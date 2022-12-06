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В Калмыкии мужчину приговорили к колонии за убийство ребенка топором - РИА Новости, 06.12.2022
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В Калмыкии мужчину приговорили к колонии за убийство ребенка топором
В Калмыкии мужчину приговорили к колонии за убийство ребенка топором - РИА Новости, 06.12.2022
В Калмыкии мужчину приговорили к колонии за убийство ребенка топором
Верховный суд Калмыкии приговорил к 17 годам колонии местного жителя за убийство топором досаждавшего ему плачем годовалого ребенка, сообщает СК России. РИА Новости, 06.12.2022
2022-12-06T17:04
2022-12-06T17:04
происшествия
россия
элиста
следственный комитет россии (ск рф)
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 6 дек – РИА Новости. Верховный суд Калмыкии приговорил к 17 годам колонии местного жителя за убийство топором досаждавшего ему плачем годовалого ребенка, сообщает СК России.Как установило следствие, 30 июня житель Элисты выпивал со своей знакомой у нее дома. В комнате находился ее годовалый ребенок. Когда женщина уснула, дитя начало капризничать. Мужчина, "будучи раздраженным плачем малолетнего, нанес ребенку не менее пяти ударов топором". Тот умер на месте."Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде 17 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима и с ограничением свободы сроком на 1 год 6 месяцев", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.Фигурант вину не признал.
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происшествия, россия, элиста, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Элиста, Следственный комитет России (СК РФ)
17:04 06.12.2022
 
В Калмыкии мужчину приговорили к колонии за убийство ребенка топором

В Элисте суд приговорил мужчину к 17 годам колонии за убийство годовалого ребенка топором

© РИА Новости / Андрей Старостин / Перейти в медиабанкМолоток судьи
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 06.12.2022
© РИА Новости / Андрей Старостин
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Молоток судьи. Архивное фото
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 6 дек – РИА Новости. Верховный суд Калмыкии приговорил к 17 годам колонии местного жителя за убийство топором досаждавшего ему плачем годовалого ребенка, сообщает СК России.
Как установило следствие, 30 июня житель Элисты выпивал со своей знакомой у нее дома. В комнате находился ее годовалый ребенок. Когда женщина уснула, дитя начало капризничать. Мужчина, "будучи раздраженным плачем малолетнего, нанес ребенку не менее пяти ударов топором". Тот умер на месте.
"Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде 17 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима и с ограничением свободы сроком на 1 год 6 месяцев", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.
Фигурант вину не признал.
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