https://ria.ru/20221206/peskov-1836814453.html

Песков: никакого стоп-листа во время общения Путина с правозащитниками нет

Песков: никакого стоп-листа во время общения Путина с правозащитниками нет - РИА Новости, 06.12.2022

Песков: никакого стоп-листа во время общения Путина с правозащитниками нет

Никакого стоп-листа по вопросам президенту России Владимиру Путину от правозащитников быть не может, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. РИА Новости, 06.12.2022

2022-12-06T22:05

2022-12-06T22:05

2022-12-06T22:17

дмитрий песков

владимир путин

россия

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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Никакого стоп-листа по вопросам президенту России Владимиру Путину от правозащитников быть не может, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.Путин завтра встретится с членами СПЧ."Никакого стоп-листа не может быть. Люди там волевые, проявили себя в своих областях, которые не будут смотреть стоп-лист и выполнять", - сказал он журналистам.

https://ria.ru/20221206/putin-1836625706.html

россия

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Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

дмитрий песков, владимир путин, россия