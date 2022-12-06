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В Кремле заявили, что не видят перспектив переговоров по Украине - РИА Новости, 06.12.2022
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В Кремле заявили, что не видят перспектив переговоров по Украине
В Кремле заявили, что не видят перспектив переговоров по Украине - РИА Новости, 06.12.2022
В Кремле заявили, что не видят перспектив переговоров по Украине
Россия согласна с заявлениями госсекретаря США Энтони Блинкена по Украине, что итогом разрешения ситуации должен стать справедливый и долгосрочный мир, заявил... РИА Новости, 06.12.2022
2022-12-06T12:42
2022-12-06T13:02
в мире
украина
россия
дмитрий песков
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Россия согласна с заявлениями госсекретаря США Энтони Блинкена по Украине, что итогом разрешения ситуации должен стать справедливый и долгосрочный мир, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."То, что итогом происходящего должен стать справедливый, долгосрочный мир, - с этим можно согласиться. Но что касается перспектив каких-то переговоров, то мы их не видим в настоящий момент. Мы неоднократно об этом говорили", - сказал Песков журналистам.
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в мире, украина, россия, дмитрий песков
В мире, Украина, Россия, Дмитрий Песков
12:42 06.12.2022 (обновлено: 13:02 06.12.2022)
 
В Кремле заявили, что не видят перспектив переговоров по Украине

Песков заявил, что в Кремле сейчас не видят перспектив переговоров по Украине

© РИА Новости / БелТА / Перейти в медиабанкФлажки на столе, за которым пройдут российско-украинские переговоры
Флажки на столе, за которым пройдут российско-украинские переговоры - РИА Новости, 1920, 06.12.2022
© РИА Новости / БелТА
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Флажки на столе, за которым пройдут российско-украинские переговоры. Архивное фото
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Россия согласна с заявлениями госсекретаря США Энтони Блинкена по Украине, что итогом разрешения ситуации должен стать справедливый и долгосрочный мир, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"То, что итогом происходящего должен стать справедливый, долгосрочный мир, - с этим можно согласиться. Но что касается перспектив каких-то переговоров, то мы их не видим в настоящий момент. Мы неоднократно об этом говорили", - сказал Песков журналистам.
Сотрудники у 6-го энергоблока Запорожской атомной электростанции - РИА Новости, 1920, 06.12.2022
12:22Специальная военная операция на Украине
МИД заявил о позитивной динамике в переговорах по зоне безопасности ЗАЭС
 
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