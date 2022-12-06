https://ria.ru/20221206/polemika-1836681413.html

Макрон призвал не разводить полемику по гарантиям безопасности для России

Макрон призвал не разводить полемику по гарантиям безопасности для России - РИА Новости, 06.12.2022

Макрон призвал не разводить полемику по гарантиям безопасности для России

Президент Франции Эммануэль Макрон призвал не разводить полемику по вопросу о гарантиях безопасности для России после установления мира на Украине, отметив, что РИА Новости, 06.12.2022

2022-12-06T15:00

2022-12-06T15:00

2022-12-06T15:13

в мире

эммануэль макрон

давид арахамия

украина

россия

франция

верховная рада украины

еврокомиссия

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ПАРИЖ, 6 дек - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон призвал не разводить полемику по вопросу о гарантиях безопасности для России после установления мира на Украине, отметив, что это то, о чем он говорил с самого начала конфликта.В субботу Макрон заявил, что будущая архитектура безопасности Европы после восстановления мира на Украине должна включать гарантии безопасности для России. Слова Макрона вызвали негативную реакцию на Украине и в Польше. Депутат Верховной рады Украины Давид Арахамия назвал условия, при которых Украина готова обеспечить России гарантии безопасности - репарации и добровольная сдача ядерного оружия."Я думаю, что нам не стоит устраивать полемику там, где ее нет. Я всегда говорил о том, что по завершению переговоров о мире придет время обсуждать территориальные вопросы Украины... а также вопросы коллективной безопасности во всем регионе. Это то, о чем я говорил с самого начала, и то, над чем мы работали в феврале-марте", - сказал Макрон журналистам перед саммитом по Западным Балканам в столице Албании Тиране, трансляция велась на сайте ЕК.

https://ria.ru/20221206/borrel-1836566233.html

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в мире, эммануэль макрон, давид арахамия, украина, россия, франция, верховная рада украины, еврокомиссия