекомендовано создать органы по профилактике коррупционных и иных правонарушений и комиссии по координации работы по противодействию коррупции.Данный указ вступает в силу со дня его подписания, 6 декабря.
https://ria.ru/20221206/bezopasnost-1836606591.html
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владимир путин, донецкая народная республика, запорожская область, луганская народная республика
Владимир Путин, Донецкая Народная Республика, Запорожская область, Луганская Народная Республика
14:48 06.12.2022 (обновлено: 15:12 06.12.2022)
 
Путин поручил организовать на новых территориях борьбу с коррупцией

Путин поручил организовать на новых территориях подразделения по профилактике коррупции

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 06.12.2022
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил до июня 2023 года создать на новых территориях подразделения по профилактике коррупции.
Соответствующий указ "Об особенностях замещения государственных и муниципальных должностей, должностей государственной и муниципальной службы на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области" опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
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Этим документом Путин утвердил положение об особенностях замещения государственных и муниципальных должностей на новых территориях.
"Установить, что при упразднении органом публичной власти Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области, сформированных до 30 сентября 2022 года и продолжающих осуществлять публичные функции до завершения формирования органов публичной власти указанных республик и областей в соответствии с законодательством РФ, выплаты лицам, замещавшим должности в этих органах, осуществляется в размерах и в порядке, которые установлены нормативными правовыми актами Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области, согласованными с правительством РФ", - говорится в указе.
Кабмин поручено в месячный срок определить источники финансирования этих выплат.
"Руководителям федеральных органов исполнительной власти до 1 июня 2023 года обеспечить создание в их территориальных органах, расположенных на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области, подразделений по профилактике коррупционных и иных правонарушений или определить должностных лиц, ответственных за работу по профилактике таких правонарушений, а также обеспечить формирование комиссий по соблюдению требований к служебному поведению федеральных государственных служащих и урегулированию конфликта интересов", - говорится в документе.
Согласно документу, временно исполняющим обязанности глав ДНР, ЛНР, Запорожской области и Херсонской области также рекомендовано создать органы по профилактике коррупционных и иных правонарушений и комиссии по координации работы по противодействию коррупции.
Данный указ вступает в силу со дня его подписания, 6 декабря.
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