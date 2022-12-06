https://ria.ru/20221206/polsha-1836716407.html

В МИД Польши призвали верить в чудо, говоря о репарациях от Германии

В МИД Польши призвали верить в чудо, говоря о репарациях от Германии - РИА Новости, 06.12.2022

В МИД Польши призвали верить в чудо, говоря о репарациях от Германии

Заместитель министра иностранных дел, уполномоченный правительства Польши по вопросам репараций Аркадиуш Мулярчик, отвечая на вопрос о вероятности получения от... РИА Новости, 06.12.2022

2022-12-06T16:21

2022-12-06T16:21

2022-12-06T16:21

в мире

германия

польша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/1d/1734736907_0:159:3077:1889_1920x0_80_0_0_26a92a1dcdc25bca5e361a5f05c655a7.jpg

ВАРШАВА, 6 дек - РИА Новости. Заместитель министра иностранных дел, уполномоченный правительства Польши по вопросам репараций Аркадиуш Мулярчик, отвечая на вопрос о вероятности получения от Германии военных репараций, заявил, что "надо верить в чудо".Ранее власти Польши заявили, что требуют от Германии 6,2 триллиона злотых (около 1,3 триллиона долларов) в качестве репараций за ущерб от Второй мировой войны. В начале октября в Германию по линии МИД была направлена соответствующая нота."Надо верить в чудо. Конечно, надо верить в чудо и в то, что этот вопрос будет решен в диалоге, в переговорах", - сказал Мулярчик журналистам.При этом он отметил, что представленная Германии версия доклада с подсчетом суммы военного ущерба "является версией очень консервативной". "Но, конечно, мы готовы к переговорам", - сказал замминистра.В правительстве Германии неоднократно заявляли, что не намерены осуществлять выплаты Польше: в Берлине считают, что уже выплатили достаточно крупные репарации, и нет оснований ставить под сомнение отказ Польши от репараций в 1953 году.

https://ria.ru/20221206/polsha-1836702091.html

https://ria.ru/20221123/reparatsii-1833638867.html

германия

польша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, германия, польша