https://ria.ru/20221206/peregovory-1836623310.html

В Кремле заявили, что не видят перспектив переговоров по Украине

В Кремле заявили, что не видят перспектив переговоров по Украине - РИА Новости, 06.12.2022

В Кремле заявили, что не видят перспектив переговоров по Украине

Россия согласна с заявлениями госсекретаря США Энтони Блинкена по Украине, что итогом разрешения ситуации должен стать справедливый и долгосрочный мир, заявил... РИА Новости, 06.12.2022

2022-12-06T12:42

2022-12-06T12:42

2022-12-06T13:02

в мире

украина

россия

дмитрий песков

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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Россия согласна с заявлениями госсекретаря США Энтони Блинкена по Украине, что итогом разрешения ситуации должен стать справедливый и долгосрочный мир, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."То, что итогом происходящего должен стать справедливый, долгосрочный мир, - с этим можно согласиться. Но что касается перспектив каких-то переговоров, то мы их не видим в настоящий момент. Мы неоднократно об этом говорили", - сказал Песков журналистам.

https://ria.ru/20221206/zaes-1836615468.html

украина

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Екатерина Зайцева

в мире, украина, россия, дмитрий песков