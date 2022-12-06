https://ria.ru/20221206/perechen-1836799482.html
В России утвердили список психиатрических противопоказаний к опасной работе
В России утвердили список психиатрических противопоказаний к опасной работе - РИА Новости, 06.12.2022
В России утвердили список психиатрических противопоказаний к опасной работе
Глава кабмина РФ Михаил Мишустин утвердил перечень медицинских психиатрических противопоказаний для осуществления деятельности, связанной с повышенной... РИА Новости, 06.12.2022
2022-12-06T20:38
2022-12-06T20:38
2022-12-06T21:49
общество
михаил мишустин
россия
здоровье - общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/16/1818684682_595:225:2859:1499_1920x0_80_0_0_06c6f6f0a504e364490438c8746832d6.jpg
МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Глава кабмина РФ Михаил Мишустин утвердил перечень медицинских психиатрических противопоказаний для осуществления деятельности, связанной с повышенной опасностью, распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации."Утвердить прилагаемый перечень медицинских психиатрических противопоказаний для осуществления отдельных видов профессиональной деятельности и деятельности, связанной с источником повышенной опасности: органические... расстройства, шизофрения... расстройства настроения... невротические, связанные со стрессом и соматофорные расстройства... расстройства личности и поведения в зрелом возрасте, умственная отсталость, общие расстройства психологического развития", - говорится в тексте распоряжения.Как пояснили журналистам в пресс-службе Минздрава России, распоряжение закрепляет перечень медицинских психиатрических противопоказаний для осуществления отдельных видов деятельности, связанной с источником повышенной опасности, в соответствии с требованиями статьи 220 Трудового Кодекса."Указанные психические расстройства и расстройства поведения считаются противопоказаниями в случаях, если они являются хроническими и затяжными с тяжелыми стойкими или часто обостряющимися болезненными проявлениями", - уточнили в министерстве.В пресс-службе также отметили, что в соответствии с приказом Минздрава РФ освидетельствование работника проводится только в случае выданного работодателем направления и с учетом заключений, выданных после обязательных предварительных и периодических медосмотров.
https://ria.ru/20221206/zarplata-1836750591.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/16/1818684682_496:221:2866:1999_1920x0_80_0_0_6b7e93c5b4536ff91b9dc62490a5bb26.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, михаил мишустин, россия, здоровье - общество
Общество, Михаил Мишустин, Россия, Здоровье - Общество
20:38 06.12.2022 (обновлено: 21:49 06.12.2022)
В России утвердили список психиатрических противопоказаний к опасной работе
Мишустин утвердил перечень психиатрических противопоказаний к работе повышенной опасности
МОСКВА, 6 дек - РИА Новости.
Глава кабмина РФ Михаил Мишустин утвердил перечень медицинских психиатрических противопоказаний для осуществления деятельности, связанной с повышенной опасностью, распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале
правовой информации.
"Утвердить прилагаемый перечень медицинских психиатрических противопоказаний для осуществления отдельных видов профессиональной деятельности и деятельности, связанной с источником повышенной опасности: органические... расстройства, шизофрения... расстройства настроения... невротические, связанные со стрессом и соматофорные расстройства... расстройства личности и поведения в зрелом возрасте, умственная отсталость, общие расстройства психологического развития", - говорится в тексте распоряжения.
Как пояснили журналистам в пресс-службе Минздрава России, распоряжение закрепляет перечень медицинских психиатрических противопоказаний для осуществления отдельных видов деятельности, связанной с источником повышенной опасности, в соответствии с требованиями статьи 220 Трудового Кодекса.
"Указанные психические расстройства и расстройства поведения считаются противопоказаниями в случаях, если они являются хроническими и затяжными с тяжелыми стойкими или часто обостряющимися болезненными проявлениями", - уточнили в министерстве.
В пресс-службе также отметили, что в соответствии с приказом Минздрава РФ освидетельствование работника проводится только в случае выданного работодателем направления и с учетом заключений, выданных после обязательных предварительных и периодических медосмотров.