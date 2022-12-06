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Молодежный проект из Хабаровского края вошел в тройку призеров по России

Молодежный проект из Хабаровского края вошел в тройку призеров по России - РИА Новости, 06.12.2022

Молодежный проект из Хабаровского края вошел в тройку призеров по России

Молодежный проект "Правила счастья" из Хабаровского края вошел в тройку призеров по России, заняв второе место, сообщил губернатор Михаил Дегтярев. РИА Новости, 06.12.2022

2022-12-06T09:49

2022-12-06T09:49

2022-12-06T09:49

хабаровский край

михаил дегтярев

евгений никонов

хабаровский край

россия

дальний восток

агентство стратегических инициатив (аси)

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ХАБАРОВСК, 7 ноя - РИА Новости. Молодежный проект "Правила счастья" из Хабаровского края вошел в тройку призеров по России, заняв второе место, сообщил губернатор Михаил Дегтярев.Во вторник главе региона были представлены проекты, которые реализуются на территории Хабаровского края по Национальной социальной инициативе (НСИ). Эти мероприятия направлены на улучшение работы отраслей социальной сферы. Работа охватила здравоохранение, образование и социальную защиту."Сегодня встретился с командой авторов проекта "Правила счастья". Их инициатива заняла второе место в финале акселератора социальных решений АСИ. Наш край стал единственным от Дальнего Востока, который вошел в тройку призеров. В основе информационно-просветительского проекта для молодежи - жизненная ситуация планирования и рождения ребенка и формирование ценностей крепкой семьи, брака, многодетности", - написал Дегтярев в своем Telegram-канале.Комплекс занятий для подростков "Правила счастья" занял второе место среди 26 регионов страны, уточнил в своем Telegram-канале зампред правительства по соцвопросам Евгений Никонов. По его словам, губернатор высоко оценил работу краевой команды.Как пояснил Никонов, в настоящее время в регионе, как и по всей стране, наблюдается снижение уровня рождаемости. Отмечается, что все меньше становится тех женщин, которые решаются на первые роды. Если в 2012 году почти каждый второй ребенок был первенец, то 10 лет спустя это всего лишь один из трех рожденных малышей. Одновременно сдвигается вправо и возраст: в крае в среднем впервые мамами становятся в 28,6 лет.Улучшить демографическую ситуацию способен проект "Правила счастья", уверен его руководитель и региональный сервисный уполномоченный края Александр Руденко.Глава региона отметил, что теперь перед командой экспертов стоит задача по распространению опыта "Правила счастья" по всему краю, а также внедрение регионального соцстандарта. Среди первоочередных шагов – создание Совета по качеству жизни."Его возглавлю сам лично. Потому что это связано с качеством и доступностью услуг в социальной сфере для наших людей. Решения, которые будут приниматься на Совете заставят шевелиться всю структуру", - указал губернатор.Еще одна инициатива, получившая в ходе мероприятия поддержку от главы региона - новый проект подростковых общественных пространств "Наше место", ориентированный на всех школьников и молодежь. На одной площадке они смогут заниматься творчеством и спортом, отдыхать, читать, пользоваться компьютером, общаться друг с другом и получать квалифицированную помощь психологов. Запуск первого такого пространства запланирован на 2023 год в одном из торговых центров Хабаровска.По данным правительства региона, официальный старт внедрения регионального соцстандарта НСИ в пилотных субъектах, в том числе и в Хабаровском крае, будет дан уже на следующей неделе. Главная его задача - формирование необходимой инфраструктуры для реализации лучших практик и решений, направленных на повышение качества и доступности услуг в социальной сфере.

https://ria.ru/20221202/proekt-1835987319.html

https://ria.ru/20221201/yarzima-1835657832.html

https://ria.ru/20221201/ekotekhnopark-1835720862.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

михаил дегтярев, евгений никонов, хабаровский край, россия, дальний восток, агентство стратегических инициатив (аси)