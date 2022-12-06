https://ria.ru/20221206/pattinson-1836748972.html

Паттинсон сыграл в новом фильме режиссера "Паразитов"

Паттинсон сыграл в новом фильме режиссера "Паразитов" - РИА Новости, 06.12.2022

Паттинсон сыграл в новом фильме режиссера "Паразитов"

В Сети появился первый тизер фильма "Микки-17". Ролик опубликован на YouTube-канале Warner Bros. Pictures. РИА Новости, 06.12.2022

2022-12-06T18:02

2022-12-06T18:02

2022-12-06T18:02

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МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. В Сети появился первый тизер фильма "Микки-17". Ролик опубликован на YouTube-канале Warner Bros. Pictures.Снял картину Пон Чжун Хо. Он известен по комедийной драме "Паразиты". Лента получила четыре премии "Оскар" в 2020 году. Главная роль у звезды "Сумерек" и "Бэтмена" Роберта Паттинсона. Проект основан на романе "Микки-7" Эдварда Эштона. В нем рассказывается о колонизации ледяного мира Нифльхейм. Главный герой выполняет опасную миссию и выжить у него практически нет шансов. Поэтому раз за разом его клонируют. После шестой миссии персонаж возвращается на базу и обнаруживает своего двойника. В тизере Паттинсон изображен лежащим в футуристичной капсуле. Быть может, это сцена клонирования. Планируется, что премьера "Микки-17" состоится 29 марта 2024 года.

https://ria.ru/20221201/deniro-1835550724.html

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2022

Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, кино и сериалы, роберт паттинсон, знаменитости