https://ria.ru/20221206/plennye-1836599694.html

Омбудсмены России и Украины обсудили возможности посещения раненых пленных

Омбудсмены России и Украины обсудили возможности посещения раненых пленных - РИА Новости, 06.12.2022

Омбудсмены России и Украины обсудили возможности посещения раненых пленных

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила РИА Новости, что при последней встрече с омбудсменом Украины Дмитрием Лубинцом обсудила... РИА Новости, 06.12.2022

2022-12-06T11:40

2022-12-06T11:40

2022-12-06T11:40

специальная военная операция на украине

татьяна москалькова

украина

россия

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МОСКВА, 6 дек – РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила РИА Новости, что при последней встрече с омбудсменом Украины Дмитрием Лубинцом обсудила возможность посещения раненых пленных, также уполномоченные обменялись списками без вести пропавших."Последняя наша встреча была в Брюсселе, очная, прошло 3 раунда этих встреч. Мы обменялись списками, письмами по поиску без вести пропавших, по возможности посещения раненых пленных: я – на территории Украины, Лубинец – на территории России", - рассказала Москалькова.Также она сообщила, что договорилась с Лубинцом по поводу конкретных нескольких случаев: по воссоединению ребёнка с матерью, по письму, которое было адресовано украинскому пленному, по оказанию медицинской помощи."На сегодняшний день мы постоянно с ним на связи - или я, или сотрудники моего аппарата, который взаимодействует с его аппаратом, и хотелось бы, чтобы этот гуманитарный мост продолжал действовать исключительно из основ милосердия гуманизма и не смог быть кем-либо политизирован", - подчеркнула уполномоченный.

https://ria.ru/20221205/naemnik-1836428116.html

https://ria.ru/20221204/okopy-1836165370.html

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татьяна москалькова, украина, россия