https://ria.ru/20221206/probka-1836722484.html
В Новошахтинске, где неизвестный открыл стрельбу, образовалась пробка
В Новошахтинске, где неизвестный открыл стрельбу, образовалась пробка - РИА Новости, 06.12.2022
В Новошахтинске, где неизвестный открыл стрельбу, образовалась пробка
Пробка образовалась на автодороге, ведущей в Новошахтинск Ростовской области, где неизвестный открыл стрельбу по полицейским, следует из видео, опубликованного... РИА Новости, 06.12.2022
2022-12-06T16:36
2022-12-06T16:36
2022-12-06T16:36
авто
новошахтинск
ростовская область
происшествия
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 6 дек – РИА Новости. Пробка образовалась на автодороге, ведущей в Новошахтинск Ростовской области, где неизвестный открыл стрельбу по полицейским, следует из видео, опубликованного очевидцем в соцсетях.Во вторник днем мужчина в камуфлированной форме открыл огонь по полицейским в пригороде Новошахтинска, один сотрудник полиции был ранен. Правоохранители ведут розыск подозреваемого.На опубликованном видео видна автомобильная пробка в одну сторону. "В Новошахтинск вообще никого не пускают. Просто перегородили, и въезд в Новошахтинск закрыт", - говорит за кадром автор видео.По данным сервиса "Яндекс. Карты", пробка в районе города растянулась уже примерно на 2,5 километра. Официальными комментариями РИА Новости пока не располагает.
https://ria.ru/20221206/dtp-1836568807.html
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авто, новошахтинск, ростовская область, происшествия
Авто, Новошахтинск, Ростовская область, Происшествия
В Новошахтинске, где неизвестный открыл стрельбу, образовалась пробка
На въезде в Новошахтинск, где неизвестный открыл стрельбу по полицейским, возникла пробка