https://ria.ru/20221206/pozhar-1836813871.html
В районе аэропорта "Шереметьево" загорелся частный дом
В районе аэропорта "Шереметьево" загорелся частный дом - РИА Новости, 06.12.2022
В районе аэропорта "Шереметьево" загорелся частный дом
Частный дом горит в районе аэропорта "Шереметьево", передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 06.12.2022
2022-12-06T22:03
2022-12-06T22:03
2022-12-06T22:23
происшествия
шереметьево (аэропорт)
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Частный дом горит в районе аэропорта "Шереметьево", передает корреспондент РИА Новости.Частный дом горит в районе аэропорта "Шереметьево". Пожарных пока нет, данных о пострадавших тоже.
https://ria.ru/20221206/pozhar-1836787947.html
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Кадры с места возгорания частого дома в районе аэропорта "Шереметьево"
Кадры с места возгорания частого дома в районе аэропорта "Шереметьево"
2022-12-06T22:03
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PT0M08S
РИА Новости
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происшествия, шереметьево (аэропорт)
Происшествия, Шереметьево (аэропорт)
22:03 06.12.2022 (обновлено: 22:23 06.12.2022)
В районе аэропорта "Шереметьево" загорелся частный дом
Очевидцы сняли на видео загоревшийся в районе аэропорта "Шереметьево" частный дом