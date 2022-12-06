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В Кремле ответили на вопрос об ограничении празднования Нового года - РИА Новости, 06.12.2022
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В Кремле ответили на вопрос об ограничении празднования Нового года
В Кремле ответили на вопрос об ограничении празднования Нового года - РИА Новости, 06.12.2022
В Кремле ответили на вопрос об ограничении празднования Нового года
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что ему неизвестно о стандартных циркулярах по ограничению празднования Нового года. РИА Новости, 06.12.2022
2022-12-06T13:03
2022-12-06T13:05
общество
россия
дмитрий песков
новый год
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что ему неизвестно о стандартных циркулярах по ограничению празднования Нового года."Есть какая-то превалирующая точка зрения, которая наверняка тем, кто интересуется, доводится со стороны соответствующих подразделений администрации, что является абсолютно нормальным. Но мне неизвестно, чтобы это были стандартные циркуляры. Я таких не видел", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос существуют ли рекомендации регионам об ограничениях празднования Нового года.
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общество, россия, дмитрий песков, новый год
Общество, Россия, Дмитрий Песков, Новый год
13:03 06.12.2022 (обновлено: 13:05 06.12.2022)
 
В Кремле ответили на вопрос об ограничении празднования Нового года

Песков заявил, что не видел рекомендаций регионам по ограничению празднования Нового года

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в медиабанкНовогодняя елка на Манежной площади в Москве
Новогодняя елка на Манежной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 06.12.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Новогодняя елка на Манежной площади в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что ему неизвестно о стандартных циркулярах по ограничению празднования Нового года.
"Есть какая-то превалирующая точка зрения, которая наверняка тем, кто интересуется, доводится со стороны соответствующих подразделений администрации, что является абсолютно нормальным. Но мне неизвестно, чтобы это были стандартные циркуляры. Я таких не видел", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос существуют ли рекомендации регионам об ограничениях празднования Нового года.
Новогодняя инсталляция на Манежной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 27.11.2022
27 ноября, 08:00
Россия учится праздновать в военное время
 
ОбществоРоссияДмитрий ПесковНовый год
 
 
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