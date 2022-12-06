https://ria.ru/20221206/prazdnik-1836633367.html

В Кремле ответили на вопрос об ограничении празднования Нового года

В Кремле ответили на вопрос об ограничении празднования Нового года - РИА Новости, 06.12.2022

В Кремле ответили на вопрос об ограничении празднования Нового года

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что ему неизвестно о стандартных циркулярах по ограничению празднования Нового года. РИА Новости, 06.12.2022

2022-12-06T13:03

2022-12-06T13:03

2022-12-06T13:05

общество

россия

дмитрий песков

новый год

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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что ему неизвестно о стандартных циркулярах по ограничению празднования Нового года."Есть какая-то превалирующая точка зрения, которая наверняка тем, кто интересуется, доводится со стороны соответствующих подразделений администрации, что является абсолютно нормальным. Но мне неизвестно, чтобы это были стандартные циркуляры. Я таких не видел", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос существуют ли рекомендации регионам об ограничениях празднования Нового года.

https://ria.ru/20221127/prazdnik-1834490734.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, россия, дмитрий песков, новый год