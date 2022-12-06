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К проекту "Профессионалитет" подключились 10 ивановских колледжей - РИА Новости, 06.12.2022
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Ивановская область
https://ria.ru/20221206/proekt-1836587498.html
К проекту "Профессионалитет" подключились 10 ивановских колледжей
К проекту "Профессионалитет" подключились 10 ивановских колледжей - РИА Новости, 06.12.2022
К проекту "Профессионалитет" подключились 10 ивановских колледжей
К федеральному проекту "Профессионалитет", направленному на ликвидацию дефицита рабочих кадров и повышение качества профессионального образования за счет... РИА Новости, 06.12.2022
2022-12-06T11:07
2022-12-06T11:07
ивановская область
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ИВАНОВО, 6 дек – РИА Новости. К федеральному проекту "Профессионалитет", направленному на ликвидацию дефицита рабочих кадров и повышение качества профессионального образования за счет реформирования системы среднего профессионального образования и внедрения новых подходов, подключились десять колледжей Ивановской области, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областного правительства.По его словам, сейчас по обновленным программам среднего профобразования в рамках проекта обучаются более четырехсот студентов Ивановской области. "К проекту подключились 10 колледжей. В двух из них – в Шуйском многопрофильном колледже и колледже ИВГПУ - на средства федерального гранта создают мастерские. Это оснащенные современными станками центры по подготовке квалифицированных рабочих кадров для легкой промышленности. Процесс - на завершающей стадии, в новом году студенты смогут проходить обучение в обновленных аудиториях на современном оборудовании", – сказал собеседник агентства.Он отметил, что программа обучения стала интенсивнее и насыщеннее, что позволило сократить срок обучения до двух лет. Студенты получают теоретические знания параллельно с практикой на отраслевых предприятиях.Участниками проекта также стали потенциальные работодатели, готовые инвестировать в развитие среднего профессионального образования и предоставить базу для формирования практических навыков студентов. "Восемь предприятий Ивановской области входят в настоящий момент в программу "Профессионалитет" в качестве партнеров. Создана управляющая компания с участием этих предприятий, которая призвана решать все вопросы управления проектом", - процитировали в пресс-службе слова зампреда регионального правительства Юлии Васильевой.Ивановская область в этом году вошла в число 42 регионов России, в которых началась реализация федерального проекта "Профессионалитет".В пресс-службе также отметили, что одна из ключевых инициатив проекта – вовлечение бизнеса в партнерское управление образовательными организациями и максимальная практико-ориентированность обучения.
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353
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Ивановская область
11:07 06.12.2022
 

К проекту "Профессионалитет" подключились 10 ивановских колледжей

© Правительство Ивановской областиК проекту "Профессионалитет" подключились 10 ивановских колледжей
К проекту Профессионалитет подключились 10 ивановских колледжей
© Правительство Ивановской области
К проекту "Профессионалитет" подключились 10 ивановских колледжей
Читать ria.ru в
ИВАНОВО, 6 дек – РИА Новости. К федеральному проекту "Профессионалитет", направленному на ликвидацию дефицита рабочих кадров и повышение качества профессионального образования за счет реформирования системы среднего профессионального образования и внедрения новых подходов, подключились десять колледжей Ивановской области, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областного правительства.
По его словам, сейчас по обновленным программам среднего профобразования в рамках проекта обучаются более четырехсот студентов Ивановской области.
"К проекту подключились 10 колледжей. В двух из них – в Шуйском многопрофильном колледже и колледже ИВГПУ - на средства федерального гранта создают мастерские. Это оснащенные современными станками центры по подготовке квалифицированных рабочих кадров для легкой промышленности. Процесс - на завершающей стадии, в новом году студенты смогут проходить обучение в обновленных аудиториях на современном оборудовании", – сказал собеседник агентства.
Центр выявления и поддержки одаренных детей Солярис в Иванове - РИА Новости, 1920, 29.11.2022
29 ноября, 11:50Ивановская область
В новом центре "Солярис" в Иванове начали обучение 450 ребят
Он отметил, что программа обучения стала интенсивнее и насыщеннее, что позволило сократить срок обучения до двух лет. Студенты получают теоретические знания параллельно с практикой на отраслевых предприятиях.
Участниками проекта также стали потенциальные работодатели, готовые инвестировать в развитие среднего профессионального образования и предоставить базу для формирования практических навыков студентов. "Восемь предприятий Ивановской области входят в настоящий момент в программу "Профессионалитет" в качестве партнеров. Создана управляющая компания с участием этих предприятий, которая призвана решать все вопросы управления проектом", - процитировали в пресс-службе слова зампреда регионального правительства Юлии Васильевой.
Ивановская область в этом году вошла в число 42 регионов России, в которых началась реализация федерального проекта "Профессионалитет".
В пресс-службе также отметили, что одна из ключевых инициатив проекта – вовлечение бизнеса в партнерское управление образовательными организациями и максимальная практико-ориентированность обучения.
 
Ивановская область
 
 
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