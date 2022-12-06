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В Улан-Удэ более десяти школ перевели на дистант из-за вспышки ОРВИ - РИА Новости, 06.12.2022
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В Улан-Удэ более десяти школ перевели на дистант из-за вспышки ОРВИ
В Улан-Удэ более десяти школ перевели на дистант из-за вспышки ОРВИ - РИА Новости, 06.12.2022
В Улан-Удэ более десяти школ перевели на дистант из-за вспышки ОРВИ
Более 10 школ в столице Бурятии Улан-Удэ переведены на дистанционное обучение в связи со вспышкой заболеваний ОРВИ и гриппом, сообщает мэрия. РИА Новости, 06.12.2022
2022-12-06T08:37
2022-12-06T08:37
республика бурятия
улан-удэ
общество
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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КРАСНОЯРСК, 6 дек - РИА Новости. Более 10 школ в столице Бурятии Улан-Удэ переведены на дистанционное обучение в связи со вспышкой заболеваний ОРВИ и гриппом, сообщает мэрия.Ранее в мэрии Улан-Удэ сообщили, что с целью предотвращения распространения эпидемии ОРВИ власти ввели карантин в 90 классах в 26 школах столицы Бурятии. Роспотребнадзор в связи с текущей ситуацией по заболеваемости рекомендовал ввести обязательный масочный режим в медицинских и социальных учреждениях Бурятии."В связи со вспышкой ОРВИ и гриппа 12 муниципальных школ из 55 находятся на дистанционном обучении, сообщили в Комитете по образованию. Решение о переходе на дистанционное обучение школы принимают самостоятельно, если более 20% от числа учащихся школы болеют. Мониторинг заболеваемости ОРВИ проводится ежедневно", - говорится&nbsp; в сообщении.По данным пресс-службы, на утро 6 декабря ОРВИ болеют 11 989 детей, 150 сотрудников и 131 педагог. На карантине находятся 24 122 школьника.
https://ria.ru/20221205/gripp-1836533202.html
республика бурятия
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республика бурятия, улан-удэ, общество, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Республика Бурятия, Улан-Удэ, Общество, Здоровье - Общество, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
08:37 06.12.2022
 
В Улан-Удэ более десяти школ перевели на дистант из-за вспышки ОРВИ

Более десяти школ в Улан-Удэ перевели на дистант из-за вспышки ОРВИ и гриппа

© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в медиабанкУчитель ведет дистанционный онлайн урок
Учитель ведет дистанционный онлайн урок - РИА Новости, 1920, 06.12.2022
© РИА Новости / Илья Наймушин
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КРАСНОЯРСК, 6 дек - РИА Новости. Более 10 школ в столице Бурятии Улан-Удэ переведены на дистанционное обучение в связи со вспышкой заболеваний ОРВИ и гриппом, сообщает мэрия.
Ранее в мэрии Улан-Удэ сообщили, что с целью предотвращения распространения эпидемии ОРВИ власти ввели карантин в 90 классах в 26 школах столицы Бурятии. Роспотребнадзор в связи с текущей ситуацией по заболеваемости рекомендовал ввести обязательный масочный режим в медицинских и социальных учреждениях Бурятии.
"В связи со вспышкой ОРВИ и гриппа 12 муниципальных школ из 55 находятся на дистанционном обучении, сообщили в Комитете по образованию. Решение о переходе на дистанционное обучение школы принимают самостоятельно, если более 20% от числа учащихся школы болеют. Мониторинг заболеваемости ОРВИ проводится ежедневно", - говорится  в сообщении.
По данным пресс-службы, на утро 6 декабря ОРВИ болеют 11 989 детей, 150 сотрудников и 131 педагог. На карантине находятся 24 122 школьника.
Автомобили скорой помощи - РИА Новости, 1920, 05.12.2022
Вчера, 22:15
Медучреждения Москвы справляются с оказанием помощи больным ОРВИ и гриппом
 
Республика БурятияУлан-УдэОбществоЗдоровье - ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
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