https://ria.ru/20221206/puteshestviya-1835928332.html
Названы направления, куда туристы предпочитают ездить в сидячих вагонах
Названы направления, куда туристы предпочитают ездить в сидячих вагонах - РИА Новости, 06.12.2022
Названы направления, куда туристы предпочитают ездить в сидячих вагонах
Определены города, добираться до которых путешественники предпочитают в сидячих вагонах, сообщает Туту.ру. РИА Новости, 06.12.2022
2022-12-06T05:45
2022-12-06T05:45
2022-12-06T05:45
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МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Определены города, добираться до которых путешественники предпочитают в сидячих вагонах, сообщает Туту.ру.Специалисты онлайн-сервиса выделили 20 самых популярных направлений и посчитали средние чеки за поездку в декабре. По ряду маршрутов стоимость путешествия не превышает тысячу рублей за билет в одну сторону. Можно спланировать быстрое и недорогое путешествие на пару дней.Оказалось, что каждый четвертый билет в сидячий вагон покупают туристы, перемещающиеся между двумя столицами. Средний чек за такую поездку составляет 3355 рублей.На втором месте по популярности — маршрут из Москвы в Нижний Новгород. Его доля среди пользователей, оплачивающих путешествие в сидячих вагонах, составляет 5,6 процента. Средний чек — 1481 рубль.Еще девять процентов покупок приходится на три южных направления: туристы выезжают из Краснодара в Адлер, Сочи и Эстосадок. Билеты стоят от 778 до 916 рублей.Визит из Москвы в Ярославль и Брянск также пассажирам удобно совершать в сидячем вагоне. Билеты стоят в среднем 875 и 912 рублей соответственно.Кроме того, менее тысячи рублей стоит железнодорожная поездка из Петербурга в Псков и из Москвы в Тулу и Рязань.
https://ria.ru/20221127/klin-1834240003.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, поезда, куда поехать в выходные
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, поезда, куда поехать в выходные
Названы направления, куда туристы предпочитают ездить в сидячих вагонах
Туту.ру: в сидячих вагонах туристы чаще всего путешествуют между Москвой и Петербургом