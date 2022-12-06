14:48 06.12.2022 (обновлено: 15:12 06.12.2022)
Путин поручил организовать на новых территориях борьбу с коррупцией
Путин поручил организовать на новых территориях подразделения по профилактике коррупции
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил до июня 2023 года создать на новых территориях подразделения по профилактике коррупции.
Соответствующий указ "Об особенностях замещения государственных и муниципальных должностей, должностей государственной и муниципальной службы на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области" опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Этим документом Путин утвердил положение об особенностях замещения государственных и муниципальных должностей на новых территориях.
"Установить, что при упразднении органом публичной власти Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области, сформированных до 30 сентября 2022 года и продолжающих осуществлять публичные функции до завершения формирования органов публичной власти указанных республик и областей в соответствии с законодательством РФ, выплаты лицам, замещавшим должности в этих органах, осуществляется в размерах и в порядке, которые установлены нормативными правовыми актами Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области, согласованными с правительством РФ", - говорится в указе.
Кабмин поручено в месячный срок определить источники финансирования этих выплат.
"Руководителям федеральных органов исполнительной власти до 1 июня 2023 года обеспечить создание в их территориальных органах, расположенных на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области, подразделений по профилактике коррупционных и иных правонарушений или определить должностных лиц, ответственных за работу по профилактике таких правонарушений, а также обеспечить формирование комиссий по соблюдению требований к служебному поведению федеральных государственных служащих и урегулированию конфликта интересов", - говорится в документе.
Согласно документу, временно исполняющим обязанности глав ДНР, ЛНР, Запорожской области и Херсонской области также рекомендовано создать органы по профилактике коррупционных и иных правонарушений и комиссии по координации работы по противодействию коррупции.
Данный указ вступает в силу со дня его подписания, 6 декабря.