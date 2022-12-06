https://ria.ru/20221206/passazhiry-1836609902.html

Почти 150 пассажиров не могут улететь из Томска в Сочи

Почти 150 пассажиров не могут улететь из Томска в Сочи - РИА Новости, 06.12.2022

Почти 150 пассажиров не могут улететь из Томска в Сочи

Рейс авиакомпании Nordwind из Томска в Сочи перенесли почти на девять часов. По факту задержки проводится проверка, сообщает пресс-служба Западно-Сибирской... РИА Новости, 06.12.2022

2022-12-06T12:24

2022-12-06T12:24

2022-12-06T12:24

туризм

томск

сочи

западно-сибирская транспортная прокуратура

аэропорт

nordwind airlines

новости - туризм

туризм

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МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Рейс авиакомпании Nordwind из Томска в Сочи перенесли почти на девять часов. По факту задержки проводится проверка, сообщает пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры."В соответствии с расписанием вылет воздушного судна предполагался сегодня в 10:40 (06:40 мск), однако по инициативе авиакомпании предварительно перенесен на 19:00 (15:00 мск)", — говорится в релизе.Уточняется, что в аэропорту Томска рейса ждут 144 пассажира, в том числе восемь детей.Причина задержки не называется. Проводится проверка.

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томск

сочи

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Ольга Кабанова

Ольга Кабанова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

томск, сочи, западно-сибирская транспортная прокуратура, аэропорт, nordwind airlines, новости - туризм, туризм, пассажиры