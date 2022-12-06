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В России утвердили список психиатрических противопоказаний к опасной работе - РИА Новости, 06.12.2022
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В России утвердили список психиатрических противопоказаний к опасной работе
В России утвердили список психиатрических противопоказаний к опасной работе - РИА Новости, 06.12.2022
В России утвердили список психиатрических противопоказаний к опасной работе
Глава кабмина РФ Михаил Мишустин утвердил перечень медицинских психиатрических противопоказаний для осуществления деятельности, связанной с повышенной... РИА Новости, 06.12.2022
2022-12-06T20:38
2022-12-06T21:49
общество
михаил мишустин
россия
здоровье - общество
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Глава кабмина РФ Михаил Мишустин утвердил перечень медицинских психиатрических противопоказаний для осуществления деятельности, связанной с повышенной опасностью, распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации."Утвердить прилагаемый перечень медицинских психиатрических противопоказаний для осуществления отдельных видов профессиональной деятельности и деятельности, связанной с источником повышенной опасности: органические... расстройства, шизофрения... расстройства настроения... невротические, связанные со стрессом и соматофорные расстройства... расстройства личности и поведения в зрелом возрасте, умственная отсталость, общие расстройства психологического развития", - говорится в тексте распоряжения.Как пояснили журналистам в пресс-службе Минздрава России, распоряжение закрепляет перечень медицинских психиатрических противопоказаний для осуществления отдельных видов деятельности, связанной с источником повышенной опасности, в соответствии с требованиями статьи 220 Трудового Кодекса."Указанные психические расстройства и расстройства поведения считаются противопоказаниями в случаях, если они являются хроническими и затяжными с тяжелыми стойкими или часто обостряющимися болезненными проявлениями", - уточнили в министерстве.В пресс-службе также отметили, что в соответствии с приказом Минздрава РФ освидетельствование работника проводится только в случае выданного работодателем направления и с учетом заключений, выданных после обязательных предварительных и периодических медосмотров.
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общество, михаил мишустин, россия, здоровье - общество
Общество, Михаил Мишустин, Россия, Здоровье - Общество
20:38 06.12.2022 (обновлено: 21:49 06.12.2022)
 
В России утвердили список психиатрических противопоказаний к опасной работе

Мишустин утвердил перечень психиатрических противопоказаний к работе повышенной опасности

© РИА Новости / Наталья СеливерстоваДом правительства РФ
Дом правительства РФ - РИА Новости, 1920, 06.12.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Дом правительства РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Глава кабмина РФ Михаил Мишустин утвердил перечень медицинских психиатрических противопоказаний для осуществления деятельности, связанной с повышенной опасностью, распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
"Утвердить прилагаемый перечень медицинских психиатрических противопоказаний для осуществления отдельных видов профессиональной деятельности и деятельности, связанной с источником повышенной опасности: органические... расстройства, шизофрения... расстройства настроения... невротические, связанные со стрессом и соматофорные расстройства... расстройства личности и поведения в зрелом возрасте, умственная отсталость, общие расстройства психологического развития", - говорится в тексте распоряжения.
Как пояснили журналистам в пресс-службе Минздрава России, распоряжение закрепляет перечень медицинских психиатрических противопоказаний для осуществления отдельных видов деятельности, связанной с источником повышенной опасности, в соответствии с требованиями статьи 220 Трудового Кодекса.
"Указанные психические расстройства и расстройства поведения считаются противопоказаниями в случаях, если они являются хроническими и затяжными с тяжелыми стойкими или часто обостряющимися болезненными проявлениями", - уточнили в министерстве.
В пресс-службе также отметили, что в соответствии с приказом Минздрава РФ освидетельствование работника проводится только в случае выданного работодателем направления и с учетом заключений, выданных после обязательных предварительных и периодических медосмотров.
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ОбществоМихаил МишустинРоссияЗдоровье - Общество
 
 
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