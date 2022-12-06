https://ria.ru/20221206/putin-1836623085.html

Путин проведет встречу с главой "Деловой России"

Путин проведет встречу с главой "Деловой России" - РИА Новости, 06.12.2022

Путин проведет встречу с главой "Деловой России"

Президент России Владимир Путин во вторник встретится с главой "Деловой России" Алексеем Репиком, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. РИА Новости, 06.12.2022

2022-12-06T12:42

2022-12-06T12:42

2022-12-06T12:42

алексей репик

владимир путин

россия

деловая россия

р-фарм

дмитрий песков

политика

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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин во вторник встретится с главой "Деловой России" Алексеем Репиком, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Несколько встреч также у президента далее запланировано в течение дня, одна из них будет открытая для СМИ – это встреча с Репиком, он председатель "Деловой России" и он же председатель совета директоров группы компаний "Р-Фарм", ну одна из лидеров, компаний-лидеров нашего фармацевтического рынка, ну и организация, которая объединяет в себе большое количество бизнеса", - сказал Песков журналистам.

https://ria.ru/20221206/putin-1836602890.html

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Владимир Лаврентьев

алексей репик, владимир путин, россия, деловая россия, р-фарм, дмитрий песков, политика