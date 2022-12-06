https://ria.ru/20221206/prava-1836807040.html

В России утвердили правила по выдаче прав для новых регионов

В России утвердили правила по выдаче прав для новых регионов - РИА Новости, 06.12.2022

В России утвердили правила по выдаче прав для новых регионов

Правительство России утвердило особенности предоставления госуслуг по регистрации машин и выдаче прав для новых регионов, соответствующее постановление... РИА Новости, 06.12.2022

2022-12-06T21:26

2022-12-06T21:26

2022-12-06T21:26

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Правительство России утвердило особенности предоставления госуслуг по регистрации машин и выдаче прав для новых регионов, соответствующее постановление опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.Действие документа распространяется, помимо прочего, на владельцев транспортных средств граждан РФ, иностранцев и лиц без гражданства, постоянно проживавших на территориях ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях на день их принятия в состав России. Также под постановление попали и те, кто ранее постоянно проживал на данных территориях и выехал в Россию.Кроме того, правительственным актом устанавливается срок таких "особенностей" для ряда граждан – до 1 января 2026 года.Согласно документу, выдача водительских прав для вышеуказанных граждан будет проходить без экзаменов и медосвидетельствования, а также без уплаты госпошлины. Для этого нужно будет предоставить, в частности, водительские права, выданные компетентными органами ДНР, ЛНР, Украины или уполномоченными органами Запорожской и Херсонской областей. В случае отсутствия удостоверения нужно будет предоставить документы, которые бы подтверждали его получение."Граждане и юридические лица, указанные в абзаце первом пункта 1 настоящих особенностей, являющиеся владельцами транспортных средств, обязаны до 1 января 2026 г. заменить в порядке, установленном настоящими особенностями, регистрационные документы и государственные регистрационные знаки, выданные на транспортные средства до 30 сентября 2022 года в соответствии с законодательством Украины, Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики", – отмечается в документе.В первом абзаце указанного пункта перечисляются те, на кого распространяется действие документа. В их числе, в частности, владельцы транспортных транспортных средств, имеющие гражданство РФ и постоянно проживавшие в новых регионах России на день их принятия в состав страны.

https://ria.ru/20221205/sotspodderzhka-1836511514.html

https://ria.ru/20221201/lgoty-1835653722.html

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

россия, донецкая народная республика, луганская народная республика