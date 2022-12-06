Рейтинг@Mail.ru
Янковский и Лапенко заявлены на роли в мюзикле о Пушкине "Пророк" - РИА Новости, 06.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20221206/pushkin-1836724639.html
Янковский и Лапенко заявлены на роли в мюзикле о Пушкине "Пророк"
Янковский и Лапенко заявлены на роли в мюзикле о Пушкине "Пророк" - РИА Новости, 06.12.2022
Янковский и Лапенко заявлены на роли в мюзикле о Пушкине "Пророк"
Названы претенденты на роли в мюзикле об Александре Пушкине "Пророк". Их объявили продюсеры Петр Ануров и Вадим Верещагин. Презентация ленты прошла на питчинге... РИА Новости, 06.12.2022
2022-12-06T17:03
2022-12-06T17:03
культура
новости культуры
александр пушкин
антон лапенко
филипп янковский
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/06/1836728709_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_a593c5282fb738d512f7b9af07083bb3.jpg
МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Названы претенденты на роли в мюзикле об Александре Пушкине "Пророк". Их объявили продюсеры Петр Ануров и Вадим Верещагин. Презентация ленты прошла на питчинге национальных фильмов, создание которых осуществляется лидерами отечественного кинопроизводства, в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня". Картину представила студия "Централ Партнершип".Он показал презентацию, согласно которой роль Бенкендорфа исполнит Филипп Янковский, а княгини Голицыной - Паулина Андреева. Кандидаты на роли друзей Пушкина - Антон Лапенко, Кузьма Сапрыкин и Кирилл Ковбас. На роль молодого поэта пробуется Кай Гетц ("Коробка" и "Майор Гром. Трудное детство")."Планируем целиться в 6+, максимально широкую аудиторию. Хотелось бы, чтобы молодежь, в первую очередь, вспомнила о Пушкине, взяла томик, почитала", — добавил Верещагин."Мы хотим сделать очень яркий и эмоциональный фильм, такой же разный и противоречивый, каким был Александр Сергеевич: много веселья и трагизма одновременно, любви и ревности. Нам кажется, что в 2024 году, когда будет годовщина со дня рождения поэта, наконец, было бы здорово сделать большой, яркий, зрелищный и эмоциональный фильм о гениальном поэте и истинном патриоте", - заключил Ануров.Планируется, то мюзикл выйдет в прокат 2 декабря 2024 года.
https://ria.ru/20221206/myuzikl-1836678712.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Елена Громова
Елена Громова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/06/1836728709_455:0:3186:2048_1920x0_80_0_0_f7b7b96f08706165a79e7ac3fb03cd74.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новости культуры, александр пушкин, антон лапенко, филипп янковский
Культура, Новости культуры, Александр Пушкин, Антон Лапенко, Филипп Янковский
17:03 06.12.2022
 
Янковский и Лапенко заявлены на роли в мюзикле о Пушкине "Пророк"

Янковский, Андреева, Лапенко и Гетц заявлены на роли в мюзикле о Пушкине "Пророк"

© РИА Новости / Кирилл Каллиников/Екатерина ЧесноковаАнтон Лапенко / Филипп Янковский
Антон Лапенко / Филипп Янковский - РИА Новости, 1920, 06.12.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников/Екатерина Чеснокова
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Названы претенденты на роли в мюзикле об Александре Пушкине "Пророк". Их объявили продюсеры Петр Ануров и Вадим Верещагин. Презентация ленты прошла на питчинге национальных фильмов, создание которых осуществляется лидерами отечественного кинопроизводства, в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня". Картину представила студия "Централ Партнершип".
"Юра Борисов, как и было представлено (на прошлом питчинге, — Прим. ред.), сыграет Пушкина. Кастинг еще идет", — уточнил Ануров.
Он показал презентацию, согласно которой роль Бенкендорфа исполнит Филипп Янковский, а княгини Голицыной - Паулина Андреева. Кандидаты на роли друзей Пушкина - Антон Лапенко, Кузьма Сапрыкин и Кирилл Ковбас. На роль молодого поэта пробуется Кай Гетц ("Коробка" и "Майор Гром. Трудное детство").
"Планируем целиться в 6+, максимально широкую аудиторию. Хотелось бы, чтобы молодежь, в первую очередь, вспомнила о Пушкине, взяла томик, почитала", — добавил Верещагин.
"Мы хотим сделать очень яркий и эмоциональный фильм, такой же разный и противоречивый, каким был Александр Сергеевич: много веселья и трагизма одновременно, любви и ревности. Нам кажется, что в 2024 году, когда будет годовщина со дня рождения поэта, наконец, было бы здорово сделать большой, яркий, зрелищный и эмоциональный фильм о гениальном поэте и истинном патриоте", - заключил Ануров.
Планируется, то мюзикл выйдет в прокат 2 декабря 2024 года.
Актер Дмитрий Дюжев - РИА Новости, 1920, 06.12.2022
15:20Культура
Дюжев сыграет осла в мюзикле "Бременские музыканты"
 
КультураНовости культурыАлександр ПушкинАнтон ЛапенкоФилипп Янковский
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала