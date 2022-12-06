https://ria.ru/20221206/putin-1836674515.html

Путин поручил организовать на новых территориях борьбу с коррупцией

Путин поручил организовать на новых территориях борьбу с коррупцией - РИА Новости, 06.12.2022

Путин поручил организовать на новых территориях борьбу с коррупцией

Президент России Владимир Путин поручил до июня 2023 года создать на новых территориях подразделения по профилактике коррупции. РИА Новости, 06.12.2022

2022-12-06T14:48

2022-12-06T14:48

2022-12-06T15:12

владимир путин

донецкая народная республика

запорожская область

луганская народная республика

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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил до июня 2023 года создать на новых территориях подразделения по профилактике коррупции.Соответствующий указ "Об особенностях замещения государственных и муниципальных должностей, должностей государственной и муниципальной службы на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области" опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Этим документом Путин утвердил положение об особенностях замещения государственных и муниципальных должностей на новых территориях."Установить, что при упразднении органом публичной власти Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области, сформированных до 30 сентября 2022 года и продолжающих осуществлять публичные функции до завершения формирования органов публичной власти указанных республик и областей в соответствии с законодательством РФ, выплаты лицам, замещавшим должности в этих органах, осуществляется в размерах и в порядке, которые установлены нормативными правовыми актами Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области, согласованными с правительством РФ", - говорится в указе.Кабмин поручено в месячный срок определить источники финансирования этих выплат."Руководителям федеральных органов исполнительной власти до 1 июня 2023 года обеспечить создание в их территориальных органах, расположенных на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области, подразделений по профилактике коррупционных и иных правонарушений или определить должностных лиц, ответственных за работу по профилактике таких правонарушений, а также обеспечить формирование комиссий по соблюдению требований к служебному поведению федеральных государственных служащих и урегулированию конфликта интересов", - говорится в документе.Согласно документу, временно исполняющим обязанности глав ДНР, ЛНР, Запорожской области и Херсонской области также рекомендовано создать органы по профилактике коррупционных и иных правонарушений и комиссии по координации работы по противодействию коррупции.Данный указ вступает в силу со дня его подписания, 6 декабря.

https://ria.ru/20221206/bezopasnost-1836606591.html

https://ria.ru/20221110/vzyatka-1830622366.html

донецкая народная республика

запорожская область

луганская народная республика

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

владимир путин, донецкая народная республика, запорожская область, луганская народная республика