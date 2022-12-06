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В России утвердили правила по выдаче прав для новых регионов - РИА Новости, 06.12.2022
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В России утвердили правила по выдаче прав для новых регионов
В России утвердили правила по выдаче прав для новых регионов - РИА Новости, 06.12.2022
В России утвердили правила по выдаче прав для новых регионов
Правительство России утвердило особенности предоставления госуслуг по регистрации машин и выдаче прав для новых регионов, соответствующее постановление... РИА Новости, 06.12.2022
2022-12-06T21:26
2022-12-06T21:26
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Правительство России утвердило особенности предоставления госуслуг по регистрации машин и выдаче прав для новых регионов, соответствующее постановление опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.Действие документа распространяется, помимо прочего, на владельцев транспортных средств граждан РФ, иностранцев и лиц без гражданства, постоянно проживавших на территориях ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях на день их принятия в состав России. Также под постановление попали и те, кто ранее постоянно проживал на данных территориях и выехал в Россию.Кроме того, правительственным актом устанавливается срок таких "особенностей" для ряда граждан – до 1 января 2026 года.Согласно документу, выдача водительских прав для вышеуказанных граждан будет проходить без экзаменов и медосвидетельствования, а также без уплаты госпошлины. Для этого нужно будет предоставить, в частности, водительские права, выданные компетентными органами ДНР, ЛНР, Украины или уполномоченными органами Запорожской и Херсонской областей. В случае отсутствия удостоверения нужно будет предоставить документы, которые бы подтверждали его получение."Граждане и юридические лица, указанные в абзаце первом пункта 1 настоящих особенностей, являющиеся владельцами транспортных средств, обязаны до 1 января 2026 г. заменить в порядке, установленном настоящими особенностями, регистрационные документы и государственные регистрационные знаки, выданные на транспортные средства до 30 сентября 2022 года в соответствии с законодательством Украины, Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики", – отмечается в документе.В первом абзаце указанного пункта перечисляются те, на кого распространяется действие документа. В их числе, в частности, владельцы транспортных транспортных средств, имеющие гражданство РФ и постоянно проживавшие в новых регионах России на день их принятия в состав страны.
https://ria.ru/20221205/sotspodderzhka-1836511514.html
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россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
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россия, донецкая народная республика, луганская народная республика
Россия, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика
21:26 06.12.2022
 
В России утвердили правила по выдаче прав для новых регионов

Правительство утвердило правила предоставления госуслуг по выдаче прав для новых регионов

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в медиабанкМужчина получает водительское удостоверение
Мужчина получает водительское удостоверение - РИА Новости, 1920, 06.12.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Мужчина получает водительское удостоверение. Архивное фото
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Правительство России утвердило особенности предоставления госуслуг по регистрации машин и выдаче прав для новых регионов, соответствующее постановление опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
Действие документа распространяется, помимо прочего, на владельцев транспортных средств граждан РФ, иностранцев и лиц без гражданства, постоянно проживавших на территориях ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях на день их принятия в состав России. Также под постановление попали и те, кто ранее постоянно проживал на данных территориях и выехал в Россию.
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Кроме того, правительственным актом устанавливается срок таких "особенностей" для ряда граждан – до 1 января 2026 года.
Согласно документу, выдача водительских прав для вышеуказанных граждан будет проходить без экзаменов и медосвидетельствования, а также без уплаты госпошлины. Для этого нужно будет предоставить, в частности, водительские права, выданные компетентными органами ДНР, ЛНР, Украины или уполномоченными органами Запорожской и Херсонской областей. В случае отсутствия удостоверения нужно будет предоставить документы, которые бы подтверждали его получение.
"Граждане и юридические лица, указанные в абзаце первом пункта 1 настоящих особенностей, являющиеся владельцами транспортных средств, обязаны до 1 января 2026 г. заменить в порядке, установленном настоящими особенностями, регистрационные документы и государственные регистрационные знаки, выданные на транспортные средства до 30 сентября 2022 года в соответствии с законодательством Украины, Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики", – отмечается в документе.
В первом абзаце указанного пункта перечисляются те, на кого распространяется действие документа. В их числе, в частности, владельцы транспортных транспортных средств, имеющие гражданство РФ и постоянно проживавшие в новых регионах России на день их принятия в состав страны.
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