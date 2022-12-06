15:44 06.12.2022 (обновлено: 18:12 06.12.2022)
В Польше признали геополитическую ошибку в отношении России и Украины
Myśl Polska: Польша сделала ставку на противостояние с Россией на Украине и проиграла
© AP Photo / Petr David JosekЛюди с флагами Польши и Украины в Варшаве
© AP Photo / Petr David Josek
Люди с флагами Польши и Украины в Варшаве. Архивное фото
МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Антироссийская стратегия польских политиков дала сбой, но у Варшавы уже не осталось возможности сделать шаг назад, написал в статье для Myśl Polska журналист Станислав Белень.
"Политики в Варшаве сделали ставку на крайне конфронтационную политику в отношении России, не оставляя себе места для маневра", — отметил он.
По мнению автора статьи, польские власти допустили стратегическую ошибку, примерив роль государства-буфера, и теперь вынуждены выполнять задачи США и Украины, игнорируя собственные интересы.
"Пришло время спуститься с облаков на землю. Нет никаких признаков того, что попытки фрагментировать Россию или загнать ее под протекторат западных спецслужб и корпораций увенчаются успехом", — резюмировал обозреватель.
Как отмечал представитель Кремля Дмитрий Песков, Польша занимает в отношении России "оголтелую позицию на грани сумасшествия".
С 24 февраля проходит военная спецоперация на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
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