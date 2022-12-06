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Янковский и Лапенко заявлены на роли в мюзикле о Пушкине "Пророк"

Янковский и Лапенко заявлены на роли в мюзикле о Пушкине "Пророк" - РИА Новости, 06.12.2022

Янковский и Лапенко заявлены на роли в мюзикле о Пушкине "Пророк"

Названы претенденты на роли в мюзикле об Александре Пушкине "Пророк". Их объявили продюсеры Петр Ануров и Вадим Верещагин. Презентация ленты прошла на питчинге... РИА Новости, 06.12.2022

2022-12-06T17:03

2022-12-06T17:03

2022-12-06T17:03

культура

новости культуры

александр пушкин

антон лапенко

филипп янковский

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МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Названы претенденты на роли в мюзикле об Александре Пушкине "Пророк". Их объявили продюсеры Петр Ануров и Вадим Верещагин. Презентация ленты прошла на питчинге национальных фильмов, создание которых осуществляется лидерами отечественного кинопроизводства, в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня". Картину представила студия "Централ Партнершип".Он показал презентацию, согласно которой роль Бенкендорфа исполнит Филипп Янковский, а княгини Голицыной - Паулина Андреева. Кандидаты на роли друзей Пушкина - Антон Лапенко, Кузьма Сапрыкин и Кирилл Ковбас. На роль молодого поэта пробуется Кай Гетц ("Коробка" и "Майор Гром. Трудное детство")."Планируем целиться в 6+, максимально широкую аудиторию. Хотелось бы, чтобы молодежь, в первую очередь, вспомнила о Пушкине, взяла томик, почитала", — добавил Верещагин."Мы хотим сделать очень яркий и эмоциональный фильм, такой же разный и противоречивый, каким был Александр Сергеевич: много веселья и трагизма одновременно, любви и ревности. Нам кажется, что в 2024 году, когда будет годовщина со дня рождения поэта, наконец, было бы здорово сделать большой, яркий, зрелищный и эмоциональный фильм о гениальном поэте и истинном патриоте", - заключил Ануров.Планируется, то мюзикл выйдет в прокат 2 декабря 2024 года.

https://ria.ru/20221206/myuzikl-1836678712.html

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Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, александр пушкин, антон лапенко, филипп янковский