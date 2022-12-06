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Почти 150 пассажиров не могут улететь из Томска в Сочи
Почти 150 пассажиров не могут улететь из Томска в Сочи - РИА Новости, 06.12.2022
Почти 150 пассажиров не могут улететь из Томска в Сочи
Рейс авиакомпании Nordwind из Томска в Сочи перенесли почти на девять часов. По факту задержки проводится проверка, сообщает пресс-служба Западно-Сибирской... РИА Новости, 06.12.2022
2022-12-06T12:24
2022-12-06T12:24
2022-12-06T12:24
туризм
томск
сочи
западно-сибирская транспортная прокуратура
аэропорт
nordwind airlines
новости - туризм
туризм
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МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Рейс авиакомпании Nordwind из Томска в Сочи перенесли почти на девять часов. По факту задержки проводится проверка, сообщает пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры."В соответствии с расписанием вылет воздушного судна предполагался сегодня в 10:40 (06:40 мск), однако по инициативе авиакомпании предварительно перенесен на 19:00 (15:00 мск)", — говорится в релизе.Уточняется, что в аэропорту Томска рейса ждут 144 пассажира, в том числе восемь детей.Причина задержки не называется. Проводится проверка.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
томск, сочи, западно-сибирская транспортная прокуратура, аэропорт, nordwind airlines, новости - туризм, туризм, пассажиры
Туризм, Томск, Сочи, Западно-Сибирская транспортная прокуратура, Аэропорт, Nordwind Airlines, Новости - Туризм, Туризм, пассажиры
Почти 150 пассажиров не могут улететь из Томска в Сочи
Рейс Nordwind из Томска в Сочи перенесли на девять часов, 144 пассажира ждут в аэропорту