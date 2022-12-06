В России утвердили правила по выдаче прав для новых регионов
Правительство утвердило правила предоставления госуслуг по выдаче прав для новых регионов
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в медиабанкМужчина получает водительское удостоверение
Мужчина получает водительское удостоверение. Архивное фото
МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Правительство России утвердило особенности предоставления госуслуг по регистрации машин и выдаче прав для новых регионов, соответствующее постановление опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
Действие документа распространяется, помимо прочего, на владельцев транспортных средств граждан РФ, иностранцев и лиц без гражданства, постоянно проживавших на территориях ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях на день их принятия в состав России. Также под постановление попали и те, кто ранее постоянно проживал на данных территориях и выехал в Россию.
Кроме того, правительственным актом устанавливается срок таких "особенностей" для ряда граждан – до 1 января 2026 года.
Согласно документу, выдача водительских прав для вышеуказанных граждан будет проходить без экзаменов и медосвидетельствования, а также без уплаты госпошлины. Для этого нужно будет предоставить, в частности, водительские права, выданные компетентными органами ДНР, ЛНР, Украины или уполномоченными органами Запорожской и Херсонской областей. В случае отсутствия удостоверения нужно будет предоставить документы, которые бы подтверждали его получение.
"Граждане и юридические лица, указанные в абзаце первом пункта 1 настоящих особенностей, являющиеся владельцами транспортных средств, обязаны до 1 января 2026 г. заменить в порядке, установленном настоящими особенностями, регистрационные документы и государственные регистрационные знаки, выданные на транспортные средства до 30 сентября 2022 года в соответствии с законодательством Украины, Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики", – отмечается в документе.
В первом абзаце указанного пункта перечисляются те, на кого распространяется действие документа. В их числе, в частности, владельцы транспортных транспортных средств, имеющие гражданство РФ и постоянно проживавшие в новых регионах России на день их принятия в состав страны.