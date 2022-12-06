https://ria.ru/20221206/preduprezhdenie-1836609213.html

В Воронежской области объявили штормовое предупреждение

В Воронежской области объявили штормовое предупреждение - РИА Новости, 06.12.2022

В Воронежской области объявили штормовое предупреждение

В Воронежской области из-за аномально холодной погоды до четверга объявлено штормовое предупреждение, сообщило главное управление МЧС по области. РИА Новости, 06.12.2022

2022-12-06T12:07

2022-12-06T12:07

2022-12-06T12:07

общество

воронежская область

воронеж

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

погода

россия

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ВОРОНЕЖ, 6 дек — РИА Новости. В Воронежской области из-за аномально холодной погоды до четверга объявлено штормовое предупреждение, сообщило главное управление МЧС по области."От Воронежского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды получено "Штормовое предупреждение": с 6 по 8 декабря 2022 года местами по Воронежской области ожидается опасное метеорологическое явление – аномально холодная погода", - говорится в сообщении.По данным управления МЧС, среднесуточная температура воздуха в эти дни будет ниже климатической нормы на семь и более градусов.Сейчас в Воронеже 11 градусов мороза.

https://ria.ru/20221204/davlenie-1836193910.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

общество, воронежская область, воронеж, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), погода, россия