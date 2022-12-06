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Почти 150 пассажиров не могут улететь из Томска в Сочи - РИА Новости, 06.12.2022
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Туризм
https://ria.ru/20221206/passazhiry-1836609902.html
Почти 150 пассажиров не могут улететь из Томска в Сочи
Почти 150 пассажиров не могут улететь из Томска в Сочи - РИА Новости, 06.12.2022
Почти 150 пассажиров не могут улететь из Томска в Сочи
Рейс авиакомпании Nordwind из Томска в Сочи перенесли почти на девять часов. По факту задержки проводится проверка, сообщает пресс-служба Западно-Сибирской... РИА Новости, 06.12.2022
2022-12-06T12:24
2022-12-06T12:24
туризм
томск
сочи
западно-сибирская транспортная прокуратура
аэропорт
nordwind airlines
новости - туризм
туризм
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МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Рейс авиакомпании Nordwind из Томска в Сочи перенесли почти на девять часов. По факту задержки проводится проверка, сообщает пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры."В соответствии с расписанием вылет воздушного судна предполагался сегодня в 10:40 (06:40 мск), однако по инициативе авиакомпании предварительно перенесен на 19:00 (15:00 мск)", — говорится в релизе.Уточняется, что в аэропорту Томска рейса ждут 144 пассажира, в том числе восемь детей.Причина задержки не называется. Проводится проверка.
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томск, сочи, западно-сибирская транспортная прокуратура, аэропорт, nordwind airlines, новости - туризм, туризм, пассажиры
Туризм, Томск, Сочи, Западно-Сибирская транспортная прокуратура, Аэропорт, Nordwind Airlines, Новости - Туризм, Туризм, пассажиры
12:24 06.12.2022
 
Почти 150 пассажиров не могут улететь из Томска в Сочи

Рейс Nordwind из Томска в Сочи перенесли на девять часов, 144 пассажира ждут в аэропорту

CC BY-SA 2.0 / Anna Zvereva / Самолет авиакомпании Nordwind Airlines
Самолет авиакомпании Nordwind Airlines - РИА Новости, 1920, 06.12.2022
CC BY-SA 2.0 / Anna Zvereva /
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МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Рейс авиакомпании Nordwind из Томска в Сочи перенесли почти на девять часов. По факту задержки проводится проверка, сообщает пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.
"В соответствии с расписанием вылет воздушного судна предполагался сегодня в 10:40 (06:40 мск), однако по инициативе авиакомпании предварительно перенесен на 19:00 (15:00 мск)", — говорится в релизе.
Уточняется, что в аэропорту Томска рейса ждут 144 пассажира, в том числе восемь детей.
Причина задержки не называется. Проводится проверка.
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ТуризмТомскСочиЗападно-Сибирская транспортная прокуратураАэропортNordwind AirlinesНовости - ТуризмТуризмпассажиры
 
 
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