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Орбан согласился со словами Макрона о конфликте на Украине - РИА Новости, 06.12.2022
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Орбан согласился со словами Макрона о конфликте на Украине
Орбан согласился со словами Макрона о конфликте на Украине - РИА Новости, 06.12.2022
Орбан согласился со словами Макрона о конфликте на Украине
Европе следует задуматься о пересмотре санкций против России из-за затрат, связанных с вмешательством в ситуацию на Украине, заявил премьер-министр Венгрии... РИА Новости, 06.12.2022
2022-12-06T03:08
2022-12-06T10:31
цены на нефть
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МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Европе следует задуматься о пересмотре санкций против России из-за затрат, связанных с вмешательством в ситуацию на Украине, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в своем Twitter-аккаунте.Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Европа и США участвуют в конфликте на Украине "во имя одних и тех же принципов", но цена, которую они платят, неодинакова по обе стороны Атлантики.После начала спецоперации на Украине Запад усилил санкционное давление на Москву, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а ограничения нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель США и их союзников — ухудшить жизнь миллионов людей.
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цены на нефть, эммануэль макрон, владимир путин, виктор орбан, франция, украина, россия
Цены на нефть, Эммануэль Макрон, Владимир Путин, Виктор Орбан, Франция, Украина, Россия
03:08 06.12.2022 (обновлено: 10:31 06.12.2022)
 
Орбан согласился со словами Макрона о конфликте на Украине

Премьер Венгрии Орбан поддержал слова Макрона о цене конфликта на Украине для Европы

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкВиктор Орбан
Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 06.12.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Виктор Орбан. Архивное фото
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МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Европе следует задуматься о пересмотре санкций против России из-за затрат, связанных с вмешательством в ситуацию на Украине, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в своем Twitter-аккаунте.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Европа и США участвуют в конфликте на Украине "во имя одних и тех же принципов", но цена, которую они платят, неодинакова по обе стороны Атлантики.

"Макрон прав: цена конфликта России и Украины не одинакова по разные стороны Атлантики. Если мы хотим, чтобы европейская промышленность выжила, то должны быстро разрешить энергетический кризис. Настало время переосмыслить санкции", — написал политик.

После начала спецоперации на Украине Запад усилил санкционное давление на Москву, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а ограничения нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель США и их союзников — ухудшить жизнь миллионов людей.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 06.12.2022
2 декабря, 13:21
Осью экономики Европы были дешевые энергоресурсы из России, заявил Орбан
 
Цены на нефтьЭммануэль МакронВладимир ПутинВиктор ОрбанФранцияУкраинаРоссия
 
 
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