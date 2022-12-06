08:48 06.12.2022 (обновлено: 10:54 06.12.2022)
Китайцы "потеряли дар речи" после слов Макрона о глазах Путина
Читатели китайской Гуаньча высмеяли президента Франции Макрона за слова о глазах Путина
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в медиабанкПрезиденты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон
Президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон. Архивное фото
МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Читатели китайской газеты "Гуаньча" активно обсуждают заявление президента Франции Эммануэля Макрона о том, что он увидел в глазах российского лидера Владимира Путина неприязнь к США.
"У Путина какие-то особенные глаза, бывший президент США Буш посмотрел в них и заглянул в душу к российскому президенту, а Макрон увидел неприязнь к Вашингтону", — написал один из комментаторов.
"Да уж, после таких заявлений можно потерять дар речи", — добавил другой.
"Стратегия США заключается в том, чтобы подавить и уничтожить страны, угрожающие господству Вашингтона", — поддержал еще один читатель.
"Франция продала Европу и себя США на глазах у всего мира", — поделился мнением пользователь.
"Действия США должны быть осуждены ООН и мировым сообществом", — заключили читатели.
О Путине Макрон говорил в недавнем интервью американскому телеканалу CBS. Он также рассказал, что поддерживает прямой контакт с российским лидером, и назвал переговоры единственным способом решения украинского кризиса.
О Путине Макрон говорил в недавнем интервью американскому телеканалу CBS. Он также рассказал, что поддерживает прямой контакт с российским лидером, и назвал переговоры единственным способом решения украинского кризиса.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.