https://ria.ru/20221206/pivo-1836817606.html
Потенциал поставок российского пива в Китай достиг 50 миллионов долларов
Потенциал поставок российского пива в Китай достиг 50 миллионов долларов - РИА Новости, 07.12.2022
Потенциал поставок российского пива в Китай достиг 50 миллионов долларов
Россия по итогам 2021 года стала седьмым экспортером пива в Китай, отгрузив продукции на 26,4 миллиона долларов, потенциал поставок оценивается на уровне 50... РИА Новости, 07.12.2022
2022-12-06T22:38
2022-12-06T22:38
2022-12-07T11:15
экономика
китай
россия
германия
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
россия-китай: главное
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Россия по итогам 2021 года стала седьмым экспортером пива в Китай, отгрузив продукции на 26,4 миллиона долларов, потенциал поставок оценивается на уровне 50 миллионов долларов, говорится в материалах Федерального центра развития экспорта продукции агропромышленного комплекса (ФГБУ "Агроэкспорт") при Минсельхозе."Расчетный объем потенциала поставок пива из России в Китай оценивается на уровне 50 миллионов долларов", - говорится в сообщении.Согласно данным "Агроэкспорта", на протяжении 2017–2021 годов лидерами по экспорту пива на рынок Китая в стоимостном выражении были Германия (20,6%), Бельгия (16,7%) и Мексика (11,3%). В свою очередь Россия в 2021 году стала седьмым по величине экспортером пива в Китай в стоимостном выражении, отгрузив продукции на 26,4 миллиона долларов.В натуральном выражении в структуре импорта пива Китаем в прошлом году лидирующие позиции занимали Германия (32,8%), Бельгия (9,7%) и Мексика (8,4%). "Россия расположилась на пятом месте с показателем 36,3 тысячи тонн по итогам 2021 года, что соответствует доле импорта в 6,8%. При этом еще в 2017 году поставки из России составляли 19,4 тысячи тонн, однако в последующие годы выросли до 34 тысячи тонн", - отмечается в материалах.Но в целом импортная продукция занимает лишь около 1% китайского рынка пива: например, в 2021 году импорт пива Китаем составил 529,8 тысячи тонн на сумму 710,5 миллиона долларов, что стало минимальным показателем за последние пять лет в натуральном выражении. А пик импорта был зафиксирован в 2018 году, когда было ввезено 826,1 тысячи тонн продукции на 904,4 миллиона.Эксперты отмечают, что потребление пива в Китае на протяжении последних лет находилось на уровне 44–46 миллиона тонн - за исключением 2020 года, когда оно снизилось до 42,23 миллиона тонн ввиду закрытия предприятий общественного питания. Тогда несколько смягчить снижение позволил рост продаж в розничном канале и канале электронной торговли. Но уже в 2021 году потребление, как и производство, продемонстрировало положительную динамику, прибавив 5,2% в годовом выражении.
https://ria.ru/20221129/pivo-1834918720.html
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экономика, китай, россия, германия, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
Экономика, Китай, Россия, Германия, Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России), Россия-Китай: Главное
22:38 06.12.2022 (обновлено: 11:15 07.12.2022)
Потенциал поставок российского пива в Китай достиг 50 миллионов долларов
"Агроэкспорт": потенциал поставок российского пива в Китай достиг 50 миллионов долларов
МОСКВА, 6 дек - РИА Новости.
Россия по итогам 2021 года стала седьмым экспортером пива в Китай, отгрузив продукции на 26,4 миллиона долларов, потенциал поставок оценивается на уровне 50 миллионов долларов, говорится
в материалах Федерального центра развития экспорта продукции агропромышленного комплекса (ФГБУ "Агроэкспорт") при Минсельхозе.
"Расчетный объем потенциала поставок пива из России в Китай оценивается на уровне 50 миллионов долларов", - говорится в сообщении.
Согласно данным "Агроэкспорта", на протяжении 2017–2021 годов лидерами по экспорту пива на рынок Китая в стоимостном выражении были Германия
(20,6%), Бельгия
(16,7%) и Мексика
(11,3%). В свою очередь Россия в 2021 году стала седьмым по величине экспортером пива в Китай в стоимостном выражении, отгрузив продукции на 26,4 миллиона долларов.
В натуральном выражении в структуре импорта пива Китаем в прошлом году лидирующие позиции занимали Германия (32,8%), Бельгия (9,7%) и Мексика (8,4%). "Россия расположилась на пятом месте с показателем 36,3 тысячи тонн по итогам 2021 года, что соответствует доле импорта в 6,8%. При этом еще в 2017 году поставки из России составляли 19,4 тысячи тонн, однако в последующие годы выросли до 34 тысячи тонн", - отмечается в материалах.
Но в целом импортная продукция занимает лишь около 1% китайского рынка пива: например, в 2021 году импорт пива Китаем составил 529,8 тысячи тонн на сумму 710,5 миллиона долларов, что стало минимальным показателем за последние пять лет в натуральном выражении. А пик импорта был зафиксирован в 2018 году, когда было ввезено 826,1 тысячи тонн продукции на 904,4 миллиона.
Эксперты отмечают, что потребление пива в Китае на протяжении последних лет находилось на уровне 44–46 миллиона тонн - за исключением 2020 года, когда оно снизилось до 42,23 миллиона тонн ввиду закрытия предприятий общественного питания. Тогда несколько смягчить снижение позволил рост продаж в розничном канале и канале электронной торговли. Но уже в 2021 году потребление, как и производство, продемонстрировало положительную динамику, прибавив 5,2% в годовом выражении.