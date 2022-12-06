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Омбудсмены России и Украины обсудили возможности посещения раненых пленных - РИА Новости, 06.12.2022
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https://ria.ru/20221206/plennye-1836599694.html
Омбудсмены России и Украины обсудили возможности посещения раненых пленных
Омбудсмены России и Украины обсудили возможности посещения раненых пленных - РИА Новости, 06.12.2022
Омбудсмены России и Украины обсудили возможности посещения раненых пленных
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила РИА Новости, что при последней встрече с омбудсменом Украины Дмитрием Лубинцом обсудила... РИА Новости, 06.12.2022
2022-12-06T11:40
2022-12-06T11:40
специальная военная операция на украине
татьяна москалькова
украина
россия
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МОСКВА, 6 дек – РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила РИА Новости, что при последней встрече с омбудсменом Украины Дмитрием Лубинцом обсудила возможность посещения раненых пленных, также уполномоченные обменялись списками без вести пропавших."Последняя наша встреча была в Брюсселе, очная, прошло 3 раунда этих встреч. Мы обменялись списками, письмами по поиску без вести пропавших, по возможности посещения раненых пленных: я – на территории Украины, Лубинец – на территории России", - рассказала Москалькова.Также она сообщила, что договорилась с Лубинцом по поводу конкретных нескольких случаев: по воссоединению ребёнка с матерью, по письму, которое было адресовано украинскому пленному, по оказанию медицинской помощи."На сегодняшний день мы постоянно с ним на связи - или я, или сотрудники моего аппарата, который взаимодействует с его аппаратом, и хотелось бы, чтобы этот гуманитарный мост продолжал действовать исключительно из основ милосердия гуманизма и не смог быть кем-либо политизирован", - подчеркнула уполномоченный.
https://ria.ru/20221205/naemnik-1836428116.html
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татьяна москалькова, украина, россия
Специальная военная операция на Украине, Татьяна Москалькова, Украина, Россия
11:40 06.12.2022
 
Омбудсмены России и Украины обсудили возможности посещения раненых пленных

Москалькова обсудила с омбудсменом Украины Лубинцом возможности посещения раненых пленных

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкВстреча вернувшихся из плена бойцов в ДНР
Встреча вернувшихся из плена бойцов в ДНР - РИА Новости, 1920, 06.12.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Встреча вернувшихся из плена бойцов в ДНР. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 дек – РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила РИА Новости, что при последней встрече с омбудсменом Украины Дмитрием Лубинцом обсудила возможность посещения раненых пленных, также уполномоченные обменялись списками без вести пропавших.
"Последняя наша встреча была в Брюсселе, очная, прошло 3 раунда этих встреч. Мы обменялись списками, письмами по поиску без вести пропавших, по возможности посещения раненых пленных: я – на территории Украины, Лубинец – на территории России", - рассказала Москалькова.
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Также она сообщила, что договорилась с Лубинцом по поводу конкретных нескольких случаев: по воссоединению ребёнка с матерью, по письму, которое было адресовано украинскому пленному, по оказанию медицинской помощи.
"На сегодняшний день мы постоянно с ним на связи - или я, или сотрудники моего аппарата, который взаимодействует с его аппаратом, и хотелось бы, чтобы этот гуманитарный мост продолжал действовать исключительно из основ милосердия гуманизма и не смог быть кем-либо политизирован", - подчеркнула уполномоченный.
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