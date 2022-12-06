https://ria.ru/20221206/politika-1836476322.html

"Головокружение от успеха". Зачем на Украине раскручивают больную тему

"Головокружение от успеха". Зачем на Украине раскручивают больную тему - РИА Новости, 06.12.2022

"Головокружение от успеха". Зачем на Украине раскручивают больную тему

Власти Украины празднуют дипломатическую победу — Германия признала голодомор 1930-х. Депутаты бундестага поддержали резолюцию о том, что Москва якобы... РИА Новости, 06.12.2022

2022-12-06T08:00

2022-12-06T08:00

2022-12-06T08:11

иосиф сталин (джугашвили)

украина

ссср

вкп(б)

голодомор на украине

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МОСКВА, 6 дек — РИА Новости, Михаил Катков. Власти Украины празднуют дипломатическую победу — Германия признала голодомор 1930-х. Депутаты бундестага поддержали резолюцию о том, что Москва якобы специально истребляла украинцев. Об одном из главных националистических мифов киевского режима — в материале РИА Новости.Безвыходное положениеВ Берлине решили, что голод 1930-х в Советском Союзе "укладывается в список человеконенавистнических преступлений тоталитарных систем" и был попыткой Москвы подавить украинскую идентичность. От голосования за такую трактовку воздержались только Левая партия и "Альтернатива для Германии". Впрочем, посол Украины в ФРГ Алексей Макеев не обратил на это внимания. По словам дипломата, он рад, что за резолюцию проголосовали все политические силы страны, невзирая на то, входят они в правящую коалицию или относятся к оппозиции.Между тем немецкое издание Deutsche Welle* (DW*, телерадиокомпания признана в России СМИ-иноагентом) отмечает, что бундестаг поддержал довольно осторожную резолюцию. "С сегодняшней точки зрения напрашивается историко-политическая оценка, согласно которой речь идет о геноциде", — говорится в четырехстраничном документе. Причем это единственное место, где упоминается слово "геноцид". То есть его можно расценить скорее как вынужденную ремарку на фоне боевых действий на Украине, а не как основной месседж.В 2019-м немцев уже пытались склонить к признанию голодомора геноцидом. Под петицией подписались десятки тысяч человек, однако депутаты заявили, что ничего не знают о тех событиях. Член СДПГ Михаэль Рот, на тот момент парламентский статс-секретарь в МИД ФРГ, от имени правительства решительно высказался против. Он подчеркнул: нельзя назвать геноцидом то, что происходило до 1951-го, потому что тогда в рамках ООН этому понятию еще не дали определения. При этом его не смущало, что несколькими годами ранее Германия приняла резолюцию о геноциде армян в Османской империи.Впрочем, ФРГ далеко не первой признала голодомор. По состоянию на конец ноября в списке было 23 государства. Причем Украина присоединилась к ним только в 2006-м, а Эстония и Австралия — еще в 1993-м. Кроме того, в перечне Канада, Италия, Бразилия, Польша, США, Португалия и другие страны.Голодная смертьПротивники голодомора как геноцида украинцев считают, что одна из ключевых предпосылок трагедии — коллективизация, переход от индивидуальных крестьянских хозяйств к колхозам. Она была важной частью другого процесса — индустриализации. Другими словами, многие крестьяне превращались в горожан. Поскольку в селах должно было остаться меньше людей, их решили организовать в единые коллективы, которым государство выделяло сельскохозяйственную технику для повышения производительности труда.Реформа, связанная со сломом привычного образа жизни, наткнулась на сопротивление так называемых кулаков — зажиточных крестьян, не захотевших терять положение в обществе. Советская власть с ними не церемонилась. Около двух миллионов человек попали под раскулачивание, многих выселяли в отдаленные районы страны. В итоге поля, засеянные зерновыми, зарастали сорняками. По некоторым данным, по всему СССР в 1932-м погибло от 35 до 40 процентов урожая. Когда стало ясно, что продовольствия не хватит, власти начали изымать хлеб у крестьян. К примеру, жители Поволжья рассказывали, что у них забрали все до последнего зерна.Научный сотрудник кафедры истории и философии РЭУ имени Плеханова Станислав Рузанов уверен: если бы не борьба советской власти с кулаками, голода удалось бы избежать."Зажиточные крестьяне подговаривали соседей, чтобы те уничтожали урожай, лишь бы не достался коммунистам. Люди буквально закапывали излишки. Доходило даже до убийств представителей партии. Затем кулаки говорили: если бы не коллективизация, такого бы не произошло, поэтому нужно вернуть все как было. Представители советской власти, в свою очередь, тоже совершали серьезные ошибки, ответственность за которые Сталин возложил исключительно на местную администрацию в статье "Головокружение от успехов", — поясняет историк.По словам Рузанова, первый этап коллективизации хотели провести в максимально сжатые сроки, поэтому методы выбрали самые отчаянные. К тому же в процессе раскулачивания многие пытались сводить с обидчиками личные счеты. В конце концов от всеобщей принудиловки отказались в пользу нормальной агитационной работы, но на голодомор это уже никак повлиять не могло.В дальнейшем голод 1932-1933 годов в Советском Союзе просто замалчивали. Партийная верхушка считала, что лучше оставить белые пятна в истории страны, чем бросать на нее тень, отмечает Рузанов.Национальный мифУкраинская социологическая группа "Рейтинг" утверждает, что в ноябре 2022-го 93 процента жителей республики считали голодомор "геноцидом украинского народа". Против такой трактовки выступают только три процента опрошенных, еще четыре ничего о ней не знают. Для сравнения: в 2014-м сторонников версии о геноциде было 72 процента, а в 2010-м — 60.Тема голодомора стала ключевой для Украины с приходом к власти Виктора Ющенко. В 2006-м Верховная рада законодательно закрепила за голодомором статус геноцида, а в 2009-м СБУ возбудила уголовное дело. Обвиняемые: генсек ВКП(б) Иосиф Сталин, председатель Совета наркомов СССР Вячеслав Молотов, член политбюро ЦК ВКП(б) Лазарь Каганович, секретарь ЦК ВКП(б) Павел Постышев, генсек ЦК КП Украины Станислав Косиор, председатель Совета наркомов Украинской ССР Влас Чубарь и первый секретарь Днепропетровского областного комитета КП(б) Украины Мендель Хатаевич. Суд признал всех виновными, но закрыл дело в связи с их смертью."Нет ничего удивительного в том, что все больше украинцев считают разразившийся в Советском Союзе голод геноцидом. Тему голодомора активно развивают на Украине последние 20 лет. Ее ввели в образовательную программу, начиная с начальной школы. При этом власти республики вспоминают о голодоморе каждый раз, когда нужно обвинить Россию в ненависти к украинцам", — говорит глава Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов.В своем нынешнем виде идея голодомора родилась в конце 1980-х, уточняет эксперт. Историк Виктор Кондрашин начал систематизировать данные о голоде 1930-х, в том числе информацию, которую ранее не публиковали. Украинские националисты подхватили его наработки и стали выстраивать собственный миф.В стране были историки, которые пытались его разрушить, напоминает Денисов. Однако на системном уровне их никогда не поддерживали даже те политические силы, которые позиционировали себя сторонниками сближения с Россией.* СМИ, выполняющее функции иностранного агента.

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иосиф сталин (джугашвили), украина, ссср, вкп(б), голодомор на украине