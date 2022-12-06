https://ria.ru/20221206/probka-1836722484.html

В Новошахтинске, где неизвестный открыл стрельбу, образовалась пробка

В Новошахтинске, где неизвестный открыл стрельбу, образовалась пробка - РИА Новости, 06.12.2022

В Новошахтинске, где неизвестный открыл стрельбу, образовалась пробка

Пробка образовалась на автодороге, ведущей в Новошахтинск Ростовской области, где неизвестный открыл стрельбу по полицейским, следует из видео, опубликованного... РИА Новости, 06.12.2022

2022-12-06T16:36

2022-12-06T16:36

2022-12-06T16:36

авто

новошахтинск

ростовская область

происшествия

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 6 дек – РИА Новости. Пробка образовалась на автодороге, ведущей в Новошахтинск Ростовской области, где неизвестный открыл стрельбу по полицейским, следует из видео, опубликованного очевидцем в соцсетях.Во вторник днем мужчина в камуфлированной форме открыл огонь по полицейским в пригороде Новошахтинска, один сотрудник полиции был ранен. Правоохранители ведут розыск подозреваемого.На опубликованном видео видна автомобильная пробка в одну сторону. "В Новошахтинск вообще никого не пускают. Просто перегородили, и въезд в Новошахтинск закрыт", - говорит за кадром автор видео.По данным сервиса "Яндекс. Карты", пробка в районе города растянулась уже примерно на 2,5 километра. Официальными комментариями РИА Новости пока не располагает.

https://ria.ru/20221206/dtp-1836568807.html

https://ria.ru/20221125/strelba-1834254145.html

новошахтинск

ростовская область

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авто, новошахтинск, ростовская область, происшествия