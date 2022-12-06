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Новгородский губернатор заявил о намерении развивать партнерство с Индией - РИА Новости, 06.12.2022
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Новгородский губернатор заявил о намерении развивать партнерство с Индией
Новгородский губернатор заявил о намерении развивать партнерство с Индией - РИА Новости, 06.12.2022
Новгородский губернатор заявил о намерении развивать партнерство с Индией
Власти Новгородской области планируют сотрудничать с Индией в области фармацевтики, а также в сферах микроэлектроники, электротехники и биотехнологий, сообщила... РИА Новости, 06.12.2022
2022-12-06T15:48
2022-12-06T18:47
новгородская область
россия
андрей никитин (политик)
денис алипов
индия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 дек – РИА Новости. Власти Новгородской области планируют сотрудничать с Индией в области фармацевтики, а также в сферах микроэлектроники, электротехники и биотехнологий, сообщила пресс-служба правительства региона.Делегация Новгородской области во главе с губернатором Андреем Никитиным в настоящее время находится в Индии с рабочим визитом. Так, в ходе встречи с послом РФ в Индии Денисом Алиповым и торговым представителем РФ в Индии Александром Рыбасом был представлен инвестиционный потенциал региона, также обсуждались перспективы сотрудничества. В рамках бизнес-миссии в Индию представители новгородских предприятий и правительства региона также встретились с членами Федерации индийских промышленников и предпринимателей, обсудив направления взаимовыгодных деловых связей."Благодаря тем программам поддержки, которые есть в России, благодаря нашему президенту, мы смогли за пять лет обеспечить более чем двукратный рост экспорта и практически двукратный рост промышленности. Растет экспорт в Индию. И, конечно, нам хотелось бы в результате того диалога, который у нас с вами есть, рассмотреть возможности взаимного промышленного развития в части микроэлектроники, биотехнологии, пищевой индустрии, электротехники и других сфер", - сказал Никитин, слова которого приводятся в сообщении.Как отметил новгородский губернатор, регион заинтересован в новых рынках сбыта продукции лесоперерабатывающего комплекса, а также в совместной работе в сфере фармацевтики и изучении возможности поставок промышленного оборудования. По оценке Никитина, потенциальных партнеров из Индии могут заинтересовать и проекты создания в регионе особой экономической зоны промышленно-производственного типа "Новгородская", а также центра "Интеллектуальная электроника – Валдай".Губернатор добавил, что индийских партнеров интересуют не только удобрения, которые производят предприятия области, но и радиоэлектроника, электротехника, трансформаторы, светодиоды. "Мы предлагаем также продукты питания, в том числе безглютеновые овсяные хлопья, а также протезы, бионику и так далее. И нам также интересно создать новые точки сбыта для нашего леса, для лесопереработчиков. В Индии нас интересует промышленное оборудование, совместная работа в области бионических протезов, крайне интересна фармацевтика", - отметил Никитин.Он пообещал, что областные власти будут "максимально помогать" связям российских и индийских бизнесменов."Наша область готова к контактам с Индией. Мы понимаем, что сотрудничество должно быть двусторонним, и, безусловно, нам также интересны компетенции и знания, наработки, которые здесь есть. Поэтому я буду только рад, если наши предприятия будут развиваться, в том числе создавая совместное производство за рубежом", - заключил губернатор Новгородской области.
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новгородская область, россия, андрей никитин (политик), денис алипов, индия
Новгородская область, Россия, Андрей Никитин (политик), Денис Алипов, Индия
15:48 06.12.2022 (обновлено: 18:47 06.12.2022)
 
Новгородский губернатор заявил о намерении развивать партнерство с Индией

Новгородская область будет сотрудничать с Индией в области фармацевтики и микроэлектроники

© Фото пресс-центр правительства Новгородской областиДелегация Новгородской области во главе с губернатором Андреем Никитиным во время рабочего визита в Индию
Делегация Новгородской области во главе с губернатором Андреем Никитиным во время рабочего визита в Индию
© Фото пресс-центр правительства Новгородской области
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 дек – РИА Новости. Власти Новгородской области планируют сотрудничать с Индией в области фармацевтики, а также в сферах микроэлектроники, электротехники и биотехнологий, сообщила пресс-служба правительства региона.
Делегация Новгородской области во главе с губернатором Андреем Никитиным в настоящее время находится в Индии с рабочим визитом. Так, в ходе встречи с послом РФ в Индии Денисом Алиповым и торговым представителем РФ в Индии Александром Рыбасом был представлен инвестиционный потенциал региона, также обсуждались перспективы сотрудничества. В рамках бизнес-миссии в Индию представители новгородских предприятий и правительства региона также встретились с членами Федерации индийских промышленников и предпринимателей, обсудив направления взаимовыгодных деловых связей.
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"Благодаря тем программам поддержки, которые есть в России, благодаря нашему президенту, мы смогли за пять лет обеспечить более чем двукратный рост экспорта и практически двукратный рост промышленности. Растет экспорт в Индию. И, конечно, нам хотелось бы в результате того диалога, который у нас с вами есть, рассмотреть возможности взаимного промышленного развития в части микроэлектроники, биотехнологии, пищевой индустрии, электротехники и других сфер", - сказал Никитин, слова которого приводятся в сообщении.
Как отметил новгородский губернатор, регион заинтересован в новых рынках сбыта продукции лесоперерабатывающего комплекса, а также в совместной работе в сфере фармацевтики и изучении возможности поставок промышленного оборудования. По оценке Никитина, потенциальных партнеров из Индии могут заинтересовать и проекты создания в регионе особой экономической зоны промышленно-производственного типа "Новгородская", а также центра "Интеллектуальная электроника – Валдай".
© Фото пресс-центр правительства Новгородской областиГубернатор Новгородской области Андрей Никитин на деловом мероприятии в Индии
Губернатор Новгородской области Андрей Никитин на деловом мероприятии в Индии
© Фото пресс-центр правительства Новгородской области
Губернатор Новгородской области Андрей Никитин на деловом мероприятии в Индии
Губернатор добавил, что индийских партнеров интересуют не только удобрения, которые производят предприятия области, но и радиоэлектроника, электротехника, трансформаторы, светодиоды. "Мы предлагаем также продукты питания, в том числе безглютеновые овсяные хлопья, а также протезы, бионику и так далее. И нам также интересно создать новые точки сбыта для нашего леса, для лесопереработчиков. В Индии нас интересует промышленное оборудование, совместная работа в области бионических протезов, крайне интересна фармацевтика", - отметил Никитин.
Он пообещал, что областные власти будут "максимально помогать" связям российских и индийских бизнесменов.
"Наша область готова к контактам с Индией. Мы понимаем, что сотрудничество должно быть двусторонним, и, безусловно, нам также интересны компетенции и знания, наработки, которые здесь есть. Поэтому я буду только рад, если наши предприятия будут развиваться, в том числе создавая совместное производство за рубежом", - заключил губернатор Новгородской области.
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