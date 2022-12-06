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В Госдуму внесли проект о тринадцатой пенсии - РИА Новости, 06.12.2022
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В Госдуму внесли проект о тринадцатой пенсии
В Госдуму внесли проект о тринадцатой пенсии - РИА Новости, 06.12.2022
В Госдуму внесли проект о тринадцатой пенсии
"Справедливая Россия — За правду" внесла в Госдуму законопроект, которым предлагается выплачивать пенсионерам дополнительную страховую пенсию по старости в... РИА Новости, 06.12.2022
2022-12-06T17:40
2022-12-06T17:59
общество
александр сафонов
россия
госдума рф
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МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. "Справедливая Россия — За правду" внесла в Госдуму законопроект, которым предлагается выплачивать пенсионерам дополнительную страховую пенсию по старости в декабре, соответствующий законопроект размещен в думской электронной базе.В заключении правительства России на законопроект сообщается, что кабмин не поддерживает данную инициативу. Выплату 13-й пенсии в России считают невозможной и опрошенные РИА Новости эксперты - экс-заместитель министра здравоохранения и социального развития РФ, проректор Финансового университета при правительстве России Александр Сафонов и старший научный сотрудник Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Виктор Ляшок."Согласно предложенному законопроекту, каждому пенсионеру, которому назначена страховая пенсия по старости, раз в год в декабре месяце будет выплачиваться дополнительная страховая пенсия по старости (так называемая "тринадцатая пенсия")", — сообщается в пояснительной записке к внесенному в Госдуму проекту.Проектом также предлагается снизить до 70 лет возраст, необходимый для установления двукратного увеличения фиксированной выплаты к страховой пенсии."Предложенные поправки предусматривают также двукратное увеличение фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости лицам, достигшим возраста 70 лет (а не 80 лет – как в действующей редакции закона)", — уточняется в пояснительной записке.Согласно пояснительной записке к проекту, данные меры будут способствовать восстановлению социальной справедливости.Как сказано в финансово-экономическом обосновании, в случае принятия законопроекта на реализацию норм потребуется 654 миллиарда 846 миллионов 997 тысяч рублей."Число пенсионеров, получающих пенсию по старости, составляет 35 миллионов 357 тысяч человек, при этом средняя пенсия по старости составляет 18 521 рублей. Таким образом, реализация законопроекта в части выплаты "тринадцатой пенсии" потребует порядка 654 миллиарда 846 миллионов 997 тысяч рублей", - сказано в документе.Согласно документу, реализация положений законопроекта о двукратном увеличении фиксированной выплаты, которая по законодательству составляет 6044 тысячи рублей, к страховой пенсии по старости лицам, достигшим возраста 70 лет, сейчас такую доплату получают пенсионеры старше 80 лет, потребует дополнительных расходов в размере порядка 53 миллиарда 947 миллионов рублей.
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общество, александр сафонов, россия, госдума рф
Общество, Александр Сафонов, Россия, Госдума РФ
17:40 06.12.2022 (обновлено: 17:59 06.12.2022)
 
В Госдуму внесли проект о тринадцатой пенсии

Эсеры внесли в Госдуму законопроект о выплате тринадцатой пенсии в декабре

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 06.12.2022
© РИА Новости / Мария Девахина
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Здание Государственной думы России. Архивное фото
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МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. "Справедливая Россия — За правду" внесла в Госдуму законопроект, которым предлагается выплачивать пенсионерам дополнительную страховую пенсию по старости в декабре, соответствующий законопроект размещен в думской электронной базе.
В заключении правительства России на законопроект сообщается, что кабмин не поддерживает данную инициативу. Выплату 13-й пенсии в России считают невозможной и опрошенные РИА Новости эксперты - экс-заместитель министра здравоохранения и социального развития РФ, проректор Финансового университета при правительстве России Александр Сафонов и старший научный сотрудник Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Виктор Ляшок.
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"Согласно предложенному законопроекту, каждому пенсионеру, которому назначена страховая пенсия по старости, раз в год в декабре месяце будет выплачиваться дополнительная страховая пенсия по старости (так называемая "тринадцатая пенсия")", — сообщается в пояснительной записке к внесенному в Госдуму проекту.
Проектом также предлагается снизить до 70 лет возраст, необходимый для установления двукратного увеличения фиксированной выплаты к страховой пенсии.
"Предложенные поправки предусматривают также двукратное увеличение фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости лицам, достигшим возраста 70 лет (а не 80 лет – как в действующей редакции закона)", — уточняется в пояснительной записке.
Согласно пояснительной записке к проекту, данные меры будут способствовать восстановлению социальной справедливости.
Как сказано в финансово-экономическом обосновании, в случае принятия законопроекта на реализацию норм потребуется 654 миллиарда 846 миллионов 997 тысяч рублей.
"Число пенсионеров, получающих пенсию по старости, составляет 35 миллионов 357 тысяч человек, при этом средняя пенсия по старости составляет 18 521 рублей. Таким образом, реализация законопроекта в части выплаты "тринадцатой пенсии" потребует порядка 654 миллиарда 846 миллионов 997 тысяч рублей", - сказано в документе.
Согласно документу, реализация положений законопроекта о двукратном увеличении фиксированной выплаты, которая по законодательству составляет 6044 тысячи рублей, к страховой пенсии по старости лицам, достигшим возраста 70 лет, сейчас такую доплату получают пенсионеры старше 80 лет, потребует дополнительных расходов в размере порядка 53 миллиарда 947 миллионов рублей.
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