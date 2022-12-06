https://ria.ru/20221206/preduprezhdenie-1836609213.html
В Воронежской области объявили штормовое предупреждение
В Воронежской области объявили штормовое предупреждение - РИА Новости, 06.12.2022
В Воронежской области объявили штормовое предупреждение
В Воронежской области из-за аномально холодной погоды до четверга объявлено штормовое предупреждение, сообщило главное управление МЧС по области. РИА Новости, 06.12.2022
2022-12-06T12:07
2022-12-06T12:07
2022-12-06T12:07
общество
воронежская область
воронеж
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
погода
россия
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ВОРОНЕЖ, 6 дек — РИА Новости. В Воронежской области из-за аномально холодной погоды до четверга объявлено штормовое предупреждение, сообщило главное управление МЧС по области."От Воронежского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды получено "Штормовое предупреждение": с 6 по 8 декабря 2022 года местами по Воронежской области ожидается опасное метеорологическое явление – аномально холодная погода", - говорится в сообщении.По данным управления МЧС, среднесуточная температура воздуха в эти дни будет ниже климатической нормы на семь и более градусов.Сейчас в Воронеже 11 градусов мороза.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, воронежская область, воронеж, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), погода, россия
Общество, Воронежская область, Воронеж, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Погода, Россия
В Воронежской области объявили штормовое предупреждение
В Воронежской области объявили штормовое предупреждение из-за аномально холодной погоды