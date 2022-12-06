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В Польше признали геополитическую ошибку в отношении России и Украины - РИА Новости, 06.12.2022
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В Польше признали геополитическую ошибку в отношении России и Украины
В Польше признали геополитическую ошибку в отношении России и Украины - РИА Новости, 06.12.2022
В Польше признали геополитическую ошибку в отношении России и Украины
Антироссийская стратегия польских политиков дала сбой, но у Варшавы уже не осталось возможности сделать шаг назад, написал в статье для Myśl Polska журналист... РИА Новости, 06.12.2022
2022-12-06T15:44
2022-12-06T18:12
россия
польша
украина
в мире
владимир путин
дмитрий песков (спецпредставитель президента)
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МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Антироссийская стратегия польских политиков дала сбой, но у Варшавы уже не осталось возможности сделать шаг назад, написал в статье для Myśl Polska журналист Станислав Белень."Политики в Варшаве сделали ставку на крайне конфронтационную политику в отношении России, не оставляя себе места для маневра", — отметил он. По мнению автора статьи, польские власти допустили стратегическую ошибку, примерив роль государства-буфера, и теперь вынуждены выполнять задачи США и Украины, игнорируя собственные интересы.Как отмечал представитель Кремля Дмитрий Песков, Польша занимает в отношении России "оголтелую позицию на грани сумасшествия".С 24 февраля проходит военная спецоперация на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20221205/zapad-1836305725.html
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россия, польша, украина, в мире, владимир путин, дмитрий песков (спецпредставитель президента)
Россия, Польша, Украина, В мире, Владимир Путин, Дмитрий Песков (спецпредставитель президента)
15:44 06.12.2022 (обновлено: 18:12 06.12.2022)
 
В Польше признали геополитическую ошибку в отношении России и Украины

Myśl Polska: Польша сделала ставку на противостояние с Россией на Украине и проиграла

© AP Photo / Petr David JosekЛюди с флагами Польши и Украины в Варшаве
Люди с флагами Польши и Украины в Варшаве - РИА Новости, 1920, 06.12.2022
© AP Photo / Petr David Josek
Люди с флагами Польши и Украины в Варшаве. Архивное фото
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МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Антироссийская стратегия польских политиков дала сбой, но у Варшавы уже не осталось возможности сделать шаг назад, написал в статье для Myśl Polska журналист Станислав Белень.
"Политики в Варшаве сделали ставку на крайне конфронтационную политику в отношении России, не оставляя себе места для маневра", — отметил он.
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По мнению автора статьи, польские власти допустили стратегическую ошибку, примерив роль государства-буфера, и теперь вынуждены выполнять задачи США и Украины, игнорируя собственные интересы.
"Пришло время спуститься с облаков на землю. Нет никаких признаков того, что попытки фрагментировать Россию или загнать ее под протекторат западных спецслужб и корпораций увенчаются успехом", — резюмировал обозреватель.
Как отмечал представитель Кремля Дмитрий Песков, Польша занимает в отношении России "оголтелую позицию на грани сумасшествия".
С 24 февраля проходит военная спецоперация на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
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Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
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