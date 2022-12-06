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В районе аэропорта "Шереметьево" загорелся частный дом - РИА Новости, 06.12.2022
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В районе аэропорта "Шереметьево" загорелся частный дом
В районе аэропорта "Шереметьево" загорелся частный дом - РИА Новости, 06.12.2022
В районе аэропорта "Шереметьево" загорелся частный дом
Частный дом горит в районе аэропорта "Шереметьево", передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 06.12.2022
2022-12-06T22:03
2022-12-06T22:23
происшествия
шереметьево (аэропорт)
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Частный дом горит в районе аэропорта "Шереметьево", передает корреспондент РИА Новости.Частный дом горит в районе аэропорта "Шереметьево". Пожарных пока нет, данных о пострадавших тоже.
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РИА Новости
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РИА Новости
1
5
4.7
96
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60
353
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Кадры с места возгорания частого дома в районе аэропорта "Шереметьево"
Кадры с места возгорания частого дома в районе аэропорта "Шереметьево"
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происшествия, шереметьево (аэропорт)
Происшествия, Шереметьево (аэропорт)
22:03 06.12.2022 (обновлено: 22:23 06.12.2022)
 
В районе аэропорта "Шереметьево" загорелся частный дом

Очевидцы сняли на видео загоревшийся в районе аэропорта "Шереметьево" частный дом

Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Частный дом горит в районе аэропорта "Шереметьево", передает корреспондент РИА Новости.
Частный дом горит в районе аэропорта "Шереметьево". Пожарных пока нет, данных о пострадавших тоже.
Сотрудник пожарной службы - РИА Новости, 1920, 06.12.2022
19:33
На северо-западе Москвы загорелся бизнес-центр
 
ПроисшествияШереметьево (аэропорт)
 
 
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