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Песков: никакого стоп-листа во время общения Путина с правозащитниками нет - РИА Новости, 06.12.2022
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Песков: никакого стоп-листа во время общения Путина с правозащитниками нет
Песков: никакого стоп-листа во время общения Путина с правозащитниками нет - РИА Новости, 06.12.2022
Песков: никакого стоп-листа во время общения Путина с правозащитниками нет
Никакого стоп-листа по вопросам президенту России Владимиру Путину от правозащитников быть не может, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. РИА Новости, 06.12.2022
2022-12-06T22:05
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дмитрий песков
владимир путин
россия
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Никакого стоп-листа по вопросам президенту России Владимиру Путину от правозащитников быть не может, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.Путин завтра встретится с членами СПЧ."Никакого стоп-листа не может быть. Люди там волевые, проявили себя в своих областях, которые не будут смотреть стоп-лист и выполнять", - сказал он журналистам.
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дмитрий песков, владимир путин, россия
Дмитрий Песков, Владимир Путин, Россия
22:05 06.12.2022 (обновлено: 22:17 06.12.2022)
 
Песков: никакого стоп-листа во время общения Путина с правозащитниками нет

Песков: никакого стоп-листа во время общения Путина с правозащитниками нет и быть не может

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 06.12.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Никакого стоп-листа по вопросам президенту России Владимиру Путину от правозащитников быть не может, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Путин завтра встретится с членами СПЧ.
"Никакого стоп-листа не может быть. Люди там волевые, проявили себя в своих областях, которые не будут смотреть стоп-лист и выполнять", - сказал он журналистам.
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