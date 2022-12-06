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Паттинсон сыграл в новом фильме режиссера "Паразитов" - РИА Новости, 06.12.2022
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Культура
https://ria.ru/20221206/pattinson-1836748972.html
Паттинсон сыграл в новом фильме режиссера "Паразитов"
Паттинсон сыграл в новом фильме режиссера "Паразитов" - РИА Новости, 06.12.2022
Паттинсон сыграл в новом фильме режиссера "Паразитов"
В Сети появился первый тизер фильма "Микки-17". Ролик опубликован на YouTube-канале Warner Bros. Pictures. РИА Новости, 06.12.2022
2022-12-06T18:02
2022-12-06T18:02
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роберт паттинсон
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МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. В Сети появился первый тизер фильма "Микки-17". Ролик опубликован на YouTube-канале Warner Bros. Pictures.Снял картину Пон Чжун Хо. Он известен по комедийной драме "Паразиты". Лента получила четыре премии "Оскар" в 2020 году. Главная роль у звезды "Сумерек" и "Бэтмена" Роберта Паттинсона. Проект основан на романе "Микки-7" Эдварда Эштона. В нем рассказывается о колонизации ледяного мира Нифльхейм. Главный герой выполняет опасную миссию и выжить у него практически нет шансов. Поэтому раз за разом его клонируют. После шестой миссии персонаж возвращается на базу и обнаруживает своего двойника. В тизере Паттинсон изображен лежащим в футуристичной капсуле. Быть может, это сцена клонирования. Планируется, что премьера "Микки-17" состоится 29 марта 2024 года.
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новости культуры, кино и сериалы, роберт паттинсон, знаменитости
Культура, Новости культуры, Кино и сериалы, Роберт Паттинсон, Знаменитости
18:02 06.12.2022
 
Паттинсон сыграл в новом фильме режиссера "Паразитов"

Вышел тизер фильма "Микки-17" с Паттинсоном режиссера "Паразитов" Пон Чжун Хо

Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. В Сети появился первый тизер фильма "Микки-17". Ролик опубликован на YouTube-канале Warner Bros. Pictures.
Снял картину Пон Чжун Хо. Он известен по комедийной драме "Паразиты". Лента получила четыре премии "Оскар" в 2020 году.
Главная роль у звезды "Сумерек" и "Бэтмена" Роберта Паттинсона.
Проект основан на романе "Микки-7" Эдварда Эштона. В нем рассказывается о колонизации ледяного мира Нифльхейм. Главный герой выполняет опасную миссию и выжить у него практически нет шансов. Поэтому раз за разом его клонируют. После шестой миссии персонаж возвращается на базу и обнаруживает своего двойника.
В тизере Паттинсон изображен лежащим в футуристичной капсуле. Быть может, это сцена клонирования.
Планируется, что премьера "Микки-17" состоится 29 марта 2024 года.
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КультураНовости культурыКино и сериалыРоберт ПаттинсонЗнаменитости
 
 
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