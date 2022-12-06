https://ria.ru/20221206/peskov-1836814453.html
Песков: никакого стоп-листа во время общения Путина с правозащитниками нет
Песков: никакого стоп-листа во время общения Путина с правозащитниками нет - РИА Новости, 06.12.2022
Песков: никакого стоп-листа во время общения Путина с правозащитниками нет
Никакого стоп-листа по вопросам президенту России Владимиру Путину от правозащитников быть не может, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. РИА Новости, 06.12.2022
2022-12-06T22:05
2022-12-06T22:05
2022-12-06T22:17
дмитрий песков
владимир путин
россия
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Никакого стоп-листа по вопросам президенту России Владимиру Путину от правозащитников быть не может, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.Путин завтра встретится с членами СПЧ."Никакого стоп-листа не может быть. Люди там волевые, проявили себя в своих областях, которые не будут смотреть стоп-лист и выполнять", - сказал он журналистам.
https://ria.ru/20221206/putin-1836625706.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дмитрий песков, владимир путин, россия
Дмитрий Песков, Владимир Путин, Россия
22:05 06.12.2022 (обновлено: 22:17 06.12.2022)
Песков: никакого стоп-листа во время общения Путина с правозащитниками нет
Песков: никакого стоп-листа во время общения Путина с правозащитниками нет и быть не может