https://ria.ru/20221206/putin-1836625706.html
Песков рассказал, что Путин часто сам садится за руль
Песков рассказал, что Путин часто сам садится за руль - РИА Новости, 06.12.2022
Песков рассказал, что Путин часто сам садится за руль
Президент России Владимир Путин часто водит машину, когда он в Сочи или Ново-Огарево, он ездит за рулем маленького электромобиля, это ни для кого не секрет,... РИА Новости, 06.12.2022
2022-12-06T12:45
2022-12-06T12:45
2022-12-06T12:45
политика
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владимир путин
россия
дмитрий песков
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин часто водит машину, когда он в Сочи или Ново-Огарево, он ездит за рулем маленького электромобиля, это ни для кого не секрет, сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков."Слушайте, ну, президент, вы знаете, он всю жизнь водит машину и, бывает, и садится за руль, поэтому это ни для кого не секрет, и вы знаете, что он иногда, ну, когда он не в Кремле, когда он или в Огарево, или в Сочи, он там сам ездит за рулем такого электромобиля, небольшого, маленького, это все неоднократно видели, поэтому он часто водит машину", - сказал Песков.В понедельник появились видео с посещения президентом Крымского моста, на котором ведутся ремонтные работы. Глава государства сел за руль и лично проехал по мосту. В компании вице-премьера Марата Хуснуллина он проехал по восстановленной полосе. Путин выбрал для поездки автомобиль Mercedes. Глава государства, судя по скорости, никуда не спешил, ехал со скоростью 60-80 километров в час, радиоприемник был настроен на "Европу плюс".
https://ria.ru/20220630/putin-1799285181.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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политика, авто, владимир путин, россия, дмитрий песков
Политика, Авто, Владимир Путин, Россия, Дмитрий Песков
Песков рассказал, что Путин часто сам садится за руль
Песков рассказал, что Путин, находясь в Сочи или Ново-Огарево, часто водит машину сам
МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин часто водит машину, когда он в Сочи или Ново-Огарево, он ездит за рулем маленького электромобиля, это ни для кого не секрет, сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Слушайте, ну, президент, вы знаете, он всю жизнь водит машину и, бывает, и садится за руль, поэтому это ни для кого не секрет, и вы знаете, что он иногда, ну, когда он не в Кремле, когда он или в Огарево, или в Сочи, он там сам ездит за рулем такого электромобиля, небольшого, маленького, это все неоднократно видели, поэтому он часто водит машину", - сказал Песков.
В понедельник появились видео с посещения президентом Крымского моста, на котором ведутся ремонтные работы. Глава государства сел за руль и лично проехал по мосту. В компании вице-премьера Марата Хуснуллина
он проехал по восстановленной полосе. Путин выбрал для поездки автомобиль Mercedes
. Глава государства, судя по скорости, никуда не спешил, ехал со скоростью 60-80 километров в час, радиоприемник был настроен на "Европу плюс".