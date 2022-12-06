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Медведев пообещал подумать про бесплатный проезд для добровольцев - РИА Новости, 06.12.2022
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Медведев пообещал подумать про бесплатный проезд для добровольцев
Медведев пообещал подумать про бесплатный проезд для добровольцев - РИА Новости, 06.12.2022
Медведев пообещал подумать про бесплатный проезд для добровольцев
Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев пообещал подумать про бесплатный проезд для добровольцев, отметив, что для этого нужно понять, как из... РИА Новости, 06.12.2022
2022-12-06T20:51
2022-12-06T20:51
общество
дмитрий медведев
единая россия
молодая гвардия
молодая гвардия единой россии
андрей турчак
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев пообещал подумать про бесплатный проезд для добровольцев, отметив, что для этого нужно понять, как из идентифицировать и посчитать.Секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак сообщил на встрече с активистами "Молодой Гвардии Единой России" и "Волонтерской роты", что партия "постарается подумать" по поводу бесплатного проезда для студентов, принимающих участие в добровольческом движении."Давайте, чтобы все это солидно смотрелось, мы посчитаем. Поскольку, если мы такое решение принимаем, мы тогда должны определенным образом идентифицировать самих добровольцев. Это же тоже отдельная задача… Нам тогда нужно их правильным образом посчитать и понять, о каком количестве людей идет речь. Но это можно сделать, базы есть", - сказал Медведев.Он добавил, что отряд "Молодой Гвардии" самый многочисленный.
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общество, дмитрий медведев, единая россия, молодая гвардия , молодая гвардия единой россии, андрей турчак
Общество, Дмитрий Медведев, Единая Россия, Молодая гвардия , Молодая гвардия Единой России, Андрей Турчак
20:51 06.12.2022
 
Медведев пообещал подумать про бесплатный проезд для добровольцев

Председатель ЕР Медведев пообещал подумать про бесплатный проезд для добровольцев

© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в медиабанкДмитрий Медведев
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 06.12.2022
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Дмитрий Медведев. Архивное фото
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев пообещал подумать про бесплатный проезд для добровольцев, отметив, что для этого нужно понять, как из идентифицировать и посчитать.
Секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак сообщил на встрече с активистами "Молодой Гвардии Единой России" и "Волонтерской роты", что партия "постарается подумать" по поводу бесплатного проезда для студентов, принимающих участие в добровольческом движении.
"Давайте, чтобы все это солидно смотрелось, мы посчитаем. Поскольку, если мы такое решение принимаем, мы тогда должны определенным образом идентифицировать самих добровольцев. Это же тоже отдельная задача… Нам тогда нужно их правильным образом посчитать и понять, о каком количестве людей идет речь. Но это можно сделать, базы есть", - сказал Медведев.
Он добавил, что отряд "Молодой Гвардии" самый многочисленный.
Председатель Единой России, заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев проводит встречу с волонтерами Молодой гвардии и Волонтерской роты - РИА Новости, 1920, 06.12.2022
20:47
Медведев: ЕР изменяет свою программу с учетом изменений жизни в стране
 
ОбществоДмитрий МедведевЕдиная РоссияМолодая гвардияМолодая гвардия Единой РоссииАндрей Турчак
 
 
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