https://ria.ru/20221206/orvi-1836559696.html
В Улан-Удэ более десяти школ перевели на дистант из-за вспышки ОРВИ
В Улан-Удэ более десяти школ перевели на дистант из-за вспышки ОРВИ - РИА Новости, 06.12.2022
В Улан-Удэ более десяти школ перевели на дистант из-за вспышки ОРВИ
Более 10 школ в столице Бурятии Улан-Удэ переведены на дистанционное обучение в связи со вспышкой заболеваний ОРВИ и гриппом, сообщает мэрия. РИА Новости, 06.12.2022
2022-12-06T08:37
2022-12-06T08:37
2022-12-06T08:37
республика бурятия
улан-удэ
общество
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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КРАСНОЯРСК, 6 дек - РИА Новости. Более 10 школ в столице Бурятии Улан-Удэ переведены на дистанционное обучение в связи со вспышкой заболеваний ОРВИ и гриппом, сообщает мэрия.Ранее в мэрии Улан-Удэ сообщили, что с целью предотвращения распространения эпидемии ОРВИ власти ввели карантин в 90 классах в 26 школах столицы Бурятии. Роспотребнадзор в связи с текущей ситуацией по заболеваемости рекомендовал ввести обязательный масочный режим в медицинских и социальных учреждениях Бурятии."В связи со вспышкой ОРВИ и гриппа 12 муниципальных школ из 55 находятся на дистанционном обучении, сообщили в Комитете по образованию. Решение о переходе на дистанционное обучение школы принимают самостоятельно, если более 20% от числа учащихся школы болеют. Мониторинг заболеваемости ОРВИ проводится ежедневно", - говорится в сообщении.По данным пресс-службы, на утро 6 декабря ОРВИ болеют 11 989 детей, 150 сотрудников и 131 педагог. На карантине находятся 24 122 школьника.
https://ria.ru/20221205/gripp-1836533202.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
республика бурятия, улан-удэ, общество, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Республика Бурятия, Улан-Удэ, Общество, Здоровье - Общество, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
В Улан-Удэ более десяти школ перевели на дистант из-за вспышки ОРВИ
Более десяти школ в Улан-Удэ перевели на дистант из-за вспышки ОРВИ и гриппа