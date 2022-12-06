https://ria.ru/20221206/prazdnik-1836633367.html
В Кремле ответили на вопрос об ограничении празднования Нового года
В Кремле ответили на вопрос об ограничении празднования Нового года - РИА Новости, 06.12.2022
В Кремле ответили на вопрос об ограничении празднования Нового года
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что ему неизвестно о стандартных циркулярах по ограничению празднования Нового года. РИА Новости, 06.12.2022
2022-12-06T13:03
2022-12-06T13:03
2022-12-06T13:05
общество
россия
дмитрий песков
новый год
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что ему неизвестно о стандартных циркулярах по ограничению празднования Нового года."Есть какая-то превалирующая точка зрения, которая наверняка тем, кто интересуется, доводится со стороны соответствующих подразделений администрации, что является абсолютно нормальным. Но мне неизвестно, чтобы это были стандартные циркуляры. Я таких не видел", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос существуют ли рекомендации регионам об ограничениях празднования Нового года.
https://ria.ru/20221127/prazdnik-1834490734.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, россия, дмитрий песков, новый год
Общество, Россия, Дмитрий Песков, Новый год
13:03 06.12.2022 (обновлено: 13:05 06.12.2022)
В Кремле ответили на вопрос об ограничении празднования Нового года
Песков заявил, что не видел рекомендаций регионам по ограничению празднования Нового года
МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что ему неизвестно о стандартных циркулярах по ограничению празднования Нового года.
"Есть какая-то превалирующая точка зрения, которая наверняка тем, кто интересуется, доводится со стороны соответствующих подразделений администрации, что является абсолютно нормальным. Но мне неизвестно, чтобы это были стандартные циркуляры. Я таких не видел", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос существуют ли рекомендации регионам об ограничениях празднования Нового года.