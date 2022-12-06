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Названы направления, куда туристы предпочитают ездить в сидячих вагонах - РИА Новости, 06.12.2022
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Туризм
https://ria.ru/20221206/puteshestviya-1835928332.html
Названы направления, куда туристы предпочитают ездить в сидячих вагонах
Названы направления, куда туристы предпочитают ездить в сидячих вагонах - РИА Новости, 06.12.2022
Названы направления, куда туристы предпочитают ездить в сидячих вагонах
Определены города, добираться до которых путешественники предпочитают в сидячих вагонах, сообщает Туту.ру. РИА Новости, 06.12.2022
2022-12-06T05:45
2022-12-06T05:45
туризм
туризм
новости - туризм
поезда
куда поехать в выходные
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МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Определены города, добираться до которых путешественники предпочитают в сидячих вагонах, сообщает Туту.ру.Специалисты онлайн-сервиса выделили 20 самых популярных направлений и посчитали средние чеки за поездку в декабре. По ряду маршрутов стоимость путешествия не превышает тысячу рублей за билет в одну сторону. Можно спланировать быстрое и недорогое путешествие на пару дней.Оказалось, что каждый четвертый билет в сидячий вагон покупают туристы, перемещающиеся между двумя столицами. Средний чек за такую поездку составляет 3355 рублей.На втором месте по популярности — маршрут из Москвы в Нижний Новгород. Его доля среди пользователей, оплачивающих путешествие в сидячих вагонах, составляет 5,6 процента. Средний чек — 1481 рубль.Еще девять процентов покупок приходится на три южных направления: туристы выезжают из Краснодара в Адлер, Сочи и Эстосадок. Билеты стоят от 778 до 916 рублей.Визит из Москвы в Ярославль и Брянск также пассажирам удобно совершать в сидячем вагоне. Билеты стоят в среднем 875 и 912 рублей соответственно.Кроме того, менее тысячи рублей стоит железнодорожная поездка из Петербурга в Псков и из Москвы в Тулу и Рязань.
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туризм, новости - туризм, поезда, куда поехать в выходные
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, поезда, куда поехать в выходные
05:45 06.12.2022
 
Названы направления, куда туристы предпочитают ездить в сидячих вагонах

Туту.ру: в сидячих вагонах туристы чаще всего путешествуют между Москвой и Петербургом

© пресс-служба РЖД / Перейти в медиабанкПроверка пассажиров скоростного поезда "Сапсан" бесконтактным инфракрасным термометром
Проверка пассажиров скоростного поезда Сапсан бесконтактным инфракрасным термометром
© пресс-служба РЖД
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МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Определены города, добираться до которых путешественники предпочитают в сидячих вагонах, сообщает Туту.ру.
Специалисты онлайн-сервиса выделили 20 самых популярных направлений и посчитали средние чеки за поездку в декабре. По ряду маршрутов стоимость путешествия не превышает тысячу рублей за билет в одну сторону. Можно спланировать быстрое и недорогое путешествие на пару дней.
Оказалось, что каждый четвертый билет в сидячий вагон покупают туристы, перемещающиеся между двумя столицами. Средний чек за такую поездку составляет 3355 рублей.
На втором месте по популярности — маршрут из Москвы в Нижний Новгород. Его доля среди пользователей, оплачивающих путешествие в сидячих вагонах, составляет 5,6 процента. Средний чек — 1481 рубль.
Еще девять процентов покупок приходится на три южных направления: туристы выезжают из Краснодара в Адлер, Сочи и Эстосадок. Билеты стоят от 778 до 916 рублей.
Визит из Москвы в Ярославль и Брянск также пассажирам удобно совершать в сидячем вагоне. Билеты стоят в среднем 875 и 912 рублей соответственно.
Кроме того, менее тысячи рублей стоит железнодорожная поездка из Петербурга в Псков и из Москвы в Тулу и Рязань.
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