https://ria.ru/20221206/piramidy-1836688333.html
В Египте изучают возможность оплаты билетов на пирамиды Гизы рублями
В Египте изучают возможность оплаты билетов на пирамиды Гизы рублями - РИА Новости, 06.12.2022
В Египте изучают возможность оплаты билетов на пирамиды Гизы рублями
Туристы из России скоро смогут оплачивать билеты для посещения пирамид Гизы рублями, сообщила РИА Новости глава комитета по туризму парламента Египта Нора Али. РИА Новости, 06.12.2022
2022-12-06T15:15
2022-12-06T15:15
2022-12-06T15:26
туризм
новости - туризм
египет
гиза
туризм
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151738/06/1517380611_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_95f12ac60038f48fe75c890829d8a4dd.jpg
КАИР, 6 дек - РИА Новости. Туристы из России скоро смогут оплачивать билеты для посещения пирамид Гизы рублями, сообщила РИА Новости глава комитета по туризму парламента Египта Нора Али."Данный вопрос сейчас действительно изучается, в ближайшее время будут предприняты меры по его реализации", - заявила Али в ответ на вопрос о возможности оплаты билетов рублями.Ранее комитет составил список рекомендаций по устранению "негативных явлений" в районе пирамид, в частности, предложив правительству ввести оплату билетов на посещение пирамид в Гизе иностранной валютой.На данный момент вход на территорию пирамид Гизы для египтян обойдется в 60 египетских фунтов (2,5 доллара), для иностранцев - в 240 фунтов (почти 10 долларов), сумму можно оплатить наличными или кредитной картой. За вход внутрь каждой пирамиды придется заплатить дополнительно, также можно приобрести билет за 600 фунтов (25 долларов), позволяющий войти внутрь пирамиды Хеопса.
https://ria.ru/20221005/egipet-1821627170.html
египет
гиза
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151738/06/1517380611_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_ad5a826039ad8300ad7baef4b00e59c6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, египет, гиза, туризм, россия
Туризм, Новости - Туризм, Египет, Гиза, Туризм, Россия
15:15 06.12.2022 (обновлено: 15:26 06.12.2022)
В Египте изучают возможность оплаты билетов на пирамиды Гизы рублями
Парламент Египта изучает возможность оплаты билетов на пирамиды Гизы рублями
КАИР, 6 дек - РИА Новости. Туристы из России скоро смогут оплачивать билеты для посещения пирамид Гизы рублями, сообщила РИА Новости глава комитета по туризму парламента Египта Нора Али.
"Данный вопрос сейчас действительно изучается, в ближайшее время будут предприняты меры по его реализации", - заявила Али в ответ на вопрос о возможности оплаты билетов рублями.
Ранее комитет составил список рекомендаций по устранению "негативных явлений" в районе пирамид, в частности, предложив правительству ввести оплату билетов на посещение пирамид в Гизе иностранной валютой.
На данный момент вход на территорию пирамид Гизы для египтян обойдется в 60 египетских фунтов (2,5 доллара), для иностранцев - в 240 фунтов (почти 10 долларов), сумму можно оплатить наличными или кредитной картой. За вход внутрь каждой пирамиды придется заплатить дополнительно, также можно приобрести билет за 600 фунтов (25 долларов), позволяющий войти внутрь пирамиды Хеопса.