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Госдума во II чтении приняла проект о компенсации проезда вахтовикам - РИА Новости, 06.12.2022
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Госдума во II чтении приняла проект о компенсации проезда вахтовикам
Госдума во II чтении приняла проект о компенсации проезда вахтовикам - РИА Новости, 06.12.2022
Госдума во II чтении приняла проект о компенсации проезда вахтовикам
Госдума на пленарном заседании приняла во втором чтении законопроект, который предусматривает оплату работодателем проезда работника от места нахождения... РИА Новости, 06.12.2022
2022-12-06T14:36
2022-12-06T14:36
общество
госдума рф
россия
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла во втором чтении законопроект, который предусматривает оплату работодателем проезда работника от места нахождения работодателя до места выполнения работы и обратно.Согласно пояснительной записке к проекту, подобная норма направлена на обеспечение социально-трудовых и избирательных прав работников, проживающих в вахтовых поселках.Законопроект также предполагает установить возможность компенсации стоимости проезда работника от места жительства до места нахождения работодателя. Предлагается, что эта норма будет регулироваться коллективным договором либо локальным актом.
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общество, госдума рф, россия
Общество, Госдума РФ, Россия
14:36 06.12.2022
 
Госдума во II чтении приняла проект о компенсации проезда вахтовикам

Госдума приняла во II чтении законопроект о компенсации проезда вахтовым работникам

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в медиабанкЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 06.12.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Государственной Думы РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла во втором чтении законопроект, который предусматривает оплату работодателем проезда работника от места нахождения работодателя до места выполнения работы и обратно.
"Доставка работников от места нахождения работодателя (пункта сбора) до места выполнения работы и обратно осуществляется за счет средств работодателя", - говорится в тексте законопроекта.
Согласно пояснительной записке к проекту, подобная норма направлена на обеспечение социально-трудовых и избирательных прав работников, проживающих в вахтовых поселках.
Законопроект также предполагает установить возможность компенсации стоимости проезда работника от места жительства до места нахождения работодателя. Предлагается, что эта норма будет регулироваться коллективным договором либо локальным актом.
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