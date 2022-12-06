https://ria.ru/20221206/putin-1836623085.html
Путин проведет встречу с главой "Деловой России"
Путин проведет встречу с главой "Деловой России" - РИА Новости, 06.12.2022
Путин проведет встречу с главой "Деловой России"
Президент России Владимир Путин во вторник встретится с главой "Деловой России" Алексеем Репиком, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. РИА Новости, 06.12.2022
2022-12-06T12:42
2022-12-06T12:42
2022-12-06T12:42
алексей репик
владимир путин
россия
деловая россия
р-фарм
дмитрий песков
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/0a/1808536195_0:151:3280:1995_1920x0_80_0_0_5edc94cce291330e44f98dd0139ae8c3.jpg
МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин во вторник встретится с главой "Деловой России" Алексеем Репиком, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Несколько встреч также у президента далее запланировано в течение дня, одна из них будет открытая для СМИ – это встреча с Репиком, он председатель "Деловой России" и он же председатель совета директоров группы компаний "Р-Фарм", ну одна из лидеров, компаний-лидеров нашего фармацевтического рынка, ну и организация, которая объединяет в себе большое количество бизнеса", - сказал Песков журналистам.
https://ria.ru/20221206/putin-1836602890.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/0a/1808536195_82:0:2813:2048_1920x0_80_0_0_f290d237bf28886a1b8d6efb3b552826.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
алексей репик, владимир путин, россия, деловая россия, р-фарм, дмитрий песков, политика
Алексей Репик, Владимир Путин, Россия, Деловая Россия, Р-фарм, Дмитрий Песков, Политика
Путин проведет встречу с главой "Деловой России"
Президент Путин во вторник встретится с главой "Деловой России" Репиком