https://ria.ru/20221206/proekt-1836587498.html

К проекту "Профессионалитет" подключились 10 ивановских колледжей

К проекту "Профессионалитет" подключились 10 ивановских колледжей - РИА Новости, 06.12.2022

К проекту "Профессионалитет" подключились 10 ивановских колледжей

К федеральному проекту "Профессионалитет", направленному на ликвидацию дефицита рабочих кадров и повышение качества профессионального образования за счет... РИА Новости, 06.12.2022

2022-12-06T11:07

2022-12-06T11:07

2022-12-06T11:07

ивановская область

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ИВАНОВО, 6 дек – РИА Новости. К федеральному проекту "Профессионалитет", направленному на ликвидацию дефицита рабочих кадров и повышение качества профессионального образования за счет реформирования системы среднего профессионального образования и внедрения новых подходов, подключились десять колледжей Ивановской области, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областного правительства.По его словам, сейчас по обновленным программам среднего профобразования в рамках проекта обучаются более четырехсот студентов Ивановской области. "К проекту подключились 10 колледжей. В двух из них – в Шуйском многопрофильном колледже и колледже ИВГПУ - на средства федерального гранта создают мастерские. Это оснащенные современными станками центры по подготовке квалифицированных рабочих кадров для легкой промышленности. Процесс - на завершающей стадии, в новом году студенты смогут проходить обучение в обновленных аудиториях на современном оборудовании", – сказал собеседник агентства.Он отметил, что программа обучения стала интенсивнее и насыщеннее, что позволило сократить срок обучения до двух лет. Студенты получают теоретические знания параллельно с практикой на отраслевых предприятиях.Участниками проекта также стали потенциальные работодатели, готовые инвестировать в развитие среднего профессионального образования и предоставить базу для формирования практических навыков студентов. "Восемь предприятий Ивановской области входят в настоящий момент в программу "Профессионалитет" в качестве партнеров. Создана управляющая компания с участием этих предприятий, которая призвана решать все вопросы управления проектом", - процитировали в пресс-службе слова зампреда регионального правительства Юлии Васильевой.Ивановская область в этом году вошла в число 42 регионов России, в которых началась реализация федерального проекта "Профессионалитет".В пресс-службе также отметили, что одна из ключевых инициатив проекта – вовлечение бизнеса в партнерское управление образовательными организациями и максимальная практико-ориентированность обучения.

https://ria.ru/20221129/obuchenie-1834963444.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов