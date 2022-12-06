https://ria.ru/20221206/primakov-1836570986.html
Путин назвал идеи Примакова о мироустройстве востребованными как никогда
Путин назвал идеи Примакова о мироустройстве востребованными как никогда - РИА Новости, 06.12.2022
Путин назвал идеи Примакова о мироустройстве востребованными как никогда
Идеи Евгения Примакова о будущем мироустройстве сегодня востребованы как никогда, считает президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 06.12.2022
2022-12-06T09:58
2022-12-06T09:58
2022-12-06T09:58
россия
общество
евгений примаков
владимир путин
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Идеи Евгения Примакова о будущем мироустройстве сегодня востребованы как никогда, считает президент РФ Владимир Путин."Идеи Евгения Максимовича Примакова - выдающегося государственного деятеля и мыслителя - о будущем мироустройстве, основывающиеся на глубоком анализе объективных процессов и научном прогнозе, сегодня востребованы как никогда", - сказал он в приветствии участникам восьмого Международного научно-экспертного форума "Примаковские чтения".Путин выразил уверенность в том, что дискуссии будут интересными, содержательными, с элементами прогнозирования и послужат поиску решений непростых проблем, стоящих перед международным сообществом.
https://ria.ru/20210429/primakov-1730301960.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, общество, евгений примаков, владимир путин
Россия, Общество, Евгений Примаков, Владимир Путин
Путин назвал идеи Примакова о мироустройстве востребованными как никогда
Путин: идеи Евгения Примакова о будущем мироустройстве сегодня востребованы как никогда
МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Идеи Евгения Примакова о будущем мироустройстве сегодня востребованы как никогда, считает президент РФ Владимир Путин.
"Идеи Евгения Максимовича Примакова - выдающегося государственного деятеля и мыслителя - о будущем мироустройстве, основывающиеся на глубоком анализе объективных процессов и научном прогнозе, сегодня востребованы как никогда", - сказал он в приветствии участникам восьмого Международного научно-экспертного форума "Примаковские чтения".
Путин выразил уверенность в том, что дискуссии будут интересными, содержательными, с элементами прогнозирования и послужат поиску решений непростых проблем, стоящих перед международным сообществом.