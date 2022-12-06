https://ria.ru/20221206/perechen-1836799482.html

В России утвердили список психиатрических противопоказаний к опасной работе

В России утвердили список психиатрических противопоказаний к опасной работе - РИА Новости, 06.12.2022

В России утвердили список психиатрических противопоказаний к опасной работе

Глава кабмина РФ Михаил Мишустин утвердил перечень медицинских психиатрических противопоказаний для осуществления деятельности, связанной с повышенной... РИА Новости, 06.12.2022

2022-12-06T20:38

2022-12-06T20:38

2022-12-06T21:49

общество

михаил мишустин

россия

здоровье - общество

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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Глава кабмина РФ Михаил Мишустин утвердил перечень медицинских психиатрических противопоказаний для осуществления деятельности, связанной с повышенной опасностью, распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации."Утвердить прилагаемый перечень медицинских психиатрических противопоказаний для осуществления отдельных видов профессиональной деятельности и деятельности, связанной с источником повышенной опасности: органические... расстройства, шизофрения... расстройства настроения... невротические, связанные со стрессом и соматофорные расстройства... расстройства личности и поведения в зрелом возрасте, умственная отсталость, общие расстройства психологического развития", - говорится в тексте распоряжения.Как пояснили журналистам в пресс-службе Минздрава России, распоряжение закрепляет перечень медицинских психиатрических противопоказаний для осуществления отдельных видов деятельности, связанной с источником повышенной опасности, в соответствии с требованиями статьи 220 Трудового Кодекса."Указанные психические расстройства и расстройства поведения считаются противопоказаниями в случаях, если они являются хроническими и затяжными с тяжелыми стойкими или часто обостряющимися болезненными проявлениями", - уточнили в министерстве.В пресс-службе также отметили, что в соответствии с приказом Минздрава РФ освидетельствование работника проводится только в случае выданного работодателем направления и с учетом заключений, выданных после обязательных предварительных и периодических медосмотров.

https://ria.ru/20221206/zarplata-1836750591.html

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Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

общество, михаил мишустин, россия, здоровье - общество