https://ria.ru/20221206/partnerstvo-1836703706.html

Новгородский губернатор заявил о намерении развивать партнерство с Индией

Новгородский губернатор заявил о намерении развивать партнерство с Индией - РИА Новости, 06.12.2022

Новгородский губернатор заявил о намерении развивать партнерство с Индией

Власти Новгородской области планируют сотрудничать с Индией в области фармацевтики, а также в сферах микроэлектроники, электротехники и биотехнологий, сообщила... РИА Новости, 06.12.2022

2022-12-06T15:48

2022-12-06T15:48

2022-12-06T18:47

новгородская область

россия

андрей никитин (политик)

денис алипов

индия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/06/1836706390_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_95a5a369353f375c7e57afad9b8f513b.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 дек – РИА Новости. Власти Новгородской области планируют сотрудничать с Индией в области фармацевтики, а также в сферах микроэлектроники, электротехники и биотехнологий, сообщила пресс-служба правительства региона.Делегация Новгородской области во главе с губернатором Андреем Никитиным в настоящее время находится в Индии с рабочим визитом. Так, в ходе встречи с послом РФ в Индии Денисом Алиповым и торговым представителем РФ в Индии Александром Рыбасом был представлен инвестиционный потенциал региона, также обсуждались перспективы сотрудничества. В рамках бизнес-миссии в Индию представители новгородских предприятий и правительства региона также встретились с членами Федерации индийских промышленников и предпринимателей, обсудив направления взаимовыгодных деловых связей."Благодаря тем программам поддержки, которые есть в России, благодаря нашему президенту, мы смогли за пять лет обеспечить более чем двукратный рост экспорта и практически двукратный рост промышленности. Растет экспорт в Индию. И, конечно, нам хотелось бы в результате того диалога, который у нас с вами есть, рассмотреть возможности взаимного промышленного развития в части микроэлектроники, биотехнологии, пищевой индустрии, электротехники и других сфер", - сказал Никитин, слова которого приводятся в сообщении.Как отметил новгородский губернатор, регион заинтересован в новых рынках сбыта продукции лесоперерабатывающего комплекса, а также в совместной работе в сфере фармацевтики и изучении возможности поставок промышленного оборудования. По оценке Никитина, потенциальных партнеров из Индии могут заинтересовать и проекты создания в регионе особой экономической зоны промышленно-производственного типа "Новгородская", а также центра "Интеллектуальная электроника – Валдай".Губернатор добавил, что индийских партнеров интересуют не только удобрения, которые производят предприятия области, но и радиоэлектроника, электротехника, трансформаторы, светодиоды. "Мы предлагаем также продукты питания, в том числе безглютеновые овсяные хлопья, а также протезы, бионику и так далее. И нам также интересно создать новые точки сбыта для нашего леса, для лесопереработчиков. В Индии нас интересует промышленное оборудование, совместная работа в области бионических протезов, крайне интересна фармацевтика", - отметил Никитин.Он пообещал, что областные власти будут "максимально помогать" связям российских и индийских бизнесменов."Наша область готова к контактам с Индией. Мы понимаем, что сотрудничество должно быть двусторонним, и, безусловно, нам также интересны компетенции и знания, наработки, которые здесь есть. Поэтому я буду только рад, если наши предприятия будут развиваться, в том числе создавая совместное производство за рубежом", - заключил губернатор Новгородской области.

https://ria.ru/20221201/indiya-1835591772.html

https://ria.ru/20221115/aeroflot-1831774794.html

новгородская область

россия

индия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

новгородская область, россия, андрей никитин (политик), денис алипов, индия