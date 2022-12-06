https://ria.ru/20221206/polsha-1836702091.html

В Польше признали геополитическую ошибку в отношении России и Украины

В Польше признали геополитическую ошибку в отношении России и Украины - РИА Новости, 06.12.2022

В Польше признали геополитическую ошибку в отношении России и Украины

Антироссийская стратегия польских политиков дала сбой, но у Варшавы уже не осталось возможности сделать шаг назад, написал в статье для Myśl Polska журналист... РИА Новости, 06.12.2022

2022-12-06T15:44

2022-12-06T15:44

2022-12-06T18:12

россия

польша

украина

в мире

владимир путин

дмитрий песков (спецпредставитель президента)

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МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Антироссийская стратегия польских политиков дала сбой, но у Варшавы уже не осталось возможности сделать шаг назад, написал в статье для Myśl Polska журналист Станислав Белень."Политики в Варшаве сделали ставку на крайне конфронтационную политику в отношении России, не оставляя себе места для маневра", — отметил он. По мнению автора статьи, польские власти допустили стратегическую ошибку, примерив роль государства-буфера, и теперь вынуждены выполнять задачи США и Украины, игнорируя собственные интересы.Как отмечал представитель Кремля Дмитрий Песков, Польша занимает в отношении России "оголтелую позицию на грани сумасшествия".С 24 февраля проходит военная спецоперация на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20221205/zapad-1836305725.html

https://ria.ru/20221205/polsha-1836532612.html

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польша

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Кирилл Иванников

Кирилл Иванников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Иванников

россия, польша, украина, в мире, владимир путин, дмитрий песков (спецпредставитель президента)