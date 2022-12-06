https://ria.ru/20221206/primakov-1836570986.html

Путин назвал идеи Примакова о мироустройстве востребованными как никогда

Путин назвал идеи Примакова о мироустройстве востребованными как никогда - РИА Новости, 06.12.2022

Путин назвал идеи Примакова о мироустройстве востребованными как никогда

Идеи Евгения Примакова о будущем мироустройстве сегодня востребованы как никогда, считает президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 06.12.2022

2022-12-06T09:58

2022-12-06T09:58

2022-12-06T09:58

россия

общество

евгений примаков

владимир путин

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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Идеи Евгения Примакова о будущем мироустройстве сегодня востребованы как никогда, считает президент РФ Владимир Путин."Идеи Евгения Максимовича Примакова - выдающегося государственного деятеля и мыслителя - о будущем мироустройстве, основывающиеся на глубоком анализе объективных процессов и научном прогнозе, сегодня востребованы как никогда", - сказал он в приветствии участникам восьмого Международного научно-экспертного форума "Примаковские чтения".Путин выразил уверенность в том, что дискуссии будут интересными, содержательными, с элементами прогнозирования и послужат поиску решений непростых проблем, стоящих перед международным сообществом.

https://ria.ru/20210429/primakov-1730301960.html

россия

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2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, общество, евгений примаков, владимир путин