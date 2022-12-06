https://ria.ru/20221206/protesty-1836685710.html
В Улан-Баторе во время протестов 13 полицейских получили ранения
В Улан-Баторе во время протестов 13 полицейских получили ранения - РИА Новости, 06.12.2022
В Улан-Баторе во время протестов 13 полицейских получили ранения
Тринадцать полицейских ранены во время протестов в Улан-Баторе, есть случаи вандализма, сообщает издание Ikon со ссылкой на Главное управление полиции Монголии. РИА Новости, 06.12.2022
2022-12-06T15:09
2022-12-06T15:09
2022-12-06T15:09
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Тринадцать полицейских ранены во время протестов в Улан-Баторе, есть случаи вандализма, сообщает издание Ikon со ссылкой на Главное управление полиции Монголии.Сообщается, что 13 сотрудников полиции пострадали, один из них госпитализирован со сломанным носом.Кроме того, сообщает издание, зафиксированы случаи вандализма, в частности, на здании правительства Монголии разбиты стеклянные двери и окна, разрушен забор. В окрестностях отеля "Туушин", расположенного неподалеку от площади Сухэ-Батора перед Дворцом правительства, повреждены автомобили.Манифестация с участием нескольких тысяч протестующих проходила в понедельник перед Дворцом правительства в монгольской столице на фоне сообщений о краже угля на сумму 1,8 миллиарда долларов. Как сообщалось, протесты продолжаются третий день, и настроение их участников становится "все более агрессивным". Хурал Монголии в понедельник решил не объявлять в Улан-Баторе режим ЧП из-за протестов.
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в мире, улан-батор, монголия
В мире, Улан-Батор, Монголия
В Улан-Баторе во время протестов 13 полицейских получили ранения
В Улан-Баторе во время протестов 13 полицейских получили ранения, есть случаи вандализма
МОСКВА, 6 дек - РИА Новости.
Тринадцать полицейских ранены во время протестов в Улан-Баторе, есть случаи вандализма, сообщает издание Ikon
со ссылкой на Главное управление полиции Монголии.
Сообщается, что 13 сотрудников полиции пострадали, один из них госпитализирован со сломанным носом.
Кроме того, сообщает издание, зафиксированы случаи вандализма, в частности, на здании правительства Монголии разбиты стеклянные двери и окна, разрушен забор. В окрестностях отеля "Туушин", расположенного неподалеку от площади Сухэ-Батора перед Дворцом правительства, повреждены автомобили.
Манифестация с участием нескольких тысяч протестующих проходила в понедельник перед Дворцом правительства в монгольской столице на фоне сообщений о краже угля на сумму 1,8 миллиарда долларов. Как сообщалось, протесты продолжаются третий день, и настроение их участников становится "все более агрессивным". Хурал Монголии в понедельник решил не объявлять в Улан-Баторе режим ЧП из-за протестов.