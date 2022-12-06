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Украинские войска за сутки потеряли в ДНР более 40 человек и танк
Украинские войска за сутки потеряли в ДНР более 40 человек и танк - РИА Новости, 06.12.2022
Украинские войска за сутки потеряли в ДНР более 40 человек и танк
Украинские войска за минувшие сутки потеряли более 40 человек, танк, две радиолокационные станции, пусковую установку комплекса С-300, сообщила Народная милиция РИА Новости, 06.12.2022
2022-12-06T10:53
2022-12-06T10:53
2022-12-06T10:53
специальная военная операция на украине
технологии
в мире
донецкая народная республика
т-72б
зрк с-300
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ДОНЕЦК, 6 дек - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки потеряли более 40 человек, танк, две радиолокационные станции, пусковую установку комплекса С-300, сообщила Народная милиция ДНР."Уничтожено следующее вражеское вооружение и военная техника: один танк (Т-72Б), две радиолокационные станции (П-18) и (36Д6), одна пусковая установка комплекса С-300 (5П85Д), восемь единиц бронированной и автомобильной техники. Потери в живой силе противника составили более 40 человек", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.В понедельник Народная милиция сообщала, что за сутки украинские войска потеряли более 15 человек, две самоходные артиллерийские установки, танк, семь единиц бронированной и автомобильной техники, один полевой пункт управления БПЛА.
донецкая народная республика
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РИА Новости
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РИА Новости
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технологии, в мире, донецкая народная республика, т-72б, зрк с-300
Специальная военная операция на Украине, Технологии, В мире, Донецкая Народная Республика, Т-72Б, ЗРК С-300
Украинские войска за сутки потеряли в ДНР более 40 человек и танк
Народная милиция ДНР: ВСУ за сутки потеряли в регионе более 40 человек и танк