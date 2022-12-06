https://ria.ru/20221206/proezd-1836669339.html

Госдума во II чтении приняла проект о компенсации проезда вахтовикам

Госдума во II чтении приняла проект о компенсации проезда вахтовикам - РИА Новости, 06.12.2022

Госдума во II чтении приняла проект о компенсации проезда вахтовикам

Госдума на пленарном заседании приняла во втором чтении законопроект, который предусматривает оплату работодателем проезда работника от места нахождения... РИА Новости, 06.12.2022

2022-12-06T14:36

2022-12-06T14:36

2022-12-06T14:36

общество

госдума рф

россия

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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла во втором чтении законопроект, который предусматривает оплату работодателем проезда работника от места нахождения работодателя до места выполнения работы и обратно.Согласно пояснительной записке к проекту, подобная норма направлена на обеспечение социально-трудовых и избирательных прав работников, проживающих в вахтовых поселках.Законопроект также предполагает установить возможность компенсации стоимости проезда работника от места жительства до места нахождения работодателя. Предлагается, что эта норма будет регулироваться коллективным договором либо локальным актом.

https://ria.ru/20221206/gosduma-1836649942.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

общество, госдума рф, россия