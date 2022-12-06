https://ria.ru/20221206/orvi-1836559696.html

В Улан-Удэ более десяти школ перевели на дистант из-за вспышки ОРВИ

В Улан-Удэ более десяти школ перевели на дистант из-за вспышки ОРВИ - РИА Новости, 06.12.2022

В Улан-Удэ более десяти школ перевели на дистант из-за вспышки ОРВИ

Более 10 школ в столице Бурятии Улан-Удэ переведены на дистанционное обучение в связи со вспышкой заболеваний ОРВИ и гриппом, сообщает мэрия. РИА Новости, 06.12.2022

2022-12-06T08:37

2022-12-06T08:37

2022-12-06T08:37

республика бурятия

улан-удэ

общество

здоровье - общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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КРАСНОЯРСК, 6 дек - РИА Новости. Более 10 школ в столице Бурятии Улан-Удэ переведены на дистанционное обучение в связи со вспышкой заболеваний ОРВИ и гриппом, сообщает мэрия.Ранее в мэрии Улан-Удэ сообщили, что с целью предотвращения распространения эпидемии ОРВИ власти ввели карантин в 90 классах в 26 школах столицы Бурятии. Роспотребнадзор в связи с текущей ситуацией по заболеваемости рекомендовал ввести обязательный масочный режим в медицинских и социальных учреждениях Бурятии."В связи со вспышкой ОРВИ и гриппа 12 муниципальных школ из 55 находятся на дистанционном обучении, сообщили в Комитете по образованию. Решение о переходе на дистанционное обучение школы принимают самостоятельно, если более 20% от числа учащихся школы болеют. Мониторинг заболеваемости ОРВИ проводится ежедневно", - говорится в сообщении.По данным пресс-службы, на утро 6 декабря ОРВИ болеют 11 989 детей, 150 сотрудников и 131 педагог. На карантине находятся 24 122 школьника.

https://ria.ru/20221205/gripp-1836533202.html

республика бурятия

улан-удэ

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

республика бурятия, улан-удэ, общество, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)