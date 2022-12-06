https://ria.ru/20221206/orban-1836547766.html

Орбан согласился со словами Макрона о конфликте на Украине

Орбан согласился со словами Макрона о конфликте на Украине - РИА Новости, 06.12.2022

Орбан согласился со словами Макрона о конфликте на Украине

Европе следует задуматься о пересмотре санкций против России из-за затрат, связанных с вмешательством в ситуацию на Украине, заявил премьер-министр Венгрии... РИА Новости, 06.12.2022

2022-12-06T03:08

2022-12-06T03:08

2022-12-06T10:31

цены на нефть

эммануэль макрон

владимир путин

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МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Европе следует задуматься о пересмотре санкций против России из-за затрат, связанных с вмешательством в ситуацию на Украине, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в своем Twitter-аккаунте.Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Европа и США участвуют в конфликте на Украине "во имя одних и тех же принципов", но цена, которую они платят, неодинакова по обе стороны Атлантики.После начала спецоперации на Украине Запад усилил санкционное давление на Москву, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а ограничения нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель США и их союзников — ухудшить жизнь миллионов людей.

https://ria.ru/20221202/energoresursy-1835849045.html

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цены на нефть, эммануэль макрон, владимир путин, виктор орбан, франция, украина, россия