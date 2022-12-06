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Путин назвал идеи Примакова о мироустройстве востребованными как никогда - РИА Новости, 06.12.2022
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Путин назвал идеи Примакова о мироустройстве востребованными как никогда
Путин назвал идеи Примакова о мироустройстве востребованными как никогда - РИА Новости, 06.12.2022
Путин назвал идеи Примакова о мироустройстве востребованными как никогда
Идеи Евгения Примакова о будущем мироустройстве сегодня востребованы как никогда, считает президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 06.12.2022
2022-12-06T09:58
2022-12-06T09:58
россия
общество
евгений примаков
владимир путин
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Идеи Евгения Примакова о будущем мироустройстве сегодня востребованы как никогда, считает президент РФ Владимир Путин."Идеи Евгения Максимовича Примакова - выдающегося государственного деятеля и мыслителя - о будущем мироустройстве, основывающиеся на глубоком анализе объективных процессов и научном прогнозе, сегодня востребованы как никогда", - сказал он в приветствии участникам восьмого Международного научно-экспертного форума "Примаковские чтения".Путин выразил уверенность в том, что дискуссии будут интересными, содержательными, с элементами прогнозирования и послужат поиску решений непростых проблем, стоящих перед международным сообществом.
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россия, общество, евгений примаков, владимир путин
Россия, Общество, Евгений Примаков, Владимир Путин
09:58 06.12.2022
 
Путин назвал идеи Примакова о мироустройстве востребованными как никогда

Путин: идеи Евгения Примакова о будущем мироустройстве сегодня востребованы как никогда

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 06.12.2022
© РИА Новости / POOL
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Идеи Евгения Примакова о будущем мироустройстве сегодня востребованы как никогда, считает президент РФ Владимир Путин.
"Идеи Евгения Максимовича Примакова - выдающегося государственного деятеля и мыслителя - о будущем мироустройстве, основывающиеся на глубоком анализе объективных процессов и научном прогнозе, сегодня востребованы как никогда", - сказал он в приветствии участникам восьмого Международного научно-экспертного форума "Примаковские чтения".
Путин выразил уверенность в том, что дискуссии будут интересными, содержательными, с элементами прогнозирования и послужат поиску решений непростых проблем, стоящих перед международным сообществом.
Евгений Примаков - РИА Новости, 1920, 29.04.2021
29 апреля 2021, 01:32
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