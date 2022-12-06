https://ria.ru/20221206/proezd-1836801481.html
Медведев пообещал подумать про бесплатный проезд для добровольцев
Медведев пообещал подумать про бесплатный проезд для добровольцев - РИА Новости, 06.12.2022
Медведев пообещал подумать про бесплатный проезд для добровольцев
Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев пообещал подумать про бесплатный проезд для добровольцев, отметив, что для этого нужно понять, как из... РИА Новости, 06.12.2022
2022-12-06T20:51
2022-12-06T20:51
2022-12-06T20:51
общество
дмитрий медведев
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молодая гвардия
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андрей турчак
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев пообещал подумать про бесплатный проезд для добровольцев, отметив, что для этого нужно понять, как из идентифицировать и посчитать.Секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак сообщил на встрече с активистами "Молодой Гвардии Единой России" и "Волонтерской роты", что партия "постарается подумать" по поводу бесплатного проезда для студентов, принимающих участие в добровольческом движении."Давайте, чтобы все это солидно смотрелось, мы посчитаем. Поскольку, если мы такое решение принимаем, мы тогда должны определенным образом идентифицировать самих добровольцев. Это же тоже отдельная задача… Нам тогда нужно их правильным образом посчитать и понять, о каком количестве людей идет речь. Но это можно сделать, базы есть", - сказал Медведев.Он добавил, что отряд "Молодой Гвардии" самый многочисленный.
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общество, дмитрий медведев, единая россия, молодая гвардия , молодая гвардия единой россии, андрей турчак
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Медведев пообещал подумать про бесплатный проезд для добровольцев
Председатель ЕР Медведев пообещал подумать про бесплатный проезд для добровольцев