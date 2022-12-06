https://ria.ru/20221206/putin-1836625706.html

Песков рассказал, что Путин часто сам садится за руль

Песков рассказал, что Путин часто сам садится за руль - РИА Новости, 06.12.2022

Песков рассказал, что Путин часто сам садится за руль

Президент России Владимир Путин часто водит машину, когда он в Сочи или Ново-Огарево, он ездит за рулем маленького электромобиля, это ни для кого не секрет,... РИА Новости, 06.12.2022

2022-12-06T12:45

2022-12-06T12:45

2022-12-06T12:45

политика

авто

владимир путин

россия

дмитрий песков

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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин часто водит машину, когда он в Сочи или Ново-Огарево, он ездит за рулем маленького электромобиля, это ни для кого не секрет, сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков."Слушайте, ну, президент, вы знаете, он всю жизнь водит машину и, бывает, и садится за руль, поэтому это ни для кого не секрет, и вы знаете, что он иногда, ну, когда он не в Кремле, когда он или в Огарево, или в Сочи, он там сам ездит за рулем такого электромобиля, небольшого, маленького, это все неоднократно видели, поэтому он часто водит машину", - сказал Песков.В понедельник появились видео с посещения президентом Крымского моста, на котором ведутся ремонтные работы. Глава государства сел за руль и лично проехал по мосту. В компании вице-премьера Марата Хуснуллина он проехал по восстановленной полосе. Путин выбрал для поездки автомобиль Mercedes. Глава государства, судя по скорости, никуда не спешил, ехал со скоростью 60-80 километров в час, радиоприемник был настроен на "Европу плюс".

https://ria.ru/20220630/putin-1799285181.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

политика, авто, владимир путин, россия, дмитрий песков