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Посольства Украины в Румынии и Дании получили подозрительные пакеты - РИА Новости, 06.12.2022
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Посольства Украины в Румынии и Дании получили подозрительные пакеты
Посольства Украины в Румынии и Дании получили подозрительные пакеты - РИА Новости, 06.12.2022
Посольства Украины в Румынии и Дании получили подозрительные пакеты
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что сегодня пакеты с подозрительным содержимым получили посольства страны в Дании и Румынии. РИА Новости, 06.12.2022
2022-12-06T15:39
2022-12-06T15:51
в мире
дмитрий кулеба
олег николенко
украина
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что сегодня пакеты с подозрительным содержимым получили посольства страны в Дании и Румынии.Ранее пресс-служба Румынской службы безопасности сообщила, что посольство Украины в Бухаресте сообщило о получении двух конвертов с подозрительным содержимым, их проверяют саперы."У нас новые случаи отправления в наши посольства опасных пакетов. Сегодня добавились наши посольства в Румынии и посольство Украины в Дании", - заявил Кулеба во время брифинга. Видео доступно на странице МИД Украины в одной из соцсетей.Представитель МИД Украины Олег Николенко в понедельник заявил, что украинским посольствам и консульствам в 12 странах мира поступила 21 "угроза".
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в мире, дмитрий кулеба, олег николенко, украина, румыния, дания
В мире, Дмитрий Кулеба, Олег Николенко, Украина, Румыния, Дания
15:39 06.12.2022 (обновлено: 15:51 06.12.2022)
 
Посольства Украины в Румынии и Дании получили подозрительные пакеты

Глава МИД Кулеба: посольства Украины в Румынии и Дании получили подозрительные пакеты

© AP Photo / Polfoto/Mogens FlindtПолицейские в Копенгагене
Полицейские в Копенгагене - РИА Новости, 1920, 06.12.2022
© AP Photo / Polfoto/Mogens Flindt
Полицейские в Копенгагене. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что сегодня пакеты с подозрительным содержимым получили посольства страны в Дании и Румынии.
Ранее пресс-служба Румынской службы безопасности сообщила, что посольство Украины в Бухаресте сообщило о получении двух конвертов с подозрительным содержимым, их проверяют саперы.
"У нас новые случаи отправления в наши посольства опасных пакетов. Сегодня добавились наши посольства в Румынии и посольство Украины в Дании", - заявил Кулеба во время брифинга. Видео доступно на странице МИД Украины в одной из соцсетей.
Представитель МИД Украины Олег Николенко в понедельник заявил, что украинским посольствам и консульствам в 12 странах мира поступила 21 "угроза".
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 01.12.2022
1 декабря, 23:51
Три посольства Украины за рубежом получили письма с угрозами, заявил Кулеба
 
В миреДмитрий КулебаОлег НиколенкоУкраинаРумынияДания
 
 
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