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Посольства Украины в Румынии и Дании получили подозрительные пакеты

Посольства Украины в Румынии и Дании получили подозрительные пакеты - РИА Новости, 06.12.2022

Посольства Украины в Румынии и Дании получили подозрительные пакеты

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что сегодня пакеты с подозрительным содержимым получили посольства страны в Дании и Румынии. РИА Новости, 06.12.2022

2022-12-06T15:39

2022-12-06T15:39

2022-12-06T15:51

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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что сегодня пакеты с подозрительным содержимым получили посольства страны в Дании и Румынии.Ранее пресс-служба Румынской службы безопасности сообщила, что посольство Украины в Бухаресте сообщило о получении двух конвертов с подозрительным содержимым, их проверяют саперы."У нас новые случаи отправления в наши посольства опасных пакетов. Сегодня добавились наши посольства в Румынии и посольство Украины в Дании", - заявил Кулеба во время брифинга. Видео доступно на странице МИД Украины в одной из соцсетей.Представитель МИД Украины Олег Николенко в понедельник заявил, что украинским посольствам и консульствам в 12 странах мира поступила 21 "угроза".

https://ria.ru/20221201/pisma-1835743545.html

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в мире, дмитрий кулеба, олег николенко, украина, румыния, дания