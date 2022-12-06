https://ria.ru/20221206/peregovory-1836623310.html
В Кремле заявили, что не видят перспектив переговоров по Украине
В Кремле заявили, что не видят перспектив переговоров по Украине - РИА Новости, 06.12.2022
В Кремле заявили, что не видят перспектив переговоров по Украине
Россия согласна с заявлениями госсекретаря США Энтони Блинкена по Украине, что итогом разрешения ситуации должен стать справедливый и долгосрочный мир, заявил... РИА Новости, 06.12.2022
2022-12-06T12:42
2022-12-06T12:42
2022-12-06T13:02
в мире
украина
россия
дмитрий песков
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/03/1776362291_0:0:3130:1761_1920x0_80_0_0_ab2209a3904e7a0a7896e145fd53d7b7.jpg
МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Россия согласна с заявлениями госсекретаря США Энтони Блинкена по Украине, что итогом разрешения ситуации должен стать справедливый и долгосрочный мир, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."То, что итогом происходящего должен стать справедливый, долгосрочный мир, - с этим можно согласиться. Но что касается перспектив каких-то переговоров, то мы их не видим в настоящий момент. Мы неоднократно об этом говорили", - сказал Песков журналистам.
https://ria.ru/20221206/zaes-1836615468.html
украина
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/03/1776362291_75:0:2806:2048_1920x0_80_0_0_4a59464580ea56ba2a4ab5014a5266c3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, россия, дмитрий песков
В мире, Украина, Россия, Дмитрий Песков
12:42 06.12.2022 (обновлено: 13:02 06.12.2022)
В Кремле заявили, что не видят перспектив переговоров по Украине
Песков заявил, что в Кремле сейчас не видят перспектив переговоров по Украине