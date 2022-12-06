https://ria.ru/20221206/polsha-1836716407.html
В МИД Польши призвали верить в чудо, говоря о репарациях от Германии
В МИД Польши призвали верить в чудо, говоря о репарациях от Германии - РИА Новости, 06.12.2022
В МИД Польши призвали верить в чудо, говоря о репарациях от Германии
Заместитель министра иностранных дел, уполномоченный правительства Польши по вопросам репараций Аркадиуш Мулярчик, отвечая на вопрос о вероятности получения от... РИА Новости, 06.12.2022
2022-12-06T16:21
2022-12-06T16:21
2022-12-06T16:21
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ВАРШАВА, 6 дек - РИА Новости. Заместитель министра иностранных дел, уполномоченный правительства Польши по вопросам репараций Аркадиуш Мулярчик, отвечая на вопрос о вероятности получения от Германии военных репараций, заявил, что "надо верить в чудо".Ранее власти Польши заявили, что требуют от Германии 6,2 триллиона злотых (около 1,3 триллиона долларов) в качестве репараций за ущерб от Второй мировой войны. В начале октября в Германию по линии МИД была направлена соответствующая нота."Надо верить в чудо. Конечно, надо верить в чудо и в то, что этот вопрос будет решен в диалоге, в переговорах", - сказал Мулярчик журналистам.При этом он отметил, что представленная Германии версия доклада с подсчетом суммы военного ущерба "является версией очень консервативной". "Но, конечно, мы готовы к переговорам", - сказал замминистра.В правительстве Германии неоднократно заявляли, что не намерены осуществлять выплаты Польше: в Берлине считают, что уже выплатили достаточно крупные репарации, и нет оснований ставить под сомнение отказ Польши от репараций в 1953 году.
https://ria.ru/20221206/polsha-1836702091.html
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в мире, германия, польша
В МИД Польши призвали верить в чудо, говоря о репарациях от Германии
Замглавы МИД Польши Мулярчик призвал верить в чудо после вопроса о репарациях от Германии
ВАРШАВА, 6 дек - РИА Новости. Заместитель министра иностранных дел, уполномоченный правительства Польши по вопросам репараций Аркадиуш Мулярчик, отвечая на вопрос о вероятности получения от Германии военных репараций, заявил, что "надо верить в чудо".
Ранее власти Польши заявили, что требуют от Германии 6,2 триллиона злотых (около 1,3 триллиона долларов) в качестве репараций за ущерб от Второй мировой войны. В начале октября в Германию по линии МИД была направлена соответствующая нота.
"Надо верить в чудо. Конечно, надо верить в чудо и в то, что этот вопрос будет решен в диалоге, в переговорах", - сказал Мулярчик журналистам.
При этом он отметил, что представленная Германии версия доклада с подсчетом суммы военного ущерба "является версией очень консервативной". "Но, конечно, мы готовы к переговорам", - сказал замминистра.
В правительстве Германии неоднократно заявляли, что не намерены осуществлять выплаты Польше: в Берлине
считают, что уже выплатили достаточно крупные репарации, и нет оснований ставить под сомнение отказ Польши от репараций в 1953 году.