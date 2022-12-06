https://ria.ru/20221206/pozhar-1836813871.html

В районе аэропорта "Шереметьево" загорелся частный дом

В районе аэропорта "Шереметьево" загорелся частный дом - РИА Новости, 06.12.2022

В районе аэропорта "Шереметьево" загорелся частный дом

Частный дом горит в районе аэропорта "Шереметьево", передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 06.12.2022

2022-12-06T22:03

2022-12-06T22:03

2022-12-06T22:23

происшествия

шереметьево (аэропорт)

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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Частный дом горит в районе аэропорта "Шереметьево", передает корреспондент РИА Новости.Частный дом горит в районе аэропорта "Шереметьево". Пожарных пока нет, данных о пострадавших тоже.

https://ria.ru/20221206/pozhar-1836787947.html

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Кадры с места возгорания частого дома в районе аэропорта "Шереметьево" Кадры с места возгорания частого дома в районе аэропорта "Шереметьево" 2022-12-06T22:03 true PT0M08S

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происшествия, шереметьево (аэропорт)